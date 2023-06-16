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«Молодость», «Микулая» и «Не хороните меня без Ивана» покажут на кинофоруме «Новый вектор» в Калининградской области

16 июня
2023 год

Новости кино >>
16 июня 2023

Фонд поддержки регионального кинематографа (ФПРК) проведет бесплатные показы своих фильмов, а также картин, снятых в ряде субъектов России и стран ближнего зарубежья. Сеансы состоятся в светлогорском театре эстрады «Янтарь Холл» в рамках кинофорума «Новый вектор» в Калининградской области с 28 июня по 1 июля, сообщает пресс-служба ФПРК.

«Молодость», «Микулая» и «Не хороните меня без Ивана» покажут на кинофоруме «Новый вектор» в Калининградской области
фото: К/ф «Микулай»

В программу «Новое региональное кино» вошли наиболее яркие картины российских кинематографистов, снятые в различных уголках страны. В их числе «Не хороните меня без Ивана» Любови Борисовой, «Испытание аулом» Ислама Сатырова, «Микулай» Ильшата Рахимбая, «Дух Байкала» Михаила Расходникова, «823-й километр» Амира Галиаскарова и Ирека Хафизова, «Помилование» Айнура Аскарова, «Молодость» Дмитрия Давыдова, «Тропа» Михаила Кулунакова, «Чекаго» Николая Рыбникова, «Серебряный край» Дениса Череухо, «Дом без дверей» Тео Гаглойты, Momentum Павла Москвина, «Северные Амуры» Руслана Тавабилова, «Хайбулла» Рустема Шайхутдинова и «Визионер» Всеволода Булавкина.

«Молодость», «Микулая» и «Не хороните меня без Ивана» покажут на кинофоруме «Новый вектор» в Калининградской области
фото: К/ф «Молодость»

В рамках программы «Фильмы Фонда поддержки регионального кинематографа» зрителям будут представлены 29 документальных короткометражных фильмов и пять альманахов, получивших поддержку ФПРК по итогам конкурса «Россия – взгляд в будущее» в 2022 году. Все они отражают жизнь современной России – ее природные красоты, многообразие культур, неординарные характеры героев и причудливые переплетения их судеб.

Это альманахи «Дом в моей голове» про семью лидера легендарной рок-группы «Чайф» Владимира Шахрина, «Сделаны в Сибири», «Вдохновители» и «Действуй» о креативных жителях ряда российских регионов, «Ключ к успеху» о молодых оперных артистах, прокладывающих себе путь на музыкальный олимп, а также короткометражные фильмы о медицинских работниках, благотворителях, людях рабочих профессий, хранителях культуры народов России и многих других.

Расписание и регистрация на показы – на сайте кинофорума.
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Дарья Логич   16.06.2023 - 18:51
Ой, сначала про другую "Молодость" подумала и не поняла, почему так поздно она где-то выходит)) Хотят тот фильм, про который я подумала, тоже очень хороший читать далее>>
Всего сообщений: 1
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фильмы
MomentumМикулайМолодостьНе хороните меня без ИванаПомилованиеЧекаго

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«Молодость», «Микулая» и «Не хороните меня без Ивана» покажут на кинофоруме «Новый вектор» в Калининградской области фотографии
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