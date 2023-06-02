Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Елена Николаева, Анна Завтур и Полина Максимова присоединились к «Лихим» Юрия Быкова

2 июня
2023 год

Новости кино >>
2 июня 2023
Появились подробности об актерском составе 16-серийной криминальной драмы Юрия Быкова «Лихие». Согласно пресс-службе онлайн-кинотеатра Okko, к сериалу присоединились члены семей главных героев.

Елена Николаева, Анна Завтур и Полина Максимова присоединились к «Лихим» Юрия Быкова
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Елена Николаева воплотит образ Лены – жены главного героя Павла Лиховцева и мамы Жени Лиховцева. По сюжету у Павла с Леной двое сыновей. В роли Жениного брата Васи – Глеб Кулаков и Максим Карушев. Лизу, возлюбленную Жени Лиховцева, сыграют три актрисы – Анна Завтур, Александра Бабаскина (Лиза в детстве) и Полина Максимова (Лиза в наши дни). Основные роли в «Лихих» закреплены за Артёмом Быстровым (Павел Лиховцев), Егором Кенжаметовым (Женя), Савелием Кудряшовым (Женя в детстве) и Евгением Ткачуком (повзрослевший Женя).

«Сила моей героини рождается в сюжете, где мужской мир ломает и потребляет, ничего по сути не давая взамен. Умение терпеть. Совсем как у Заречной из чеховской "Чайки", которую я играю в театре. Умение бороться за себя, свое и своих», — поведала о своем персонаже Анна Завтур.

Елена Николаева, Анна Завтур и Полина Максимова присоединились к «Лихим» Юрия Быкова
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Криминальная сага расскажет историю о преступной группировке, контролировавшей самую большую территорию в мире. Через жизнь и драму главных героев, отца и сына, мы увидим целую эпоху в ее жестокости и великолепии, с ее надеждами, возможностями, взлетами, падениями и человеческими трагедиями.

Оператором сериала выступает Глеб Вавилов, художником-постановщиком — Никита Трубецкой, автором сценария – Олег Маловичко, а продюсерами – Александр Цекало, Иван Самохвалов и Маловичко. Съемки «Лихих» пройдут в Москве и Карелии, а премьера в онлайн-кинотеатре Okko намечена на 2025 год.

Елена Николаева, Анна Завтур и Полина Максимова присоединились к «Лихим» Юрия Быкова
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

«Думаю, мне есть что сказать своей ролью в кино про 1990-е. Как раз в это время я росла и взрослела в Москве; занималась профессионально балетом, но в эмпиреях не витала – и в моем районе была своя блатная атмосфера, все на глазах. Время было бурное, странное, захватывающее; какое угодно – и жуткое, и прекрасное – но точно нескучное. Человека 1990-х очень интересно играть – это же жизнь в переломный момент смены морали, общественных институтов, вообще всего. Моя героиня ищет выход из сложного, во многом мучительного положения; в ней – и любовь к семье, к детям, и страх их потерять. В этом рассказе не надо стесняться драмы или даже трагедии. И мы попробуем говорить жестко, не прячась за ту романтизацию, что отличает многие гангстерские фильмы. Юра Быков – режиссер с чутьем на экранную правду, он понимает глубинный характер русского человека, и потому я уверена, что наши 90-е получатся настоящими», — считает Елена Николаева.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Юрий Быков приступил к съемкам криминальной драмы «Лихие»
Юрий Быков снимет криминальную драму «Лихие»
Поиск по меткам
ОККО
персоны
Александра БабаскинаЮрий БыковАртём БыстровГлеб ВавиловАнна ЗавтурМаксим КарушевЕгор КенжаметовСавелий КудряшовГлеб КулаковПолина МаксимоваОлег МаловичкоЕлена Николаева (II)Иван СамохваловЕвгений ТкачукНикита ТрубецкойАлександр Цекало
фильмы
Лихие

фотографии >>
Елена Николаева, Анна Завтур и Полина Максимова присоединились к «Лихим» Юрия Быкова фотографии
Елена Николаева, Анна Завтур и Полина Максимова присоединились к «Лихим» Юрия Быкова фотографии
Елена Николаева, Анна Завтур и Полина Максимова присоединились к «Лихим» Юрия Быкова фотографии
Елена Николаева, Анна Завтур и Полина Максимова присоединились к «Лихим» Юрия Быкова фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Николай Малинкин
1 июня ушёл из жизни актёр Николай Малинкин.
Людмила Цветкова
1 июня ушла из жизни актриса, режиссёр Людмила Цветкова.
Валерий Громовиков
30 мая ушёл из жизни актёр Валерий Громовиков.
Лидия Грибова
30 мая ушла из жизни актриса Лидия Грибова.
Николай Шатохин
29 мая ушёл из жизни актёр Николай Шатохин.

День рождения >>

Бесо Гатаев
Иван Добронравов
Пётр Кислов
Мария Оамер
Александр Попов (IV)
Олег Савкин
Юлия Снигирь
Юрий Тимошенко
Станислав Чекан
Аквафина
Морена Баккарин
Закари Куинто
Доминик Купер
Джастин Лонг
Вентворт Миллер
Шимон Сендровский
все родившиеся 2 июня >>

Афиша кино >>

Дом удовольствий
драма, экранизация
Франция, Бельгия, 2022
Солдат
боевик, драма, триллер
Индия, 2023
Таинственный поезд
драма, комедия, криминальный фильм
США, Япония, 1989
Переводчик
боевик, триллер
Великобритания, Испания, 2023
Проклятие. Ночь страха
мистика, триллер, фильм ужасов
Ирландия, 2021
Пациенты
драма, триллер
США, 2022
Комната чудес
драма, комедия, экранизация
Франция, 2023
Маша и Медведь в кино: Скажите «Ой!»
детский фильм, семейное кино
Россия, 2023
Паранормальные явления. Скинамаринк
фильм ужасов
Канада, 2022
Питомец Юрского периода. Утраченная тайна
детский фильм, приключения, семейное кино
США, 2023
Уикенд с батей
комедия
США, 2023
До рассвета
драма, комедия
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен