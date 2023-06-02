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Исчезнувшая: история чувственной и странной любви в трейлере фильма «Копенгагена не существует»

2 июня
2023 год

Новости кино >>
2 июня 2023
В сети появился дублированный трейлер психологического триллера «Копенгагена не существует» режиссёра Мартина СковбьергаПустошь») — фильма о безумной любви, парадоксальности человеческой натуры и человеке постпандемийного времени.


Случайная встреча на улицах Копенгагена перевернула жизнь Иды и Сандера. Растворившись друг в друге, они изолируются от всего мира. Когда Ида неожиданно пропадает, Сандер оказывается главным подозреваемым. Из его свидетельств пазл за пазлом складывается завораживающая и пугающая история их любви. Ему придется заново прожить ее, чтобы приблизиться к тайне исчезновения девушки.

«Для меня было важно привнести в фильм витальность и радость, создав тем самым динамичную противоположность меланхолии, лежащей в основе любовной истории, — рассказал режиссёр. — Я хочу, чтобы зритель был соблазнен Идой и Сандером, втянут в их личное пространство, в «культ», который они создали. И следовал бы за ними до самого края пропасти».

Исчезнувшая: история чувственной и странной любви в трейлере фильма «Копенгагена не существует»

Главные роли в картине исполнили Йонас Хольст Шмидт, Ангела Бундалович, Златко Бурич, Вильмер Триер Брёггер и Кристофер Лессё.

В российский прокат «Копенгагена не существует» выйдет уже 22 июня.
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Исчезнувшая: история чувственной и странной любви в трейлере фильма «Копенгагена не существует» фотографии
Исчезнувшая: история чувственной и странной любви в трейлере фильма «Копенгагена не существует» фотографии
Исчезнувшая: история чувственной и странной любви в трейлере фильма «Копенгагена не существует» фотографии
Исчезнувшая: история чувственной и странной любви в трейлере фильма «Копенгагена не существует» фотографии
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