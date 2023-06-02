Елена Николаева, Анна Завтур и Полина Максимова присоединились к «Лихим» Юрия Быкова

«Сила моей героини рождается в сюжете, где мужской мир ломает и потребляет, ничего по сути не давая взамен. Умение терпеть. Совсем как у Заречной из чеховской "Чайки", которую я играю в театре. Умение бороться за себя, свое и своих», — поведала о своем персонаже Анна Завтур.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
Криминальная сага расскажет историю о преступной группировке, контролировавшей самую большую территорию в мире. Через жизнь и драму главных героев, отца и сына, мы увидим целую эпоху в ее жестокости и великолепии, с ее надеждами, возможностями, взлетами, падениями и человеческими трагедиями.
«Думаю, мне есть что сказать своей ролью в кино про 1990-е. Как раз в это время я росла и взрослела в Москве; занималась профессионально балетом, но в эмпиреях не витала – и в моем районе была своя блатная атмосфера, все на глазах. Время было бурное, странное, захватывающее; какое угодно – и жуткое, и прекрасное – но точно нескучное. Человека 1990-х очень интересно играть – это же жизнь в переломный момент смены морали, общественных институтов, вообще всего. Моя героиня ищет выход из сложного, во многом мучительного положения; в ней – и любовь к семье, к детям, и страх их потерять. В этом рассказе не надо стесняться драмы или даже трагедии. И мы попробуем говорить жестко, не прячась за ту романтизацию, что отличает многие гангстерские фильмы. Юра Быков – режиссер с чутьем на экранную правду, он понимает глубинный характер русского человека, и потому я уверена, что наши 90-е получатся настоящими», — считает Елена Николаева.
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