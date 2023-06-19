Наташа Хенстридж поможет отомстить Золушке

Про Золушку
снимают еще один хоррор, уверяет Comic Book
.
Съемки начались в Великобритании, а главные роли закреплены за Лорен Старк и Наташей Хенстридж
. Компанию им составят Беатрис Флетчер, Стефани Лодж, Меган Пёрвис и Даррелл Григгс. Режиссерское кресло ленты «Месть Золушки» (Cinderella's Revenge) занял Энди Эдвардс, снявший «Весенние каникулы зомби».
Зрителей ожидает история о Золушке (Старк), которая стремится отомстить своим злым сводным сестрам и мачехе с помощью крестной феи (Хенстридж).
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По словам продюсера Марка Эмина, «"Золушка" — самая известная сказка в мире. Мы смогли разработать отличный сценарий фильма ужасов, который также является историей о расширении прав и возможностей женщин».
Лента продолжит тенденцию, начатую режиссером слэшера «Винни-Пух: Кровь и мёд
» Рисом Уотерфилдом
. В ближайшем будущем также ожидаются сиквел кровавого «Винни-Пуха
», фильм ужасов про Бэмби
и еще одна хоррор-версия «Золушки
».
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