Исчезнувшая: история чувственной и странной любви в трейлере фильма «Копенгагена не существует»

В сети появился дублированный трейлер психологического триллера «Копенгагена не существует
» режиссёра Мартина Сковбьерга
(«Пустошь
») — фильма о безумной любви, парадоксальности человеческой натуры и человеке постпандемийного времени.
Случайная встреча на улицах Копенгагена перевернула жизнь Иды и Сандера. Растворившись друг в друге, они изолируются от всего мира. Когда Ида неожиданно пропадает, Сандер оказывается главным подозреваемым. Из его свидетельств пазл за пазлом складывается завораживающая и пугающая история их любви. Ему придется заново прожить ее, чтобы приблизиться к тайне исчезновения девушки.
«Для меня было важно привнести в фильм витальность и радость, создав тем самым динамичную противоположность меланхолии, лежащей в основе любовной истории
, — рассказал режиссёр. — Я хочу, чтобы зритель был соблазнен Идой и Сандером, втянут в их личное пространство, в «культ», который они создали. И следовал бы за ними до самого края пропасти
».
Главные роли в картине исполнили Йонас Хольст Шмидт
, Ангела Бундалович
, Златко Бурич
, Вильмер Триер Брёггер
и Кристофер Лессё
.
В российский прокат «Копенгагена не существует
» выйдет уже 22 июня.
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