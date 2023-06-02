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Алина Дулова, Алексей Лукин и Мария Порошина снимаются в «Альтернативе» про жизнь на инвалидной коляске

2 июня
2023 год

Новости кино >>
2 июня 2023
Cтартовали съемки инклюзивного художественного фильма «Альтернатива» социально-значимой тематики. Картину снимают «Кинокомпания Крупный План» и Киношкола для людей с инвалидностью «Без Границ» при поддержке Министерства Культуры Российской Федерации, уточняет пресс-служба ленты.

Алина Дулова, Алексей Лукин и Мария Порошина снимаются в «Альтернативе» про жизнь на инвалидной коляске
фото: пресс-служба фильма

Автором сценария и режиссером фильма выступает выпускник киношколы «Без Границ» Владимир Рудак, который уже много лет передвигается на инвалидной коляске, но живет активной жизнью, пишет книги, музыку и снимает кино. Ряд его работ получили признание как на российских, так и на международных кинофестивалях.

По словам Владимира Рудака, «наш фильм — это стремление показать таких разных и, одновременно, очень похожих людей. Людей, изменивших социальный статус, но не изменивших себе. Людей сильных, которые, несмотря на трудности, не опускают руки, не замыкаются в себе, а продолжают двигаться вперед — к признанию в обществе, к успеху в делах, к любви».

Алина Дулова, Алексей Лукин и Мария Порошина снимаются в «Альтернативе» про жизнь на инвалидной коляске
фото: пресс-служба фильма

Зрителям поведают об Анне и Максиме. Анна — самостоятельная и принципиальная, передвигается на инвалидной коляске, но не останавливается перед возникшими трудностями, вдохновляет других и всегда рассчитывает только на себя. Работая психологом в реабилитационном центре, она знакомится с молодым Максимом, который только что трудоустроился в социальный центр. Он воспитан бабушкой, молод, легкомыслен и безответственен. Это знакомство навсегда изменит как судьбы героев, так и их мировоззрение.

Главные роли в фильме исполнят Алина Дулова, Алексей Лукин, Мария Порошина, Ян Цапник, Евдокия Германова, Сергей Баталов, Раиса Рязанова, Игорь Чехов, Анастасия Резник, Мария Быстрова, Алексей Морозов и Артём Силин. За визуальную составляющую отвечает оператор Мария Соловьёва. Премьера «Альтернативы» запланированы на 2024 год, также ожидаются специальные показы с режиссером.
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обсуждение >>
№ 1
Дарья Логич   2.06.2023 - 11:31
Если снимут хорошо, то получится очень классный и важный проект! Просто главное, чтобы это не получился еще один фильм, как временные трудности - задумка гуд, а воплощение просто ужас читать далее>>
Всего сообщений: 1
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персоны
Сергей БаталовМария Быстрова (III)Евдокия ГермановаАлина ДуловаАлексей ЛукинАлексей МорозовМария ПорошинаАнастасия РезникВладимир РудакРаиса РязановаМария СоловьеваЯн ЦапникИгорь Чехов
фильмы
Альтернатива

фотографии >>
Алина Дулова, Алексей Лукин и Мария Порошина снимаются в «Альтернативе» про жизнь на инвалидной коляске фотографии
Алина Дулова, Алексей Лукин и Мария Порошина снимаются в «Альтернативе» про жизнь на инвалидной коляске фотографии
Алина Дулова, Алексей Лукин и Мария Порошина снимаются в «Альтернативе» про жизнь на инвалидной коляске фотографии
Алина Дулова, Алексей Лукин и Мария Порошина снимаются в «Альтернативе» про жизнь на инвалидной коляске фотографии
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