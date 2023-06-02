Алина Дулова, Алексей Лукин и Мария Порошина снимаются в «Альтернативе» про жизнь на инвалидной коляске

Cтартовали съемки инклюзивного художественного фильма «Альтернатива» социально-значимой тематики. Картину снимают «Кинокомпания Крупный План» и Киношкола для людей с инвалидностью «Без Границ» при поддержке Министерства Культуры Российской Федерации, уточняет пресс-служба ленты.
фото: пресс-служба фильма
Автором сценария и режиссером фильма выступает выпускник киношколы «Без Границ» Владимир Рудак, который уже много лет передвигается на инвалидной коляске, но живет активной жизнью, пишет книги, музыку и снимает кино. Ряд его работ получили признание как на российских, так и на международных кинофестивалях.
По словам Владимира Рудака, «наш фильм — это стремление показать таких разных и, одновременно, очень похожих людей. Людей, изменивших социальный статус, но не изменивших себе. Людей сильных, которые, несмотря на трудности, не опускают руки, не замыкаются в себе, а продолжают двигаться вперед — к признанию в обществе, к успеху в делах, к любви».
фото: пресс-служба фильма
Зрителям поведают об Анне и Максиме. Анна — самостоятельная и принципиальная, передвигается на инвалидной коляске, но не останавливается перед возникшими трудностями, вдохновляет других и всегда рассчитывает только на себя. Работая психологом в реабилитационном центре, она знакомится с молодым Максимом, который только что трудоустроился в социальный центр. Он воспитан бабушкой, молод, легкомыслен и безответственен. Это знакомство навсегда изменит как судьбы героев, так и их мировоззрение.
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