Учительница химии Евгения Борзых скрывается от спецслужб в сериале «Убить Риту»

По сюжету учительница химии Рита после скандального увольнения из-за связи с учеником остается без средств на жизнь. Но благодаря своим навыкам ей удается заработать легкие деньги уборкой коттеджа – героиня из подручных средств готовит «химический коктейль», способный смыть следы шумной вечеринки. Правда оказывается, что в коттедже была не только вечеринка: там произошло убийство. Теперь Рита попадает в эпицентр криминальных разборок местных бандитов. Однако она сама не так проста и все это время жила по чужому паспорту. Несколько лет назад ей уже пришлось бежать из родного Петербурга в приморский городок, чтобы спасти свою жизнь. Ведь Рита — единственный живой носитель формулы, которая очень нужна ее преследователям.
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