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Премьера фильма «Синдром отложенного счастья» с Пеговой и Пореченковым состоится 17 июня

16 июня
2023 год

Новости кино >>
16 июня 2023

Премьера дебютного фильма Татьяны Колгановой «Синдром отложенного счастья» состоится 17 июня в эфире телеканала «Россия». В картине сыграли Ирина Пегова, Татьяна Рябоконь, Эра Зиганшина, Алексей Шевченков и Михаил Пореченков, сообщает пресс-служба телеканала.

Премьера фильма «Синдром отложенного счастья» с Пеговой и Пореченковым состоится 17 июня
фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

По сюжету сорокалетняя провинциалка Наталья Никитина (Пегова) уже несколько лет живет в Санкт-Петербурге и работает сиделкой у интеллигентной аристократки Герды Яковлевны (Зиганшина). Поначалу отношения между женщинами весьма натянутые, но Наталья располагает заносчивую хозяйку своей открытой душой и добрым сердцем. Однажды в жизни главной героини появляется новая подруга – массажистка по имени Любовь (Рябоконь), которая втягивает Наталью в различные авантюры — в поисках любви и счастья.

Премьера фильма «Синдром отложенного счастья» с Пеговой и Пореченковым состоится 17 июня
фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

«Это мой дебют и как сценариста, и как режиссера. История о заблудшей душе, забывшей о себе и своем предназначении. Героиня фильма живет для своей дочери, во имя дочери и ее счастья, отказывая себе во всем. Как говорится в одной притче — неграмотный не научит читать. Сначала сам научись быть счастливым, тогда ты научишь этому детей. И это будет самое ценное, что ты им оставишь после себя», — говорит Татьяна Колганова.

Съемки фильма проходили в Санкт-Петербурге. Одну из ролей в проекте сыграла певица Татьяна Буланова. По словам режиссера, с задачей артистка справилась на отлично.
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Дарья Логич   16.06.2023 - 18:50
Вообще Ирина Пегова очень классная актриса, искренне жалко, что не так много снимается в последнее время. Будем надеяться, что этот проект будет классный читать далее>>
Всего сообщений: 1
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фильмы
Синдром отложенного счастья

фотографии >>
Премьера фильма «Синдром отложенного счастья» с Пеговой и Пореченковым состоится 17 июня фотографии
Премьера фильма «Синдром отложенного счастья» с Пеговой и Пореченковым состоится 17 июня фотографии
Премьера фильма «Синдром отложенного счастья» с Пеговой и Пореченковым состоится 17 июня фотографии
Премьера фильма «Синдром отложенного счастья» с Пеговой и Пореченковым состоится 17 июня фотографии
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