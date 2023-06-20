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Павел Деревянко играет потерявшего все актера в комедии Марюса Вайсберга «Конец Славы»

20 июня
2023 год

Новости кино >>
20 июня 2023
Режиссер Марюс Вайсберг приступил в Москве к съемкам поддержанной «Фондом кино» комедии «Конец Славы» производства MEM Cinema Production, студии Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатра Start. Дистрибьютором картины с Павлом Деревянко в главной роли выступает кинокомпания «Централ Партнершип», уточняет пресс-служба ЦПШ.

Павел Деревянко играет потерявшего все актера в комедии Марюса Вайсберга «Конец Славы»
фото: пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип»

«Это уникальный проект с виртуозным смешением нескольких жанров. Будет и весело, и смешно, и страшно, и очень трогательно. У нас прекрасный профессиональный каст. "Конец Славы" — история про второй шанс, про новую жизнь. Честно говоря, это вечная тема», — говорит Вайсберг.

В центре сюжета — востребованный и избалованный актер Слава (Деревянко), который в один момент теряет все — контракты, популярность, хорошие отношения с семьей. Однако главный герой не сдается и вместе со своим агентом (Сергей Чирков) придумывает опасную авантюру — похоронить себя заживо, чтобы воскресить карьеру и начать с чистого листа.

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По словам Павла Деревянко, «это история об актере, который приехал из провинции, стал звездой и немного заблудился где-то в себе. Пройдя через некоторые перипетии, мой герой обретает истинный смысл».

В картине также сыграют Дарья Урсуляк, Екатерина Климова, Максим Лагашкин, Наталья Хорохорина, Ольга Воронина, Александр Ильин, Ян Цапник, Семён Арзуманов и Наташа Бардо. За визуальную составляющую отвечают оператор Денис Аларкон-Рамирес и художник-постановщик Максим Жуков.
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№ 1
Pumpkin   20.06.2023 - 15:06
только вот он фонда кино хорошего кино ждать не приходится. так что не знаю, что они там могут сотворить - предполагаю, что ничего хорошего читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Павел Деревянко играет потерявшего все актера в комедии Марюса Вайсберга «Конец Славы» фотографии
Павел Деревянко играет потерявшего все актера в комедии Марюса Вайсберга «Конец Славы» фотографии
Павел Деревянко играет потерявшего все актера в комедии Марюса Вайсберга «Конец Славы» фотографии
Павел Деревянко играет потерявшего все актера в комедии Марюса Вайсберга «Конец Славы» фотографии
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