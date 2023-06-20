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Горячие головы: «Истребитель демонов» и «Токийские мстители» продлены на новый сезон!

20 июня
2023 год

Новости кино >>
20 июня 2023
Подряд пришли две радостные новости для ценителей аниме в жанре сёнэн: «Токийских мстителей» ждет третий сезон, а «Истребителя демонов» — четвертый. Не то чтобы кто-то сомневался, но оба хита подвергались критике во время трансляции, а потому дурные подозрения могли закрасться в головы скептиков.

Горячие головы: «Истребитель демонов» и «Токийские мстители» продлены на новый сезон!

Во время показа последнего, 11-го эпизода аниме «Клинок, рассекающий демонов: Деревня кузнецов» студия UfotableСудьба/начало», «Пожиратель богов») анонсировала продолжение сериала. Четвертый сезон с подзаголовком «Тренировка столпов» экранизирует девять глав оригинальной манги Коёхару Готогэ — с 128-й по 136-ю. Дата премьеры популярного сёнэна о приключениях отважного Тандзиро и его друзей пока неизвестна, ждем подробностей.


К работе над проектом вернутся режиссер франшизы Харуо Сотодзаки, дизайнер персонажей Акира МацусимаНаруто», «Бродяга Кэнсин»), а также весь основной актерский состав.

Читать Погружаемся во вселенную «Истребителя демонов»
На официальном сайте еще одного аниме-хита — экранизации манги Кэна Вакуи «Токийские мстители» — появился новый ролик. Третий сезон, адаптирующий арку «Поднебесье», выйдет в эфир в октябре этого года. За производство по-прежнему отвечает студия Liden FilmsБессонница после школы», «Котаро живёт один»). Смотрите первый трейлер с русскими субтитрами:


Продолжение сериала расскажет о том, как страдалец Такэмити Ханагаки вновь попытается изменить будущее, схлестнется с коварным Тэттой Кисаки и новой влиятельной бандой «Поднебесье», возглавляемой Идзаной Курокавой.

Читать Вспоминаем второй сезон «Токийский мстителей»
Ряды враждующих группировок пополнят:

Какутё — Сэйитиро Ямасита (Фобио из «Моего перерождения в слизь»).
Сион Мадарамэ — Коки Утияма (Кэй Цукисима из «Волейбола!!»).
Ран Хайтани — Дайсукэ Намикава (Хисока Мороу из «Охотник х Охотник»).
Риндо Хайтани — Хиро Симоно (Мураками в «Великом из бродячих псов»).

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Горячие головы: «Истребитель демонов» и «Токийские мстители» продлены на новый сезон! фотографии
Горячие головы: «Истребитель демонов» и «Токийские мстители» продлены на новый сезон! фотографии
Горячие головы: «Истребитель демонов» и «Токийские мстители» продлены на новый сезон! фотографии
Горячие головы: «Истребитель демонов» и «Токийские мстители» продлены на новый сезон! фотографии
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