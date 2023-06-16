Учительница химии Евгения Борзых скрывается от спецслужб в сериале «Убить Риту»

что почитать?

Режиссёр поделился воспоминаниями о работе под пятой свирепой цензуры

«Белорусский вокзал» закрывали четыре раза»: Андрей Смирнов о советской цензуре и копромиссах

«Я ненавижу свою большую грудь, обвисший живот, маленькие кривые ноги»: Мириам Маргулис о неуверенности в себе

«Доносчики и стукачи по-прежнему живут среди нас»: Андрей Смирнов о причинах возрождения сталинизма

Лайфстайл

«Жить без русского языка для меня немыслимо»: Андрей Смирнов о причинах отказа отъезда из России

В начале 1990-х режиссёру предлагали преподавать в одной из британских киношкол