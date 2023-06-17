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Вечная зима, угроза пожара и 38% продовольствия: главные новости аниме за неделю

17 июня
2023 год

Новости кино >>
17 июня 2023
«Доктор Стоун» раскололся: первый кур третьего сезона постапокалиптического сёнэна подходит к концу, а второй обещают уже в октябре. Хитовое дунхуа «Агент времени» тоже готовится к продолжению: второй сезон китайского анимационного сериала выйдет в эфир 14 июля. Не успели мы написать про аниме-сериал «Предсмертный список зомби» от Netflix, как стриминг-сервис анонсировал выход лайв-экшна: киноадаптация манги Харо Асо и Котаро Такаты пополнит библиотеку онлайн-кинотеатра 3 августа. И чтобы далеко не уходить: на официальном YouTube-канале Netflix показали первые четыре минуты полнометражного аниме «Черный клевер: Меч короля магов» от студии PierrotКрутой учитель Онидзука», «Наруто»), которое уже доступно на сервисе целиком.


Скончался барабанщик рок-группы BAAD, известной по опенингу из оригинального аниме «Слэм-данк». В честь 50-й годовщины классической сёнэн-манги Осаму Тэдзуки «Черный Джек» выйдет новое произведение, полностью написанная искином на основе ChatGPT-4. После аниме-премьеры «Ребенка идола» тираж манги удвоился: на сегодняшний день реализовано более девяти миллионов экземпляров. Комедийная манга Форбиддена Сибукавы «Закусочная» скоро обзаведется аниме-адаптацией: подробности пока допекаются, но мы держим руку на пульсе. В минувший четверг состоялся релиз первой мобильной видеоигры по «Уютному походу»: тайтл должен был выйти еще осенью 2022-го, но его отложили почти на год для полировки.

Вечная зима, угроза пожара и 38% продовольствия: главные новости аниме за неделю

Аниме-индустрия не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о мистическом детективе «Фарс из убийства девушки-нежити» или о новом сезоне «Повелителя тьмы на подработке»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Читать «Лагерь на свежем воздухе. Фильм» — отличный способ борьбы со стрессом
На официальном сайте аниме «Дайго из пожарной команды: Оранжевый, спасающий страну» появился новый 30-секундный тизер (у нас с русскими субтитрами). Закадровый голос — Кэндзиро Цудой (Кэнто Нанами из «Магической битвы», Сэто Кайба из «Югио!»). Премьера огненного сериала от студии Brain's BaseШумиха!», «Для тебя, Бессмертный») запланирована на октябрь этого года.


Это история о трех начинающих пожарных: прямолинейном и уравновешенном Сюне Оноде, сильной и эрудированной Юки Накамуре и молчаливом альтруисте Дайго Тоакэ. В условиях надвигающегося катаклизма национального масштаба трое решительных огнеборца стремятся вступить в Специальную спасательную команду «Оранжевая».

Читать «Король огненной охоты» — другая пламенная фантастика
Премьера фильма «Кайна в великом снежном море», продолжающего одноименный сериал, состоится 13 октября, но перед этим полнометражку покажут на Международном анимационном фестивале в Анси 16 июня.


Горстка людей, оставшаяся от некогда великой цивилизации, едва выживает в постапокалиптическом мире, где Землю с каждым днем поглощает бескрайний снежный массив. Юный охотник Кайна, живущий в деревне под Небесным Куполом, и Лилиха, принцесса крошечного государства Атланд в снежном море, отправляются к Великому орбитальному дереву — источнику воды, где сталкиваются с диктатором Бьёзаном, намеревающимся уничтожить Дерево во имя человечества.

Вечная зима, угроза пожара и 38% продовольствия: главные новости аниме за неделю

Над фэнтези-эпопеей работала творческая группа первого сезона во главе с режиссером Хироаки АндоРыцари Сидонии», «Полулюди») на студии Polygon PicturesГодзилла: Планета чудовищ», «Ронья, дочь разбойника»). Бьёзана озвучит Нацуки Ханаэ, его же голосом говорит благородный Тандзиро из «Истребителя демонов».

Читать Еще 10 аниме про постапокалипсис
Комедийный сериал от студии Pie in the sky, «Фермер-аристократ» обзавелся первым трейлером (у нас — с русскими субтитрами!). Экранизация полуавтобиографической манги Хирому АракавыСтальной алхимик») о молочном и полевом хозяйстве на острове Хоккайдо выйдет в эфир 7 июля.


В литературно-изобразительном источнике Аракава рассказала о юности, проведенной на ферме родителей. Трудолюбивые сельскохозяйственники держали коров, выращивали урожай, круглосуточно работали и вели тяжелую, но удивительную и насыщенную жизнь, полную забавных случаев. Однажды, по настоянию дяди, утверждавшего, что злаковая смесь для коров — вкусная, будущая мангака попровала комбикорм, а как-то, после сильного тайфуна река разлилась и затопила хлев, так что вся семья вылавливала голыми руками лосося, заплывшего в коровник.

Вечная зима, угроза пожара и 38% продовольствия: главные новости аниме за неделю

Работа в поле и над мангой «Фермер-аристократ» вдохновили Аракаву на создание истории об учениках сельскохозяйственной школы «Серебряная ложка».

Читать Кусочек жизни в душещипательном аниме «Фотоателье»
Трансляция оккультного хоррора «Темное собрание» по одноименной манге Кэнъити Кондо начнется уже 10 июля. По такому случаю студия OLMНеобычное такси», «У Коми проблемы с общением») продемонстрировала новый трейлер.


Медиум Кэйтаро Гэнтога обладает уникальной способностью: он повсеместно привлекает духов, невольно становясь генератором несчастных случаев. Юноша ведет затворнический образ жизни, но, чтобы хоть немного социализироваться, начинает давать частные уроки школьнице Яёй Ходзуки. Девочка может видеть потусторонний мир и теперь путешествует по местам с привидениями в поисках сведений о матери, дух которой унес злой призрак. Спиритические способности Кэйтаро Гэнтоги очень бы ей помогли.

Вечная зима, угроза пожара и 38% продовольствия: главные новости аниме за неделю

Опенинг Kakuriyo исполняет японский певец luz, а финальную музыкальную тему Haiiro поет Кана Ханадзава (Цубамэ Ивато из «Судзумэ, закрывающей двери», Аканэ Цунэмори из «Психопаспорта»).

Читать «Летнее время» — хоррор-детектив от студии OLM
В новом ролике милейшего «Икимоно» прозвучит композиция Mochimochi в исполнении набирающей популярность поп-группы из Киото Nekosen.


Короткометражный анимационный сериал Ацуси ВадыПтица на полуострове») о приключениях Игагури и его собаки, любящих притворяться различными животными, стартует 8 июля. Производство аниме ведется в стенах студии New Deer при участии Toei AnimationКулак северной звезды», «Ван-Пис»).

Читать Реальные японские локации в аниме
Бонус: арт персонажей «Провожающей в последний Фрирен» с официального сайта аниме.

Вечная зима, угроза пожара и 38% продовольствия: главные новости аниме за неделю

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