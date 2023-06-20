Ольга Ломоносова и Дмитрий Ульянов вернутся к своим героям в продолжении сериала «Все как у людей» 26 июня

«Если говорить про жанр сериала "Все как у людей" и придерживаться классических канонов, то, конечно же, это психологический детектив. Но я всегда стараюсь сделать истории сложнее, и в данном случае, думаю, это у меня получилось. В этой истории есть, конечно же, элементы и драмы, и комедии, и романтическая составляющая, и непростые человеческие отношения. В общем, нет четкой поляризации на белое и черное. Все, как в жизни. Все, как у людей», — говорит режиссер Кирилл Седухин.
По сюжету, еще не оправившись от потрясения после нападения бывшего мужа, следователь Следственного комитета майор Кира Ардова (Ломоносова) находит спасение в работе. Вместе с оперативником капитаном Олегом Вебером (Ульянов) она расследует дело найденной в лесу девушки, потерявшей память. Вскоре выясняется, что за частным случаем кроется целая преступная организация. Героям также предстоит распутать череду не менее сложных преступлений: убийство на съемках сериала, покушение на жизнь руководителя группы поисковиков, смертельное происшествие в археологической экспедиции, подделку картин в местной галерее и многие другие. У самих же Киры и Олега все, как у людей – после неудачного опыта начать новые отношения непросто. Несмотря на сильные чувства, иногда кажется, что у них нет общего будущего.
фото: пресс-служба телеканала «Россия»
«Я не очень люблю читать детективы, поэтому не могу сказать, что литература меня здесь как-то вдохновила. Мне кажется, Кира – это собирательный образ, как из наших фильмов, сериалов, так и западных, да и я сама тоже не первый раз играю следователя. Так что не могу назвать фамилии, что подсмотрела у той-то или той-то. Но вообще наша профессия отчасти включает в себя то, что мы подсматриваем за людьми, ищем что-то, что может затем на что-то интересное натолкнуть. Например, я в МФЦ увидела женщину-полицейского, которая мне выдавала паспорт. И подумала, что могу у нее что-то взять для Киры: ее жесткость, ее взгляд, какие-то поведенческие моменты. Но, повторюсь, это не было что-то впрямую. Я, конечно, совсем не такая, как она», — рассказала Ольга Ломоносова.
По словам Дмитрия Ульянова, «во втором сезоне отношениям Киры и Олега придется пройти проверку на прочность. Будут разные перипетии, разные обстоятельства. Было бы неинтересно, если бы они вдруг просто так, как в кино, сошлись – мол, она приехала из другого города и тут же нашла себе мужчину, потому что они с ним созданы друг для друга. Нет, мы пытались сделать их живыми людьми, пытались понять, что чувствует Олина героиня, что чувствует мой герой, в каком моменте каждый из них находится, потому что у обоих еще не законченные отношения в их семьях. В общем, у них, к нашей радости актерской, все не так просто складывается, не сериально, не элементарно. И мы над этим с интересом работали».
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