В России появилась Ассоциация женщин кинопродюсеров

анонс

«Дом, в котором мы жили» был отмечен «Золотым кубком»

В проекте появится сын Брюса Уэйна в роли Робина

Новый фильм о Бэтмене снимет режиссер «Флэша» и «Оно»

Майор Иван Колесников сотрудничает с заклятым врагом в продолжении «Тверской»

17 июня

Вечная зима, угроза пожара и 38% продовольствия: главные новости аниме за неделю

«Агент времени» уже близко, а «Фермер-аристократ» еще ближе