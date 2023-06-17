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В России появилась Ассоциация женщин кинопродюсеров

17 июня
2023 год

Новости кино >>
17 июня 2023
В России создана Ассоциация женщин кинопродюсеров WRAP (Woman Of Russian Association Of Producers). Об этом было объявлено на панельной дискуссии «Женщины в российском кино и бизнесе» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба Ассоциации.

В России появилась Ассоциация женщин кинопродюсеров
фото: Пресс-служба Ассоциации женщин кинопродюсеров

Цель Ассоциации — увеличение женского присутствия во всех ключевых направлениях российской киноиндустрии: присутствия на лидирующих позициях с возможностью принимать решения и влиять на развитие отрасли и культуры для создания целостного и разностороннего женского образа в кино, а также для производства кино для детей и подростков.

Учредителями выступили гендиректор KINOKULT Тамара Богданова, гендиректор кинокомпании «СМЕНА» Екатерина Голубева-Польди, гендиректор Vega Film и член Европейской Киноакадемии EFA Катерина Михайлова и гендиректор WISH Media Анна Шалашина.

В составе почительского совета — основатель и руководитель кинокомпании Vita Aktiva Юлия Мишкинене, основатель и руководитель кинокомпании Pan-Atlantic Studio и член Международной ассоциации европейских продюсеров ACE Екатерина Филиппова, гендиректор кинокомпании «Студия «СЛОН» и член Европейской киноакадемии Сабина Еремеева, гендиректор кинокомпании «Марс Медиа Энтертейнмент» Юлия Иванова, основатель и владелец агентства талантов «Агентство Стардаст», генпродюсер ПК «Яр&Ко» и компании «Аудио Драма» Нелли Яралова, режиссер Оксана Барковская и главный продюсер «Амедиа Продакшн» Наталия Клибанова. В качестве главы попечительского совета выступает журналист и продюсер Сусанна Альперина.

В России появилась Ассоциация женщин кинопродюсеров
фото: Пресс-служба Ассоциации женщин кинопродюсеров

«Женский подход к контексту отличается от мужского, думаю с этим никто не станет спорить. Мы видим по-разному, чувствуем, ощущаем, расставляем акценты. И это обогащает и расширяет смысловое поле кино. А для нас, женщин-продюсеров, возможность построить профессиональное сообщество в кругу единомышленников, открыто обсуждать проблемы, кооперироваться и поддерживать друг друга – это большой стимул каждый день продолжать заниматься кино», — отметила Тамара Богданова.

Во время дискуссии на ПМЭФ также была озвучена еще одна важная задача Ассоциации — поддержка фильмов женщин-продюсеров. И первой картиной, получившей поддержку, стал фильм продюсера Екатерины Голубевой-Польди «Правда» режиссера-дебютанта Максима Кузнецова с Кузьмой Котрелевым и Кириллом Кяро в главных ролях. Премьера фильма запланирована на одном из крупных российских фестивалей, а прокат – на осень этого года.

В фокусе внимания Ассоциации — организация образовательной программы с полным погружением в индустрию, создание площадки для встреч и обмена информацией, проведение питчингов и профессиональная поддержка, оказание юридической и психологической помощи, и содействие в продвижении проектов.
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Оксана БарковскаяТамара Богданова (IV)Екатерина Голубева-ПольдиСабина ЕремееваЮлия Иванова (VI)Наталия КлибановаКузьма КотрелёвМаксим Кузнецов (III)Кирилл КяроКатерина МихайловаЮлия МишкиненеЕкатерина ФилипповаАнна ШалашинаНелли Яралова
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