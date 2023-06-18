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Короткометражный фильм Андрея Кречетова признали лучшим на Шанхайском кинофестивале

18 июня
2023 год

Новости кино >>
18 июня 2023
Картина Андрея Кречетова «Дом, в котором мы жили» отмечена «Золотым кубком» как лучший короткометражный фильм на 25-м Шанхайском международном кинофестивале (SIFF), сообщает ТАСС.

Короткометражный фильм Андрея Кречетова признали лучшим на Шанхайском кинофестивале
фото: Соцсети режиссера Андрея Кречетова

«Дом, в котором мы жили» — игровой диплом Андрея Кречетова в мастерской Александра Сокурова, которую он окончил в декабре 2022 года. Режиссер отметил, что это история про его родной город Тамбов, который он мечтал показать в кино. В центре сюжета — подросток, планирующий поступать в московский вуз. В это время умирает его бабушка, а дедушка остро переживает потерю — ложится в постель и отказывается вставать, поскольку ему больше незачем жить. Герою в таких условиях нужно сделать выбор между отъездом и тем, чтобы остаться и позаботиться о родном человеке.

На награду в этой номинации претендовало 13 фильмов из Испании, Китая, Казахстана, Франции, Канады, Румынии и Ливана.
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Короткометражный фильм Андрея Кречетова признали лучшим на Шанхайском кинофестивале фотографии
Короткометражный фильм Андрея Кречетова признали лучшим на Шанхайском кинофестивале фотографии
Короткометражный фильм Андрея Кречетова признали лучшим на Шанхайском кинофестивале фотографии
Короткометражный фильм Андрея Кречетова признали лучшим на Шанхайском кинофестивале фотографии
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