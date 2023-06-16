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Учительница химии Евгения Борзых скрывается от спецслужб в сериале «Убить Риту»

16 июня
2023 год

Новости кино >>
16 июня 2023

Криминальный сериал «Убить Риту» режиссера Марии Агранович выйдет этой осенью на PREMIER. В главной роли — солистка группы СБПЧ и актриса Евгения Борзых, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Учительница химии Евгения Борзых скрывается от спецслужб в сериале «Убить Риту»
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER

По сюжету учительница химии Рита после скандального увольнения из-за связи с учеником остается без средств на жизнь. Но благодаря своим навыкам ей удается заработать легкие деньги уборкой коттеджа – героиня из подручных средств готовит «химический коктейль», способный смыть следы шумной вечеринки. Правда оказывается, что в коттедже была не только вечеринка: там произошло убийство. Теперь Рита попадает в эпицентр криминальных разборок местных бандитов. Однако она сама не так проста и все это время жила по чужому паспорту. Несколько лет назад ей уже пришлось бежать из родного Петербурга в приморский городок, чтобы спасти свою жизнь. Ведь Рита — единственный живой носитель формулы, которая очень нужна ее преследователям.

Учительница химии Евгения Борзых скрывается от спецслужб в сериале «Убить Риту»
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER

Компанию Борзых составили Артем Быстров, Анна Слю, Алексей Агранович, Александр Мизев, Артем Ткаченко и Артур Бесчастный. Сценарий написали Евгения Богомякова, Елена Топильская, Дмитрий Филиппов при участии Виктории Островской.

Санкт-Петербург, где снимался проект, выглядит в сериале совершенно иным, непривычным для зрителя: вместо традиционной пасмурности и мрачности – ирреальный, шумный, местами напоминающий Азию Питер.

Впервые сериал «Убить Риту» будет показан гостям фестиваля «Пилот», который пройдет в Иванове с 22 по 25 июня.
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Учительница химии Евгения Борзых скрывается от спецслужб в сериале «Убить Риту» фотографии
Учительница химии Евгения Борзых скрывается от спецслужб в сериале «Убить Риту» фотографии
Учительница химии Евгения Борзых скрывается от спецслужб в сериале «Убить Риту» фотографии
Учительница химии Евгения Борзых скрывается от спецслужб в сериале «Убить Риту» фотографии
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