Дмитрий Паламарчук обнаружит «Число зверя» в Ярославской области

Начались съемки 12-серийного остросюжетного детектива Алексея Быстрицкого «Число зверя», в котором главную роль – следователя Смоленской областной прокуратуры, идущего по следу маньяка, – исполнит Дмитрий Паламарчук. Об этом сообщает пресс-служба телеканала НТВ.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
По словам режиссера Алексея Быстрицкого, «детективная линия – расследование и охота на маньяка – красной нитью проходит через весь фильм, являясь системообразующей. Но это далеко не все. В нашей истории есть глубина – судьбы персонажей, живых людей, у каждого из которых есть своя история, достаточно острая и трагическая. 1993 год, слом эпохи для всех жителей страны, а для многих еще и слом психологический. Главные герои – Кирсанов и Сазонов – как будто не очень приспособлены к новой жизни, они люди других устоев, для них честь превыше денег, они чувствуют себя инородными организмами в новой среде. Моральные устои, принятые в обществе, прекращают существовать. Новый русский – это ведь не просто бордовый пиджак и толстая цепь, а абсолютно другое сознание, когда все, чему тебя учили, оказывается забытым и можно идти по головам в стремлении обогатиться и достичь своих целей, а методы уже не столь важны. Но с волками жить – по волчьи выть, наши герои тоже не без греха, они не могут противодействовать этой новой силе исключительно с помощью закона и устава».
На дворе 90-е. Следователь Смоленской областной прокуратуры Алексей Кирсанов (Паламарчук) получает от главаря местной ОПГ «черную метку» без срока давности, на него начинается охота. Близкий друг и коллега Кирсанова – Игорь Сазонов (Михаил Горский) – идет на повышение и переводится на должность прокурора Ярославской области. Он предлагает Алексею перейти на новое место вместе с ним, подальше от бандитских разборок. Перемены как глоток свежего воздуха для Кирсанова и его жены Оксаны (Оксана Скакун).
фото: пресс-служба телеканала НТВ
Тем временем в деревне Клины Ярославской области неизвестный расстреливает целую семью, в живых остается только восьмилетний мальчик, которому удается сбежать через окно. Кирсанов сходу берется за расследование этого дела, уводя его из-под носа местного следователя по особо важным делам Любы Стриж (Анастасия Микульчина). Та сообщает, что месяц назад в соседнем поселке неизвестный также расстрелял семью. Все жертвы убиты с особой жестокостью, а на их телах преступник оставляет кровавые цифры – число зверя. Кирсанов поднимает архивы десятилетней давности и выясняет, что в 1984-м здесь же, в Ярославской области, были совершены еще три подобных преступления. Кирсанов хочет создать специальную следственно-оперативную группу и открыть заново старые дела, в том числе те, по которым уже есть осужденные. Но Сазонов медлит – он совершенно не хочет начинать службу на новом месте с заявления о маньяке.
«Алексей Кирсанов – это порядочный и интеллигентный герой, в какой-то степени строгий и сохраняющий в себе черты советского воспитания. Мы пытаемся показать не столько угрюмого, жесткого человека, а сколько человека, который привык думать головой, а не кулаками. Он в первую очередь анализирует, собирает факты, пытается найти взаимосвязь между уликами. Герою, конечно, предстоит столкнуться с противником невероятной жестокости. Речь идет о серийном убийце. Даже Кирсанова, который до этого уже работал со многими преступлениями, уровень кровожадности противника приводит в шок. Ему нужно будет бороться не только с ним, но и с самим собой, чтобы не сломаться на этом пути, не потерять веру в справедливость и в людей. Это будет достаточно тяжелое эмоциональное испытание для моего героя. А пройдет ли он его, зритель увидит на телеканале НТВ», — рассказал Дмитрий Паламарчук.
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