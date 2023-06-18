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«Миллиарды» иссякнут после седьмого сезона

18 июня
2023 год

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18 июня 2023

Популярный сериал кабельного канала Showtime «Миллиарды» завершится седьмым сезоном, чья премьера состоится 13 августа. Об этом сообщает Variety.

«Миллиарды» иссякнут после седьмого сезона
фото: variety.com

События шоу, стартовавшего 1 января 2016 года, разворачиваются в центре Нью-Йорка — мире больших и не всегда чистых денег, безграничной власти и возможностей, которым можно только позавидовать. Финансовый гений и миллиардер Бобби Аксельрод (Дамиан Льюис) всего добился сам и не стесняется пользоваться своим богатством, скупая компании и элитную недвижимость направо и налево. Такое положение дел категорически не устраивает прокурора Южного округа Чака Родса (Пол Джаматти), который страстно желает подловить Бобби на махинациях и упечь за решетку. После очередного скандального приобретения Акса прокурор дает отмашку своим подчиненным, и те начинают охоту. Кори Столл воплотил в сериале главу компании Axe Capitol Майка Принса.

В настоящий момент Showtime готовит несколько спин-оффов своего хита: «Миллиарды: Майами», «Миллиарды: Лондон», «Миллионы» и «Триллионы».
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