Майор Иван Колесников сотрудничает с заклятым врагом в продолжении «Тверской»

В новом сезоне противостояние начальника УГРО «Тверская» — майора Ивана Соболева (Колесников) — и виновников в смерти его родителей выходит на новый уровень. Его враг Сергей Неретин (Кищенко), который биз-за Соболева лишен бизнеса и свободы, предлагает временное перемирие. Им необходимо объединиться для уничтожения общего врага – бизнесмена, торговца оружием и члена международного наркокартеля Ивана Липранди (Мищенко).
Так, два заклятых врага оказываются в одной упряжке. Киллер, стрелявший то ли в Соболева, то ли в его любимую женщину Луизу (Ильяшенко), убит. Поэтому теперь главный герой занят еще и поисками убийцы киллера, предполагая через него выйти на самого заказчика покушения на них с Луизой. Разбираясь со своими личными врагами и делами, Соболев продолжает успешно руководить убойным отделом Тверского ОВД и вместе со своей командой раскрывает самые запутанные дела.
фото: Пресс-служба НТВ
Создатели сериала обещают много экшн-сцен: главным героям предстоит участвовать в драках, погонях, перестрелках. По словам режиссера Сергея Артимовича, актеры в основном выполняют трюки сами, а профессиональные каскадеры им помогают и подсказывают. «Иван Колесников – очень спортивный человек, который сам с удовольствием выполняет многие трюки. И второй главный герой Александр Красовский, который играет майора Бондарева, по своей кинематографической специальности — постановщик трюков. И занимается этим делом до сих пор», – рассказал Артимович.
обсуждение >>