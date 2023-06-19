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Наташа Хенстридж поможет отомстить Золушке

19 июня
2023 год

Новости кино >>
19 июня 2023
Про Золушку снимают еще один хоррор, уверяет Comic Book.

Наташа Хенстридж поможет отомстить Золушке
фото: m.imdb

Съемки начались в Великобритании, а главные роли закреплены за Лорен Старк и Наташей Хенстридж. Компанию им составят Беатрис Флетчер, Стефани Лодж, Меган Пёрвис и Даррелл Григгс. Режиссерское кресло ленты «Месть Золушки» (Cinderella's Revenge) занял Энди Эдвардс, снявший «Весенние каникулы зомби».

Зрителей ожидает история о Золушке (Старк), которая стремится отомстить своим злым сводным сестрам и мачехе с помощью крестной феи (Хенстридж).

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По словам продюсера Марка Эмина, «"Золушка" — самая известная сказка в мире. Мы смогли разработать отличный сценарий фильма ужасов, который также является историей о расширении прав и возможностей женщин».

Лента продолжит тенденцию, начатую режиссером слэшера «Винни-Пух: Кровь и мёд» Рисом Уотерфилдом. В ближайшем будущем также ожидаются сиквел кровавого «Винни-Пуха», фильм ужасов про Бэмби и еще одна хоррор-версия «Золушки».
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№ 1
Дарья Логич   19.06.2023 - 16:46
Апхахпхахахп, боже, зачем так много? Я, конечно, понимаю, что необходимо какое-то разнообразие вносить, при это качать деньги из известных историй, но это крайне странный способ читать далее>>
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