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Кристофер Ллойд, Кэри Элвис и Стокард Чаннинг познакомятся с Наклзом

18 июня
2023 год

Новости кино >>
18 июня 2023
Кристофер Ллойд, Кэри Элвис, Стокард Чаннинг, Пол Шеер и Роб Хьюбел присоединились к восьмисерийному спин-оффу «Соника в кино», посвященному Наклзу. Об этом сообщает Deadline.

Кристофер Ллойд, Кэри Элвис и Стокард Чаннинг познакомятся с Наклзом
фото: deadline.com

Ранее в сериал, чей выход на Paramount+ запланирован до конца текущего года, записались Идрис Эльба в титульном образе и Адам Пэлли в качестве Уэйда Уиппла. Компанию им также составят Джулиан Бэррэтт, Кид Кади, Рори Маккан, Эди Паттерсон, Элли Тейлор и Тика Самптер.

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События шоу развернутся между второй и третьей частями киносерии. Пилотный эпизод поставит Джефф Фаулер, а среди продюсеров числится Нил Мориц. Релиз третьего «Соника в кино» запланирован на декабрь 2024-го.
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№ 2
Pumpkin   18.06.2023 - 15:30
неожиданно, что они решили делать спин-офф соника еще и в виде сериала. но вообще можнт быть даже и прикольно, кто же знает читать далее>>
№ 1
Матвей Брикун   18.06.2023 - 15:06
Только три актера известны, как профессионалы своего дела. Каким бокам попал Кид Куди - музыкант, наверное таким же, как это делают остальные. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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