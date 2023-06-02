Меняя лица: Жюли Гайе молодеет в трейлере фильма «Актриса»

В сети появился трейлер французской драмы «Актриса
» режиссёра Себастьена Байли
.
Анна и Антуан — идеальный тандем на сцене и в жизни, но после многих лет брака и совместной работы они начинают терять интерес друг к другу. Когда Антуан решает уйти от нее, Анна использует магию перевоплощения, чтобы снова стать молодой и привлекательной. Но постепенно игра оборачивается против нее самой, и Анна понимает, что должна выбирать между любовью к мужу и собственной жизнью.
Главные роли в картине исполнили Жюли Гайе
, Бенжамен Биоле
, Агата Боницер
, Сирил Гуи
, Поль Жансон
, Жереми Шарве
, Маттиас Жакен
, Франсуа Ростен
и другие.
В российский прокат фильм «Актриса
» выйдет 15 июня.
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