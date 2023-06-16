«Молодость», «Микулая» и «Не хороните меня без Ивана» покажут на кинофоруме «Новый вектор» в Калининградской области

Фонд поддержки регионального кинематографа (ФПРК) проведет бесплатные показы своих фильмов, а также картин, снятых в ряде субъектов России и стран ближнего зарубежья. Сеансы состоятся в светлогорском театре эстрады «Янтарь Холл» в рамках кинофорума «Новый вектор» в Калининградской области с 28 июня по 1 июля, сообщает пресс-служба ФПРК.
В рамках программы «Фильмы Фонда поддержки регионального кинематографа» зрителям будут представлены 29 документальных короткометражных фильмов и пять альманахов, получивших поддержку ФПРК по итогам конкурса «Россия – взгляд в будущее» в 2022 году. Все они отражают жизнь современной России – ее природные красоты, многообразие культур, неординарные характеры героев и причудливые переплетения их судеб.
Это альманахи «Дом в моей голове» про семью лидера легендарной рок-группы «Чайф» Владимира Шахрина, «Сделаны в Сибири», «Вдохновители» и «Действуй» о креативных жителях ряда российских регионов, «Ключ к успеху» о молодых оперных артистах, прокладывающих себе путь на музыкальный олимп, а также короткометражные фильмы о медицинских работниках, благотворителях, людях рабочих профессий, хранителях культуры народов России и многих других.
Расписание и регистрация на показы – на сайте кинофорума.
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