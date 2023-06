В России появилась Ассоциация женщин кинопродюсеров

фото: Пресс-служба Ассоциации женщин кинопродюсеров



фото: Пресс-служба Ассоциации женщин кинопродюсеров

В России создана Ассоциация женщин кинопродюсеров WRAP (Woman Of Russian Association Of Producers). Об этом было объявлено на панельной дискуссии «Женщины в российском кино и бизнесе» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба Ассоциации.Цель Ассоциации — увеличение женского присутствия во всех ключевых направлениях российской киноиндустрии: присутствия на лидирующих позициях с возможностью принимать решения и влиять на развитие отрасли и культуры для создания целостного и разностороннего женского образа в кино, а также для производства кино для детей и подростков.Учредителями выступили гендиректор KINOKULT Тамара Богданова , гендиректор кинокомпании «СМЕНА» Екатерина Голубева-Польди , гендиректор Vega Film и член Европейской Киноакадемии EFA Катерина Михайлова и гендиректор WISH Media Анна Шалашина В составе почительского совета — основатель и руководитель кинокомпании Vita Aktiva Юлия Мишкинене , основатель и руководитель кинокомпании Pan-Atlantic Studio и член Международной ассоциации европейских продюсеров ACE Екатерина Филиппова , гендиректор кинокомпании «Студия «СЛОН» и член Европейской киноакадемии Сабина Еремеева , гендиректор кинокомпании «Марс Медиа Энтертейнмент» Юлия Иванова , основатель и владелец агентства талантов «Агентство Стардаст», генпродюсер ПК «Яр&Ко» и компании «Аудио Драма» Нелли Яралова , режиссер Оксана Барковская и главный продюсер «Амедиа Продакшн» Наталия Клибанова . В качестве главы попечительского совета выступает журналист и продюсер», — отметила Тамара Богданова.Во время дискуссии на ПМЭФ также была озвучена еще одна важная задача Ассоциации — поддержка фильмов женщин-продюсеров. И первой картиной, получившей поддержку, стал фильм продюсера Екатерины Голубевой-Польди « Правда » режиссера-дебютанта Максима Кузнецова Кириллом Кяро в главных ролях. Премьера фильма запланирована на одном из крупных российских фестивалей, а прокат – на осень этого года.В фокусе внимания Ассоциации — организация образовательной программы с полным погружением в индустрию, создание площадки для встреч и обмена информацией, проведение питчингов и профессиональная поддержка, оказание юридической и психологической помощи, и содействие в продвижении проектов.