Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Завершились съемки новой экранизации повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось»

2 июня
2023 год

Новости кино >>
2 июня 2023
В Москве на Киностудии имени Максима Горького завершились съемки драмы «Вера» – новой экранизации повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось...» по сценарию Ярославы Пулинович. В фильме главной героиней стала мама Ромки в исполнении Виктории Толстогановой, уточняет пресс-служба студии.

Завершились съемки новой экранизации повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось»
фото: пресс-служба Киностудии им. М. Горького

По словам генерального продюсера картины Лики Бланк, «съемочный период фильма завершен спустя девять месяцев после его начала. Это довольно символично – мы прошли все состояния, прожили все времена года с нашей героиней, с ее внутренним миром. Спасибо Вике Толстогановой, которая весь этот путь прошла вместе с нами. "Вера" – это не ремейк легендарного фильма "Вам и не снилось…", это новая экранизация одноименной повести Галины Щербаковой, которая изначально называлась "Роман и Юлька". Линия молодых людей у нас, конечно, тоже есть, но она не основная. В следующем году ждем фестивальную премьеру картины».

По сюжету Вера живет исключительно проблемами своей семьи: вечно болеющего мужа Кости и пятнадцатилетнего сына Ромки. Вообще-то Веру все устраивает, пока на горизонте вдруг не появляется первая любовь её супруга – красавица Людмила с дочерью Юлей. В последней – как раз ничего особенного нет, но, как назло, именно этой девочкой увлекается Ромка. Теперь героиня всерьез думает о разводе и размене квартиры, пытается вынудить сына отдалиться от Юльки.

Завершились съемки новой экранизации повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось»
фото: пресс-служба Киностудии им. М. Горького

Роли влюбленных подростков Ромки и Юльки исполнили молодые актеры Тимофей Тимков и Полина Меркурьева. В образе Людмилы, мамы Юльки, предстанет Ольга Сутулова. Мужа Веры Костю сыграл Алексей Розин, бабушку Ромки — Ольга Лапшина, а маму Алёны Старцевой – Наталья Бочкарёва.

Съемки проходили с 27 августа 2022 года в Москве и Санкт-Петербурге, в Сочи и в Мурманске на знаменитом ледоколе «Ленин». Над фильмом работает Киностудия им. М. Горького при поддержке Министерства культуры РФ.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   2.06.2023 - 17:50
Ого, девять месяцев снимать кино. Из-за чего же столько времени заняло, неужели ждали смены пор года)))) Или с деньгами напряженка. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Виктория Толстоганова исполнила главную роль в экранизации повести «Вам и не снилось»
Виктория Толстоганова и Ольга Сутулова снимаются в новой экранизации повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось»
По повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось» снимут новый фильм
персоны
Лика Бланк (II)Наталья БочкарёваОльга ЛапшинаЯрослава ПулиновичАлексей РозинОльга СутуловаТимофей ТимковВиктория ТолстогановаГалина Щербакова
фильмы
Вам и не снилось...Вера

анонс

Скорбим

Николай Малинкин
1 июня ушёл из жизни актёр Николай Малинкин.
Людмила Цветкова
31 мая ушла из жизни актриса, режиссёр Людмила Цветкова.
Валерий Громовиков
30 мая ушёл из жизни актёр Валерий Громовиков.
Лидия Грибова
30 мая ушла из жизни актриса Лидия Грибова.
Николай Шатохин
29 мая ушёл из жизни актёр Николай Шатохин.

День рождения >>

Бесо Гатаев
Иван Добронравов
Пётр Кислов
Мария Оамер
Александр Попов (IV)
Олег Савкин
Юлия Снигирь
Юрий Тимошенко
Станислав Чекан
Аквафина
Морена Баккарин
Закари Куинто
Доминик Купер
Джастин Лонг
Вентворт Миллер
Шимон Сендровский
все родившиеся 2 июня >>

Афиша кино >>

Дом удовольствий
драма, экранизация
Франция, Бельгия, 2022
Солдат
боевик, драма, триллер
Индия, 2023
Таинственный поезд
драма, комедия, криминальный фильм
США, Япония, 1989
Переводчик
боевик, триллер
Великобритания, Испания, 2023
Проклятие. Ночь страха
мистика, триллер, фильм ужасов
Ирландия, 2021
Пациенты
драма, триллер
США, 2022
Комната чудес
драма, комедия, экранизация
Франция, 2023
Маша и Медведь в кино: Скажите «Ой!»
детский фильм, семейное кино
Россия, 2023
Паранормальные явления. Скинамаринк
фильм ужасов
Канада, 2022
Питомец Юрского периода. Утраченная тайна
детский фильм, приключения, семейное кино
США, 2023
Уикенд с батей
комедия
США, 2023
До рассвета
драма, комедия
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram