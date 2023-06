фото: Greg Doherty / Wireimage

Новый фильм о Бэтмене снимет Андрес Мускетти — режиссер дилогии « Оно » и « Флэша » с Эзрой Миллером , который этим летом наконец добрался до проката, сообщает Variety Проект под названием «» (Batman: The Brave and the Bold) будет основан на серии комиксов Гранта Моррисона. Фильм расскажет о биологическом сыне Брюса Уэйна — Дэмиане, который появится в роли Робина, напарника Бэтмена.Это будет первое за долгое время появление персонажа Робина в художественном фильме. Ранее Робина сыграл Крис О’Доннелл в ленте 1997 года « Бэтмен и Робин » с Джорджем Клуни . Кроме того, проект Мускетти будет существовать отдельно от киновселенной Бэтмена