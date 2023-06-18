Появились подробности о втором сезоне «Игры в кальмара» и американской экранизации «Задачи трех тел»

Публике представили американскую экранизацию знаменитого научно-фантастического романа китайского писателя Лю Цысиня «Задача трех тел» от создателей «Игры престолов» с Джесс Хонг, Эйсой Гонсалес, Бенедиктом Вонгом и Джоном Брэдли. Релиз запланирован на январь 2024-го. Среди новинок текущего года также числится индийский мюзикл The Archies, основанный на историях Archie Comics. Его события развернутся в 1960-х, в кадре появятся обитатели Ривердейла.
По словам Пенна Бэджли, пятый сезон «Ты» завершит историю Джо Голдберга. Последним станет и шестой сезон сериала «Кобра Кай». Зрителям также показали первые кадры из третьего сезона «Бриджертонов», тизер четвертого сезона «Внешних отмелей», отрывки из третьей части «Люпен», чей выход следует ожидать 5 октября, и продолжения «Ведьмака». Первые пять серий последнего сезона с Генри Кавиллом в образе Геральта из Ривии покажут 29 июня, остальные три — 27 июля.
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