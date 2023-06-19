На масштабном ремейке «Метрополиса» Фрица Ланга поставили крест

Восьмисерийный ремейк шедевра Фрица Ланга
«Метрополис
» отменили, сообщает Deadline
.
Ради сериала стримингового сервиса Apple TV+ в Австралии планировали создать около 4000 рабочих мест в штате Виктория, где съемки должны были стартовать этим летом. Продюсированием занималась студия Universal Studio Group, а сценаристом и режиссером числился Сэм Эсмейл
. Главные роли были закреплены за Брайаной Миддлтон
и Линди Бут
. Но все это кануло в Лету из-за затянувшейся забастовки американских сценаристов и большого бюджета шоу.
Ланг поставил фильм по сценарию автора одноименной научно-фантастической антиутопии Теи фон Харбоу
. По сюжету изнеженный сын хозяина футуристического Метрополиса Фредер Фредерсен изучает несчастную жизнь рабочих, которые поддерживают своим трудом блистательное существование огромного города. Заступницей рабочих и предпринимателей выступает святая Мария. Безумный инженер Ротванг создает робота-женщину, двойника Марии, и выпускает ее в город. Робот танцует обнаженным и подстрекает город к мятежу. А в это время настоящая Мария и Фредер спасают городских детей.
Запоминающиеся образы в классической ленте воплотили Бригитта Хельм
, Альфред Абель
, Густав Фрёлих
, Рудольф Кляйн-Рогге
, Фриц Расп
, Теодор Лоос
и Генрих Георге
. Среди операторов картины был легендарный Карл Фройнд
.
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