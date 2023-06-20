Горячие головы: «Истребитель демонов» и «Токийские мстители» продлены на новый сезон!

Подряд пришли две радостные новости для ценителей аниме в жанре сёнэн
: «Токийских мстителей
» ждет третий сезон, а «Истребителя демонов
» — четвертый. Не то чтобы кто-то сомневался, но оба хита подвергались критике во время трансляции, а потому дурные подозрения могли закрасться в головы скептиков.
Во время показа последнего, 11-го эпизода аниме «Клинок, рассекающий демонов: Деревня кузнецов
» студия Ufotable
(«Судьба/начало
», «Пожиратель богов
») анонсировала продолжение сериала. Четвертый сезон с подзаголовком «Тренировка столпов
» экранизирует девять глав оригинальной манги Коёхару Готогэ
— с 128-й по 136-ю. Дата премьеры популярного сёнэна
о приключениях отважного Тандзиро
и его друзей пока неизвестна, ждем подробностей.
К работе над проектом вернутся режиссер франшизы Харуо Сотодзаки
, дизайнер персонажей Акира Мацусима
(«Наруто
», «Бродяга Кэнсин
»), а также весь основной
актерский состав.
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Погружаемся во вселенную «Истребителя демонов»
На официальном сайте еще одного аниме-хита — экранизации манги Кэна Вакуи
«Токийские мстители
» — появился новый ролик. Третий сезон, адаптирующий арку «Поднебесье
», выйдет в эфир в октябре этого года. За производство по-прежнему отвечает студия Liden Films
(«Бессонница после школы
», «Котаро живёт один
»). Смотрите первый трейлер с русскими субтитрами:
Продолжение сериала расскажет о том, как страдалец Такэмити Ханагаки
вновь попытается изменить будущее, схлестнется с коварным Тэттой Кисаки
и новой влиятельной бандой «Поднебесье», возглавляемой Идзаной Курокавой.
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Вспоминаем второй сезон «Токийский мстителей»
Ряды враждующих группировок пополнят:
Какутё — Сэйитиро Ямасита
(Фобио из «Моего перерождения в слизь
»).
Сион Мадарамэ — Коки Утияма
(Кэй Цукисима из «Волейбола!!
»).
Ран Хайтани — Дайсукэ Намикава
(Хисока Мороу из «Охотник х Охотник
»).
Риндо Хайтани — Хиро Симоно
(Мураками в «Великом из бродячих псов
»).
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