Елена Николаева и Антон Хабаров займутся «Свадьбами и разводами» 5 июня

По сюжету Женя и Марк работают в одном бизнес-центре. Она – владелица небольшого свадебного агентства, настоящая брачная фея и, кстати, скоро собирается замуж. Он – высококлассный адвокат, специализирующийся на разводах и разделе имущества. Каждый из них искренне любит свое дело и уверен, что помогает людям стать счастливее. Однажды они знакомятся, и теперь Женя не так уверена, что хочет замуж за своего идеального Сашу. А Марк, похоже, встретил девушку, ради которой смог бы пересмотреть свои принципы. Каждая новая пара, будь то будущие молодожены у Жени, или будущие «бывшие» у Марка, подкидывает им новые темы для размышлений и споров.
обсуждение >>