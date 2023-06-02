Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Звук 1
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Дмитрий Паламарчук обнаружит «Число зверя» в Ярославской области

2 июня
2023 год

Новости кино >>
2 июня 2023

Начались съемки 12-серийного остросюжетного детектива Алексея Быстрицкого «Число зверя», в котором главную роль – следователя Смоленской областной прокуратуры, идущего по следу маньяка, – исполнит Дмитрий Паламарчук. Об этом сообщает пресс-служба телеканала НТВ.

Дмитрий Паламарчук обнаружит «Число зверя» в Ярославской области
фото: пресс-служба телеканала НТВ

По словам режиссера Алексея Быстрицкого, «детективная линия – расследование и охота на маньяка – красной нитью проходит через весь фильм, являясь системообразующей. Но это далеко не все. В нашей истории есть глубина – судьбы персонажей, живых людей, у каждого из которых есть своя история, достаточно острая и трагическая. 1993 год, слом эпохи для всех жителей страны, а для многих еще и слом психологический. Главные герои – Кирсанов и Сазонов – как будто не очень приспособлены к новой жизни, они люди других устоев, для них честь превыше денег, они чувствуют себя инородными организмами в новой среде. Моральные устои, принятые в обществе, прекращают существовать. Новый русский – это ведь не просто бордовый пиджак и толстая цепь, а абсолютно другое сознание, когда все, чему тебя учили, оказывается забытым и можно идти по головам в стремлении обогатиться и достичь своих целей, а методы уже не столь важны. Но с волками жить – по волчьи выть, наши герои тоже не без греха, они не могут противодействовать этой новой силе исключительно с помощью закона и устава».

На дворе 90-е. Следователь Смоленской областной прокуратуры Алексей Кирсанов (Паламарчук) получает от главаря местной ОПГ «черную метку» без срока давности, на него начинается охота. Близкий друг и коллега Кирсанова – Игорь Сазонов (Михаил Горский) – идет на повышение и переводится на должность прокурора Ярославской области. Он предлагает Алексею перейти на новое место вместе с ним, подальше от бандитских разборок. Перемены как глоток свежего воздуха для Кирсанова и его жены Оксаны (Оксана Скакун).

Дмитрий Паламарчук обнаружит «Число зверя» в Ярославской области
фото: пресс-служба телеканала НТВ

Тем временем в деревне Клины Ярославской области неизвестный расстреливает целую семью, в живых остается только восьмилетний мальчик, которому удается сбежать через окно. Кирсанов сходу берется за расследование этого дела, уводя его из-под носа местного следователя по особо важным делам Любы Стриж (Анастасия Микульчина). Та сообщает, что месяц назад в соседнем поселке неизвестный также расстрелял семью. Все жертвы убиты с особой жестокостью, а на их телах преступник оставляет кровавые цифры – число зверя. Кирсанов поднимает архивы десятилетней давности и выясняет, что в 1984-м здесь же, в Ярославской области, были совершены еще три подобных преступления. Кирсанов хочет создать специальную следственно-оперативную группу и открыть заново старые дела, в том числе те, по которым уже есть осужденные. Но Сазонов медлит – он совершенно не хочет начинать службу на новом месте с заявления о маньяке.

«Алексей Кирсанов – это порядочный и интеллигентный герой, в какой-то степени строгий и сохраняющий в себе черты советского воспитания. Мы пытаемся показать не столько угрюмого, жесткого человека, а сколько человека, который привык думать головой, а не кулаками. Он в первую очередь анализирует, собирает факты, пытается найти взаимосвязь между уликами. Герою, конечно, предстоит столкнуться с противником невероятной жестокости. Речь идет о серийном убийце. Даже Кирсанова, который до этого уже работал со многими преступлениями, уровень кровожадности противника приводит в шок. Ему нужно будет бороться не только с ним, но и с самим собой, чтобы не сломаться на этом пути, не потерять веру в справедливость и в людей. Это будет достаточно тяжелое эмоциональное испытание для моего героя. А пройдет ли он его, зритель увидит на телеканале НТВ», — рассказал Дмитрий Паламарчук.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Закончились съемки мелодрамы «Оставленное сердце» с Кирой Кауфман и Дмитрием Паламарчуком
Денис Васильев, Дмитрий Паламарчук и Илья Шакунов снимаются в шпионском детективе «Пилигрим»
Поиск по меткам
НТВ
персоны
Алексей БыстрицкийМихаил ГорскийАнастасия МикульчинаДмитрий ПаламарчукОксана Скакун
фильмы
Число зверя

фотографии >>
Дмитрий Паламарчук обнаружит «Число зверя» в Ярославской области фотографии
Дмитрий Паламарчук обнаружит «Число зверя» в Ярославской области фотографии
Дмитрий Паламарчук обнаружит «Число зверя» в Ярославской области фотографии
Дмитрий Паламарчук обнаружит «Число зверя» в Ярославской области фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Звук 1

Скорбим

Николай Малинкин
1 июня ушёл из жизни актёр Николай Малинкин.
Людмила Цветкова
1 июня ушла из жизни актриса, режиссёр Людмила Цветкова.
Валерий Громовиков
30 мая ушёл из жизни актёр Валерий Громовиков.
Лидия Грибова
30 мая ушла из жизни актриса Лидия Грибова.
Николай Шатохин
29 мая ушёл из жизни актёр Николай Шатохин.

День рождения >>

Бесо Гатаев
Иван Добронравов
Пётр Кислов
Мария Оамер
Александр Попов (IV)
Олег Савкин
Юлия Снигирь
Юрий Тимошенко
Станислав Чекан
Аквафина
Морена Баккарин
Закари Куинто
Доминик Купер
Джастин Лонг
Вентворт Миллер
Шимон Сендровский
все родившиеся 2 июня >>

Афиша кино >>

Дом удовольствий
драма, экранизация
Франция, Бельгия, 2022
Солдат
боевик, драма, триллер
Индия, 2023
Таинственный поезд
драма, комедия, криминальный фильм
США, Япония, 1989
Переводчик
боевик, триллер
Великобритания, Испания, 2023
Проклятие. Ночь страха
мистика, триллер, фильм ужасов
Ирландия, 2021
Пациенты
драма, триллер
США, 2022
Комната чудес
драма, комедия, экранизация
Франция, 2023
Маша и Медведь в кино: Скажите «Ой!»
детский фильм, семейное кино
Россия, 2023
Паранормальные явления. Скинамаринк
фильм ужасов
Канада, 2022
Питомец Юрского периода. Утраченная тайна
детский фильм, приключения, семейное кино
США, 2023
Уикенд с батей
комедия
США, 2023
До рассвета
драма, комедия
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?