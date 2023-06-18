Короткометражный фильм Андрея Кречетова признали лучшим на Шанхайском кинофестивале

Картина Андрея Кречетова «Дом, в котором мы жили» отмечена «Золотым кубком» как лучший короткометражный фильм на 25-м Шанхайском международном кинофестивале (SIFF), сообщает ТАСС.
фото: Соцсети режиссера Андрея Кречетова
«Дом, в котором мы жили» — игровой диплом Андрея Кречетова в мастерской Александра Сокурова, которую он окончил в декабре 2022 года. Режиссер отметил, что это история про его родной город Тамбов, который он мечтал показать в кино. В центре сюжета — подросток, планирующий поступать в московский вуз. В это время умирает его бабушка, а дедушка остро переживает потерю — ложится в постель и отказывается вставать, поскольку ему больше незачем жить. Герою в таких условиях нужно сделать выбор между отъездом и тем, чтобы остаться и позаботиться о родном человеке.
На награду в этой номинации претендовало 13 фильмов из Испании, Китая, Казахстана, Франции, Канады, Румынии и Ливана.
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