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Елена Николаева и Антон Хабаров займутся «Свадьбами и разводами» 5 июня

2 июня
2023 год

Новости кино >>
2 июня 2023

На «Dомашнем» 5 июня в 19:00 состоится премьера мелодрамы Вардана Акопяна «Свадьбы и разводы» с Еленой Николаевой и Антоном Хабаровым в главных ролях, сообщает пресс-служба телеканала.

Елена Николаева и Антон Хабаров займутся «Свадьбами и разводами» 5 июня
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету Женя и Марк работают в одном бизнес-центре. Она – владелица небольшого свадебного агентства, настоящая брачная фея и, кстати, скоро собирается замуж. Он – высококлассный адвокат, специализирующийся на разводах и разделе имущества. Каждый из них искренне любит свое дело и уверен, что помогает людям стать счастливее. Однажды они знакомятся, и теперь Женя не так уверена, что хочет замуж за своего идеального Сашу. А Марк, похоже, встретил девушку, ради которой смог бы пересмотреть свои принципы. Каждая новая пара, будь то будущие молодожены у Жени, или будущие «бывшие» у Марка, подкидывает им новые темы для размышлений и споров.

Компанию исполнителям главных ролей составили Антон Денисенко, Рина Гришина, Данила Шевченко, Павел Ворожцов, Ирина Темичева, Анастасия Панина, Владимир Симонов, Ирина Розанова, Анна Каменкова, Алексей Гришин, Олег Комаров, Ольга Хохлова, Олег Каменщиков, Евгения Лютая и Наталья Ноздрина.
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Елена Николаева и Антон Хабаров займутся «Свадьбами и разводами» 5 июня фотографии
Елена Николаева и Антон Хабаров займутся «Свадьбами и разводами» 5 июня фотографии
Елена Николаева и Антон Хабаров займутся «Свадьбами и разводами» 5 июня фотографии
Елена Николаева и Антон Хабаров займутся «Свадьбами и разводами» 5 июня фотографии
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