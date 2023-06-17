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Майор Иван Колесников сотрудничает с заклятым врагом в продолжении «Тверской»

17 июня
2023 год

Новости кино >>
17 июня 2023
Стартовали съемки второго сезона остросюжетной драмы «Тверская», получившего подзаголовок «Любой ценой». В сериале играют Иван Колесников, Лукерья Ильяшенко, Виталий Кищенко, Василий Мищенко, Кирилл Запорожский, Александр Красовский, Виталий Андреев и Полина Долиндо, сообщает пресс-служба телеканала НТВ, где состоится премьера проекта.

Майор Иван Колесников сотрудничает с заклятым врагом в продолжении «Тверской»
фото: Пресс-служба НТВ

В новом сезоне противостояние начальника УГРО «Тверская» — майора Ивана Соболева (Колесников) — и виновников в смерти его родителей выходит на новый уровень. Его враг Сергей Неретин (Кищенко), который биз-за Соболева лишен бизнеса и свободы, предлагает временное перемирие. Им необходимо объединиться для уничтожения общего врага – бизнесмена, торговца оружием и члена международного наркокартеля Ивана Липранди (Мищенко).

Так, два заклятых врага оказываются в одной упряжке. Киллер, стрелявший то ли в Соболева, то ли в его любимую женщину Луизу (Ильяшенко), убит. Поэтому теперь главный герой занят еще и поисками убийцы киллера, предполагая через него выйти на самого заказчика покушения на них с Луизой. Разбираясь со своими личными врагами и делами, Соболев продолжает успешно руководить убойным отделом Тверского ОВД и вместе со своей командой раскрывает самые запутанные дела.

Майор Иван Колесников сотрудничает с заклятым врагом в продолжении «Тверской»
фото: Пресс-служба НТВ

Создатели сериала обещают много экшн-сцен: главным героям предстоит участвовать в драках, погонях, перестрелках. По словам режиссера Сергея Артимовича, актеры в основном выполняют трюки сами, а профессиональные каскадеры им помогают и подсказывают. «Иван Колесников – очень спортивный человек, который сам с удовольствием выполняет многие трюки. И второй главный герой Александр Красовский, который играет майора Бондарева, по своей кинематографической специальности — постановщик трюков. И занимается этим делом до сих пор», – рассказал Артимович.

Съемки проходят в Москве и Московской области.
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ТверскаяТверская. Любой ценой

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Майор Иван Колесников сотрудничает с заклятым врагом в продолжении «Тверской» фотографии
Майор Иван Колесников сотрудничает с заклятым врагом в продолжении «Тверской» фотографии
Майор Иван Колесников сотрудничает с заклятым врагом в продолжении «Тверской» фотографии
Майор Иван Колесников сотрудничает с заклятым врагом в продолжении «Тверской» фотографии
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