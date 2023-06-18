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Появились подробности о втором сезоне «Игры в кальмара» и американской экранизации «Задачи трех тел»

18 июня
2023 год

Новости кино >>
18 июня 2023

На мероприятии Tudum 2023 стриминговый сервис Netflix рассказал подробности о грядущих премьерах.

Появились подробности о втором сезоне «Игры в кальмара» и американской экранизации «Задачи трех тел»
фото: geektyrant.com

В рамках состоявшегося шоу Крис Хемсворт и режиссер Сэм Харгрейв сообщили, что в разработку запущен триквел «Тайлера Рейка». Звезда «Терминатора» Линда Хэмилтон составит компанию Одиннадцатой и ее друзьям в пятом сезоне «Очень странных дел». «Фубара» с Арнольдом Шварценеггером продлили на второй сезон. Героиня «Эмили в Париже» в исполнении Лили Коллинз отправится в Рим. В объявленном актерском составе продолжения «Игры в кальмара» появятся как звезды первых серий Ли Джон Джэ, Ли Бён Хон, Ви Ха Джун и Ю Кон, так и новички Кан Ха Ныль, Им Щи Ван, Пак Сон Ун и Ян Дон-гын. А для геймеров анонсировали игру по «Ходу королевы».

Публике представили американскую экранизацию знаменитого научно-фантастического романа китайского писателя Лю Цысиня «Задача трех тел» от создателей «Игры престолов» с Джесс Хонг, Эйсой Гонсалес, Бенедиктом Вонгом и Джоном Брэдли. Релиз запланирован на январь 2024-го. Среди новинок текущего года также числится индийский мюзикл The Archies, основанный на историях Archie Comics. Его события развернутся в 1960-х, в кадре появятся обитатели Ривердейла.



По словам Пенна Бэджли, пятый сезон «Ты» завершит историю Джо Голдберга. Последним станет и шестой сезон сериала «Кобра Кай». Зрителям также показали первые кадры из третьего сезона «Бриджертонов», тизер четвертого сезона «Внешних отмелей», отрывки из третьей части «Люпен», чей выход следует ожидать 5 октября, и продолжения «Ведьмака». Первые пять серий последнего сезона с Генри Кавиллом в образе Геральта из Ривии покажут 29 июня, остальные три — 27 июля.

Стало известно, что адаптация «Ван-Писа» выйдет уже 31 августа, «Каменное сердце» с Галь Гадот — 11 августа, седьмой сезон «Элиты» — 20 октября, экранизация романа Энтони Дорра «Весь невидимый нам свет» — 2 ноября, спин-офф «Бумажного дома» с подзаголовком «Берлин» — в декабре, «Мятежная луна» Зака Снайдера — 22 декабря, а «Аватар: Последний маг воздуха» — в 2024-м. Кроме того, зрителям показали целый ряд корейских шоу и небольшой ролик с участием Дженны Ортеги, посвященный второму сезону «Уэнсдэй».
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