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Ирина Шеянова и Владимир Баркалая сыграли в мелодраме «Мужчина, который не хочет на мне жениться»

19 июня
2023 год

Новости кино >>
19 июня 2023

Ирина Шеянова и Владимир Баркалая сыграли главные роли в четырехсерийной мелодраме Влада Николаева «Мужчина, который не хочет на мне жениться», чьи съемки завершились на днях. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний».

Ирина Шеянова и Владимир Баркалая сыграли в мелодраме «Мужчина, который не хочет на мне жениться»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

«Моя героиня – прекрасная женщина: она целеустремленная, красивая, волевая, живая. Ей больно от того, что, прожив столько лет с любимым человеком, она не стала его женой. Я не хочу искать ей оправдания, ведь она сама пошла на это, но могу понять, потому что она надеялась, что в конце концов у нее будет счастливая семья», — поведала о своем персонаже Ирина Шеянова.

По сюжету Елена и Андрей живут в гражданском браке уже десять лет. Она считает себя замужней женщиной, а он – свободным мужчиной. Осознание этого факта приводит пару к расставанию. С помощью друзей со временем им все-таки удается помириться, но Андрей уже завел новый роман, а его девушка, дочь влиятельного отца, вцепилась в «суженого» мертвой хваткой. Вика врет отцу, что беременна, привлекая его на свою сторону. Тот использует все свои связи, чтобы заставить Андрея быть с Викой: «перекрывает ему кислород» на работе, рушит бизнес Елены и подстраивает так, что даже у их друзей начинаются проблемы. Героиня «отдает» своего мужчину Вике в попытке остановить это безумие. Та начинает готовиться к свадьбе, а Елена получает сообщение от Андрея с просьбой встретиться.

Ирина Шеянова и Владимир Баркалая сыграли в мелодраме «Мужчина, который не хочет на мне жениться»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Для персонажа Владимира Баркалая «самое важное – это быть успешным, иметь возможность обеспечить семью в лице его любимой – этим он и занят, совершенно не задумываясь о штампе в паспорте. Когда его явно подталкивают к решению о свадьбе, это вызывает у него некий страх и поэтому он делает шаг назад».

В мини-сериале также сыграли Елизавета Аверьянова, Дмитрий Тополь, Анастасия Чепелюк, Михаил Клюшкин, Илья Семёнов, Александр Дзюба и Алёна Фалалеева. За визуальную составляющую отвечают оператор Антон Комаров и художник-постановщик Игорь Гембель-Зайкин.
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Ирина Шеянова и Владимир Баркалая сыграли в мелодраме «Мужчина, который не хочет на мне жениться» фотографии
Ирина Шеянова и Владимир Баркалая сыграли в мелодраме «Мужчина, который не хочет на мне жениться» фотографии
Ирина Шеянова и Владимир Баркалая сыграли в мелодраме «Мужчина, который не хочет на мне жениться» фотографии
Ирина Шеянова и Владимир Баркалая сыграли в мелодраме «Мужчина, который не хочет на мне жениться» фотографии
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