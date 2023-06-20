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Ольга Ломоносова и Дмитрий Ульянов вернутся к своим героям в продолжении сериала «Все как у людей» 26 июня

20 июня
2023 год

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20 июня 2023

На «России» 26 июня в 21:20 состоится премьера многосерийного детектива Кирилла Седухина «Все как у людей. Продолжение» с Ольгой Ломоносовой и Дмитрием Ульяновым в главных ролях, сообщает пресс-служба телеканала.

Ольга Ломоносова и Дмитрий Ульянов вернутся к своим героям в продолжении сериала «Все как у людей» 26 июня
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

«Если говорить про жанр сериала "Все как у людей" и придерживаться классических канонов, то, конечно же, это психологический детектив. Но я всегда стараюсь сделать истории сложнее, и в данном случае, думаю, это у меня получилось. В этой истории есть, конечно же, элементы и драмы, и комедии, и романтическая составляющая, и непростые человеческие отношения. В общем, нет четкой поляризации на белое и черное. Все, как в жизни. Все, как у людей», — говорит режиссер Кирилл Седухин.

По сюжету, еще не оправившись от потрясения после нападения бывшего мужа, следователь Следственного комитета майор Кира Ардова (Ломоносова) находит спасение в работе. Вместе с оперативником капитаном Олегом Вебером (Ульянов) она расследует дело найденной в лесу девушки, потерявшей память. Вскоре выясняется, что за частным случаем кроется целая преступная организация. Героям также предстоит распутать череду не менее сложных преступлений: убийство на съемках сериала, покушение на жизнь руководителя группы поисковиков, смертельное происшествие в археологической экспедиции, подделку картин в местной галерее и многие другие. У самих же Киры и Олега все, как у людей – после неудачного опыта начать новые отношения непросто. Несмотря на сильные чувства, иногда кажется, что у них нет общего будущего.

Ольга Ломоносова и Дмитрий Ульянов вернутся к своим героям в продолжении сериала «Все как у людей» 26 июня
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

«Я не очень люблю читать детективы, поэтому не могу сказать, что литература меня здесь как-то вдохновила. Мне кажется, Кира – это собирательный образ, как из наших фильмов, сериалов, так и западных, да и я сама тоже не первый раз играю следователя. Так что не могу назвать фамилии, что подсмотрела у той-то или той-то. Но вообще наша профессия отчасти включает в себя то, что мы подсматриваем за людьми, ищем что-то, что может затем на что-то интересное натолкнуть. Например, я в МФЦ увидела женщину-полицейского, которая мне выдавала паспорт. И подумала, что могу у нее что-то взять для Киры: ее жесткость, ее взгляд, какие-то поведенческие моменты. Но, повторюсь, это не было что-то впрямую. Я, конечно, совсем не такая, как она», — рассказала Ольга Ломоносова.

Компанию дуэту составили Александра Анна Филина, Михаил Евланов, Дмитрий Орлов, Кирилл Гребенщиков, Глафира Тарханова, Инга Оболдина, Илья Любимов, Сергей Плотников, Анатолий Горячев, Анатолий Котенёв, Александр Яцко, Эдуард Радзюкевич и другие актеры.

Ольга Ломоносова и Дмитрий Ульянов вернутся к своим героям в продолжении сериала «Все как у людей» 26 июня
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

По словам Дмитрия Ульянова, «во втором сезоне отношениям Киры и Олега придется пройти проверку на прочность. Будут разные перипетии, разные обстоятельства. Было бы неинтересно, если бы они вдруг просто так, как в кино, сошлись – мол, она приехала из другого города и тут же нашла себе мужчину, потому что они с ним созданы друг для друга. Нет, мы пытались сделать их живыми людьми, пытались понять, что чувствует Олина героиня, что чувствует мой герой, в каком моменте каждый из них находится, потому что у обоих еще не законченные отношения в их семьях. В общем, у них, к нашей радости актерской, все не так просто складывается, не сериально, не элементарно. И мы над этим с интересом работали».
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Ольга Ломоносова и Дмитрий Ульянов вернутся к своим героям в продолжении сериала «Все как у людей» 26 июня фотографии
Ольга Ломоносова и Дмитрий Ульянов вернутся к своим героям в продолжении сериала «Все как у людей» 26 июня фотографии
Ольга Ломоносова и Дмитрий Ульянов вернутся к своим героям в продолжении сериала «Все как у людей» 26 июня фотографии
Ольга Ломоносова и Дмитрий Ульянов вернутся к своим героям в продолжении сериала «Все как у людей» 26 июня фотографии
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