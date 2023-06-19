Леонид Якубович станет отцом Агаты Муцениеце в финальной части «Честного развода»

По сюжету у Миланы с Геной все хорошо: ребенок, дом, реализация в творчестве. Однако здесь — как посмотреть. Милана не верит в себя и связывает свою музыкальную карьеру с тем, что она жена народного любимца «дяди Гены», у которого постоянные гастроли по стране. После выступления на празднике в одном из провинциальных городов к Милане за кулисы приходит… ее отец — Альберт Плехов. Он режиссер в местном театре. Довольно эксцентричный, несовременный, но очень задорный мужчина в возрасте. Последние 20 лет он пытается поставить свой мюзикл «Алый цветок». Сценарий, декорации, музыка — все продумано до мелочей. Вот только у города нет достаточно денег на его амбициозную постановку. Пытаясь самостоятельно их найти, он оказывается в должниках у опасных людей. Его последней надеждой остается обратиться к дочери и ее звездному мужу. Проблема только в том, что для Миланы он абсолютно чужой человек. И Альберту нужно найти подход к обиженной дочери, резкому Гене и втянуть, то есть вовлечь, их в свою постановку.
«Мы долго размышляли, кто мог бы сыграть роль отца Миланы — эксцентричного, но при этом очень романтичного героя, который живет своей мечтой. Почти всю жизнь он старается для людей и делает одно и то же, как Якубович ведет "Поле чудес". Пауза. А почему, собственно, это не Якубович? И вот мы работаем с Леонидом Аркадьевичем на площадке», — рассказал режиссер Евгений Корчагин.
Компанию вышеназванным составят Джемал Тетруашвили, Сергей Стёпин, Владислав Ветров и другие актеры. Также в съемках примет участие звезда шоу-бизнеса, чье имя создатели пока скрывают. Бессменным оператором серии является Юрий Данилов. Фильм станет первой полнометражной работой Евгения Корчагина, чей сериал «Просто Михалыч» в этом году стал хитом на ТНТ и Premier. «Честный развод. Бенефис» выйдет в кинотеатрах России и СНГ зимой этого года.
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