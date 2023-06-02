Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Меняя лица: Жюли Гайе молодеет в трейлере фильма «Актриса»

2 июня
2023 год

Новости кино >>
2 июня 2023
В сети появился трейлер французской драмы «Актриса» режиссёра Себастьена Байли.


Анна и Антуан — идеальный тандем на сцене и в жизни, но после многих лет брака и совместной работы они начинают терять интерес друг к другу. Когда Антуан решает уйти от нее, Анна использует магию перевоплощения, чтобы снова стать молодой и привлекательной. Но постепенно игра оборачивается против нее самой, и Анна понимает, что должна выбирать между любовью к мужу и собственной жизнью.

Меняя лица: Жюли Гайе молодеет в трейлере фильма «Актриса»

Главные роли в картине исполнили Жюли Гайе, Бенжамен Биоле, Агата Боницер, Сирил Гуи, Поль Жансон, Жереми Шарве, Маттиас Жакен, Франсуа Ростен и другие.

В российский прокат фильм «Актриса» выйдет 15 июня.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Переводчик» Гая Ричи, «Снегирь» Бориса Хлебникова, «Дыхание» Романа Каримова и еще 12 фильмов июня
Поиск по меткам
Трейлер
персоны
Бенжамен БиолеАгата БоницерЖюли ГайеСирил ГуиМаттиас ЖакенПоль ЖансонФрансуа РостенЖереми Шарве
фильмы
Актриса

фотографии >>
Меняя лица: Жюли Гайе молодеет в трейлере фильма «Актриса» фотографии
Меняя лица: Жюли Гайе молодеет в трейлере фильма «Актриса» фотографии
Меняя лица: Жюли Гайе молодеет в трейлере фильма «Актриса» фотографии
Меняя лица: Жюли Гайе молодеет в трейлере фильма «Актриса» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Николай Малинкин
1 июня ушёл из жизни актёр Николай Малинкин.
Людмила Цветкова
1 июня ушла из жизни актриса, режиссёр Людмила Цветкова.
Валерий Громовиков
30 мая ушёл из жизни актёр Валерий Громовиков.
Лидия Грибова
30 мая ушла из жизни актриса Лидия Грибова.
Николай Шатохин
29 мая ушёл из жизни актёр Николай Шатохин.

День рождения >>

Бесо Гатаев
Иван Добронравов
Пётр Кислов
Мария Оамер
Александр Попов (IV)
Олег Савкин
Юлия Снигирь
Юрий Тимошенко
Станислав Чекан
Аквафина
Морена Баккарин
Закари Куинто
Доминик Купер
Джастин Лонг
Вентворт Миллер
Шимон Сендровский
все родившиеся 2 июня >>

Афиша кино >>

Дом удовольствий
драма, экранизация
Франция, Бельгия, 2022
Солдат
боевик, драма, триллер
Индия, 2023
Таинственный поезд
драма, комедия, криминальный фильм
США, Япония, 1989
Переводчик
боевик, триллер
Великобритания, Испания, 2023
Проклятие. Ночь страха
мистика, триллер, фильм ужасов
Ирландия, 2021
Пациенты
драма, триллер
США, 2022
Комната чудес
драма, комедия, экранизация
Франция, 2023
Маша и Медведь в кино: Скажите «Ой!»
детский фильм, семейное кино
Россия, 2023
Паранормальные явления. Скинамаринк
фильм ужасов
Канада, 2022
Питомец Юрского периода. Утраченная тайна
детский фильм, приключения, семейное кино
США, 2023
Уикенд с батей
комедия
США, 2023
До рассвета
драма, комедия
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram