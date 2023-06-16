Премьера фильма «Синдром отложенного счастья» с Пеговой и Пореченковым состоится 17 июня

По сюжету сорокалетняя провинциалка Наталья Никитина (Пегова) уже несколько лет живет в Санкт-Петербурге и работает сиделкой у интеллигентной аристократки Герды Яковлевны (Зиганшина). Поначалу отношения между женщинами весьма натянутые, но Наталья располагает заносчивую хозяйку своей открытой душой и добрым сердцем. Однажды в жизни главной героини появляется новая подруга – массажистка по имени Любовь (Рябоконь), которая втягивает Наталью в различные авантюры — в поисках любви и счастья.
фото: Пресс-служба телеканала «Россия»
«Это мой дебют и как сценариста, и как режиссера. История о заблудшей душе, забывшей о себе и своем предназначении. Героиня фильма живет для своей дочери, во имя дочери и ее счастья, отказывая себе во всем. Как говорится в одной притче — неграмотный не научит читать. Сначала сам научись быть счастливым, тогда ты научишь этому детей. И это будет самое ценное, что ты им оставишь после себя», — говорит Татьяна Колганова.
Съемки фильма проходили в Санкт-Петербурге. Одну из ролей в проекте сыграла певица Татьяна Буланова. По словам режиссера, с задачей артистка справилась на отлично.
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