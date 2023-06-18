Кристофер Ллойд, Кэри Элвис и Стокард Чаннинг познакомятся с Наклзом

Кристофер Ллойд
, Кэри Элвис
, Стокард Чаннинг
, Пол Шеер
и Роб Хьюбел
присоединились к восьмисерийному спин-оффу «Соника в кино
», посвященному Наклзу. Об этом сообщает Deadline
.
Ранее в сериал, чей выход на Paramount+ запланирован до конца текущего года, записались Идрис Эльба
в титульном образе и Адам Пэлли в качестве Уэйда Уиппла. Компанию им также составят Джулиан Бэррэтт
, Кид Кади
, Рори Маккан
, Эди Паттерсон, Элли Тейлор и Тика Самптер.
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События шоу развернутся между второй и третьей частями киносерии. Пилотный эпизод поставит Джефф Фаулер
, а среди продюсеров числится Нил Мориц
. Релиз третьего «Соника в кино» запланирован на декабрь 2024-го.
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