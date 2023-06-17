Вечная зима, угроза пожара и 38% продовольствия: главные новости аниме за неделю

Скончался барабанщик рок-группы BAAD, известной по опенингу из оригинального аниме «Слэм-данк». В честь 50-й годовщины классической сёнэн-манги Осаму Тэдзуки «Черный Джек» выйдет новое произведение, полностью написанная искином на основе ChatGPT-4. После аниме-премьеры «Ребенка идола» тираж манги удвоился: на сегодняшний день реализовано более девяти миллионов экземпляров. Комедийная манга Форбиддена Сибукавы «Закусочная» скоро обзаведется аниме-адаптацией: подробности пока допекаются, но мы держим руку на пульсе. В минувший четверг состоялся релиз первой мобильной видеоигры по «Уютному походу»: тайтл должен был выйти еще осенью 2022-го, но его отложили почти на год для полировки.
Это история о трех начинающих пожарных: прямолинейном и уравновешенном Сюне Оноде, сильной и эрудированной Юки Накамуре и молчаливом альтруисте Дайго Тоакэ. В условиях надвигающегося катаклизма национального масштаба трое решительных огнеборца стремятся вступить в Специальную спасательную команду «Оранжевая».
Горстка людей, оставшаяся от некогда великой цивилизации, едва выживает в постапокалиптическом мире, где Землю с каждым днем поглощает бескрайний снежный массив. Юный охотник Кайна, живущий в деревне под Небесным Куполом, и Лилиха, принцесса крошечного государства Атланд в снежном море, отправляются к Великому орбитальному дереву — источнику воды, где сталкиваются с диктатором Бьёзаном, намеревающимся уничтожить Дерево во имя человечества.
В литературно-изобразительном источнике Аракава рассказала о юности, проведенной на ферме родителей. Трудолюбивые сельскохозяйственники держали коров, выращивали урожай, круглосуточно работали и вели тяжелую, но удивительную и насыщенную жизнь, полную забавных случаев. Однажды, по настоянию дяди, утверждавшего, что злаковая смесь для коров — вкусная, будущая мангака попровала комбикорм, а как-то, после сильного тайфуна река разлилась и затопила хлев, так что вся семья вылавливала голыми руками лосося, заплывшего в коровник.
Работа в поле и над мангой «Фермер-аристократ» вдохновили Аракаву на создание истории об учениках сельскохозяйственной школы «Серебряная ложка».
Медиум Кэйтаро Гэнтога обладает уникальной способностью: он повсеместно привлекает духов, невольно становясь генератором несчастных случаев. Юноша ведет затворнический образ жизни, но, чтобы хоть немного социализироваться, начинает давать частные уроки школьнице Яёй Ходзуки. Девочка может видеть потусторонний мир и теперь путешествует по местам с привидениями в поисках сведений о матери, дух которой унес злой призрак. Спиритические способности Кэйтаро Гэнтоги очень бы ей помогли.
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