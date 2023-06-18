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Константин Адаев станет «Фениксом» 21 июня

18 июня
2023 год

Новости кино >>
18 июня 2023

На НТВ 21 июня в 20:00 состоится премьера 16-серийного остросюжетного детектива Станислава Мареева и Сергея Гиргеля «Феникс». Главную роль в сериале производства «Киностудии КИТ» исполнил Константин Адаев, уточняет пресс-служба телеканала.

Константин Адаев станет «Фениксом» 21 июня
фото: пресс-служба телеканала НТВ

По сюжету Иван Колесников (Адаев) ведет тихую жизнь в городке Кировске, где владеет небольшим кафе. Когда в его заведении внезапно появляются бандиты, герой, защищая жену, становится невольным убийцей налетчиков. После этого к нему приходят серьезные люди под предводительством Андреаса (Максим Радугин), зятя и правой руки криминального босса Приморска – Костаса (Виктор Тереля). Андреас в курсе тайны Колесникова, который много лет выдает себя за другого человека.

«Мне кажется, что каждый человек в душе немного феникс. Просто разница в том, что кто-то думает, а кто-то делает. Все зависит от обстоятельств. Если возникают обстоятельства, которые способствуют раскрытию способностей и возможностей, и человек это делает, то он поднимается на ступень выше самого себя и достигает поставленных целей. Я надеюсь, что каждый в нашей истории найдет маленькое вдохновение для своих новых подвигов и сделает все, что от него зависит, и даже больше. На съемках мне запомнилась рабочая атмосфера, знакомство и общение с новыми людьми, масштабные съемки финальной перестрелки, так как мы снимали в красивой локации с большими тюками сена в поле. Получилось очень живописно. Спасибо людям, которые трудились над проектом, вкладывали свою душу и силы. Были непростые сцены, много ночных съемок, когда уже команда хотела отдохнуть, но все равно все собирались и делали. Это было здорово», — вспоминает Константин Адаев.



Сценарий позволял Константину показывать разные состояния его героя из-за обстоятельств, с которыми он сталкивается, – от робкого очкарика до человека с оружием. Несколько съемочных дней выпало на 30-градусную жару, и по признанию актера, одной из самых сложных сцен была на крыше контейнера, когда его герой в комбинезоне для пейнтбола участвовал в драке.

Компанию Адаеву также составили Лянка Грыу, Нана Муштакова, Иван Паршин, Самвел Мужикян, Екатерина Шумакова и Рубен Симонов. Съемки проходили в Минске и на натурных площадках киностудии «Беларусьфильм».
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