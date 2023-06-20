Павел Деревянко играет потерявшего все актера в комедии Марюса Вайсберга «Конец Славы»

Режиссер Марюс Вайсберг приступил в Москве к съемкам поддержанной «Фондом кино» комедии «Конец Славы» производства MEM Cinema Production, студии Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатра Start. Дистрибьютором картины с Павлом Деревянко в главной роли выступает кинокомпания «Централ Партнершип», уточняет пресс-служба ЦПШ.
«Это уникальный проект с виртуозным смешением нескольких жанров. Будет и весело, и смешно, и страшно, и очень трогательно. У нас прекрасный профессиональный каст. "Конец Славы" — история про второй шанс, про новую жизнь. Честно говоря, это вечная тема», — говорит Вайсберг.
В центре сюжета — востребованный и избалованный актер Слава (Деревянко), который в один момент теряет все — контракты, популярность, хорошие отношения с семьей. Однако главный герой не сдается и вместе со своим агентом (Сергей Чирков) придумывает опасную авантюру — похоронить себя заживо, чтобы воскресить карьеру и начать с чистого листа.
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