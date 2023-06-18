Константин Адаев станет «Фениксом» 21 июня

что почитать?

Их покажут 23 и 24 июня в арт-пространстве железнодорожного вокзала Иваново

Сериалы «Разрешите обратиться», «Галя, у нас отмена!» и «Кибер Иван» вошли во внеконкурсную программу «Пилота»

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«Жить без русского языка для меня немыслимо»: Андрей Смирнов о причинах отказа отъезда из России

В начале 1990-х режиссёру предлагали преподавать в одной из британских киношкол