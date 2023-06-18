«Миллиарды» иссякнут после седьмого сезона

что почитать?

Популярный актер – об одержимости профессией, сериале «Про Веру» и съемочной площадке, которая «вскрывает всех»

Даниил Страхов: «Я ищу в тексте сценария свой сюжет, свою историю, своё звучание»

СМИ: Против мужа Кристины Бабушкиной возбуждено два уголовных дела

Одну из ролей в проекте исполнила Татьяна Буланова

Премьера фильма «Синдром отложенного счастья» с Пеговой и Пореченковым состоится 17 июня

Новости кино

Сериалы «Разрешите обратиться», «Галя, у нас отмена!» и «Кибер Иван» вошли во внеконкурсную программу «Пилота»

Их покажут 23 и 24 июня в арт-пространстве железнодорожного вокзала Иваново