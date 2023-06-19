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Александр Дьяченко возглавит казаков в «Заговорённом»

19 июня
2023 год

Новости кино >>
19 июня 2023
В Подмосковье начались съемки четырехсерийной военной драмы «Заговорённый» производства «Киностудии КИТ» и «Тромедиа». Главную роль в мини-сериале НТВ исполнит Александр Дьяченко, уточняет пресс-служба телеканала.

Александр Дьяченко возглавит казаков в «Заговорённом»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

По словам Дьяченко, картина привлекла его «своей сценарной идеей, прежде всего. В нем – очередной срез неисчерпаемой истории Великой Отечественной войны, с участием в ней наших казачьих дивизий. Это очень достойная тема для экранизации, которую можно считать не самой освещенной».

По сюжету, когда немецкие захватчики приходят на Дон, герой Первой мировой войны Семён Неупокоев (Дьяченко) собирает казачью сотню и встает на защиту родного края. Опыт сражений с немцами в 1914-1918 годах, за которые бесстрашный и смекалистый воин получил прозвище Заговорённый, помогает его сотне побеждать немецкие части в 1942-м, хотя у немцев теперь танки и пушки, а у казака все те же шашка, конь да степь кругом. Чтобы сломить сопротивление Заговорённого и его верных бойцов, враг бросает превосходящие силы и технику во главе с опытным командиром – полковником Риттером, у которого свои счеты с Неупокоевым еще с Первой мировой войны.

Александр Дьяченко возглавит казаков в «Заговорённом»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

Режиссер Сергей Малюгов делится своим первым впечатлением о сериале: «Меня привлекли яркие и самобытные герои, погруженные в обстоятельства Великой Отечественной войны, когда постоянно приходится делать выбор и принимать решения. В работе над "Заговорённым" сложнее всего было найти форму и язык повествования: не хотелось повторяться в традиционном и привычном для зрителя варианте киноязыка. Перед нами стояла задача найти свою уникальность, которая позволит раскрыть героев максимально ярко».

Компанию исполнителю титульной роли составят Михаил Хмуров, Тимур Базинский, Михаил Владимиров, Александр Майоров, Светлана Богданова и Илья Лейбин.

Александр Дьяченко возглавит казаков в «Заговорённом»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

«Мой герой – казак, сотник, прошедший всю Первую мировую. В Гражданскую повоевал за белых, потом попал в плен и вступил в Красную армию. Прошло время, сейчас он уже немолод, старые раны напоминают о себе. Но с приходом нового испытания для страны он опять рвется на фронт. Он чувствует свою личную ответственность. Понятие "Родина" для него не пустой звук. С давних времен казаки были опорой и защитой Отечеству, и отсидеться за печкой – не в его правилах. Полный Георгиевский кавалер знает, что с его серьезным боевым опытом он будет незаменим. Особенно, когда видит совсем юных необстрелянных ребят, колонна за колонной идущих на передовую. Но когда-то он повоевал за "белых", а это проблема. С этого и начинается кино», — поведал о своем персонаже Александр Дьяченко.

Готовясь к съемкам, актер проходил тренировки по работе с лошадьми. Там он познакомился со своим дублером, который также научил Александра нескольким приемам и трюкам.
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обсуждение >>
№ 1
Pumpkin   19.06.2023 - 14:30
ну актер то хороший, только вот совсем не привлекает сам сериал хахаха ну опять придумали отчасти ерунду какую-то. ладно, кому-то наверное это нравится читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Александр Дьяченко возглавит казаков в «Заговорённом» фотографии
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