Завершились съемки новой экранизации повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось»

По словам генерального продюсера картины Лики Бланк, «съемочный период фильма завершен спустя девять месяцев после его начала. Это довольно символично – мы прошли все состояния, прожили все времена года с нашей героиней, с ее внутренним миром. Спасибо Вике Толстогановой, которая весь этот путь прошла вместе с нами. "Вера" – это не ремейк легендарного фильма "Вам и не снилось…", это новая экранизация одноименной повести Галины Щербаковой, которая изначально называлась "Роман и Юлька". Линия молодых людей у нас, конечно, тоже есть, но она не основная. В следующем году ждем фестивальную премьеру картины».
По сюжету Вера живет исключительно проблемами своей семьи: вечно болеющего мужа Кости и пятнадцатилетнего сына Ромки. Вообще-то Веру все устраивает, пока на горизонте вдруг не появляется первая любовь её супруга – красавица Людмила с дочерью Юлей. В последней – как раз ничего особенного нет, но, как назло, именно этой девочкой увлекается Ромка. Теперь героиня всерьез думает о разводе и размене квартиры, пытается вынудить сына отдалиться от Юльки.
Съемки проходили с 27 августа 2022 года в Москве и Санкт-Петербурге, в Сочи и в Мурманске на знаменитом ледоколе «Ленин». Над фильмом работает Киностудия им. М. Горького при поддержке Министерства культуры РФ.
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