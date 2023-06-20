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Фёдор Лавров получил роль ангарского маньяка в детективе «Тень Чикатило»

20 июня
2023 год

Новости кино >>
20 июня 2023
Начались съемки последовательного продолжения «Чикатило» — восьмисерийного детектива «Тень Чикатило», сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.

Фёдор Лавров получил роль ангарского маньяка в детективе «Тень Чикатило»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Группа уже знакомых зрителям следователей и оперативников во главе с опытным и жестким полковником Ковалёвым, несмотря на сложную экономическую и политическую ситуацию в России периода 90-х, начинают расследовать жестокие убийства, в начале даже не догадываясь, кто за ними стоит и с чем им придется столкнуться.

«Тень Чикатило», основанный на реальных событиях, расскажет историю милиционера Попцова, сотрудника Ангарского Отдела Внутренних дел, который решает, что общество нуждается в чистке от «человеческого мусора». Из-за присущей ему хитрости, изворотливости и доступу к милицейским архивам и базам данных Попцову удается в течение многих лет избегать наказания, наводя ужас на всю Иркутскую область. Он постепенно превращается в полумистического персонажа, неуловимого «демона», от которого нет спасения. И все же герои-оперативники во главе с Ковалёвым, пройдя через череду сложных жизненных ситуаций, выйдут на след убийцы, остановив страшный конвейер смерти.

Фёдор Лавров получил роль ангарского маньяка в детективе «Тень Чикатило»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Режиссерами сериала выступят Сарик Андреасян и Давид Дадунашвили, оператором-постановщиком – Кирилл Пунтус, а автором сценария – Сергей Волков.

«Когда мы работали над "Чикатило", я думал про создание некой антологии громких советских расследований и предлагал сделать проект, похожий по своей структуре на "Американскую историю преступлений". В итоге, когда оба сезона "Чикатило" получили высокие зрительские оценки и миллионы просмотров в Okko, стало понятно, что упускать аудиторию, которая любит то, что мы сделали – неправильно и создание сиквела приобрело видимые очертания. Мы понимаем, что фигура ангарского маньяка не менее известна, чем Чикатило, поэтому именно она дала толчок продолжению развития истории. Хочется подчеркнуть, что это в первую очередь художественное произведение, поэтому в нем возможны допущения. Нам важно постараться сохранить баланс между расследованиями, детективной составляющей и определенной инфернальностью (как это было и в "Чикатило"). Но я думаю, что зритель примет эти допущения, поскольку речь идет о полюбившихся героях, которые расследуют самые громкие преступления в советской истории», — рассказал Сарик Андреасян.

Фёдор Лавров получил роль ангарского маньяка в детективе «Тень Чикатило»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Образ Дмитрия Попцова воплотит Фёдор Лавров. К роли сотрудников оперативных служб вернутся Николай Козак, Дмитрий Власкин, Юлия Афанасьева, Евгений Шириков, Олег Каменщиков и Георгий Мартиросян, а компанию им составят Мария Ахметзянова и Анна Бегунова. Появится и Дмитрий Нагиев, который вернется к роли Андрея Чикатило, чтобы показать историю знакомства с главным героем. По сюжету, именно эта встреча – отправная точка в истории становления нового неуловимого «демона».

Фёдору Лаврову сериал показался «интересным, потому что прототип моего персонажа — существующий в реальности человек. Меня заинтересовала возможность подойти к этой роли, как к исследованию. Это же вообще подземный мир, какая-то изнанка реальности, которая при этом существует рядом с нами. Я говорю, что для меня это исследование, потому что, наверное, поступки моего персонажа можно понять, но никак невозможно для себя оправдать. Но в качестве изучения — это конечно любопытно, ведь зло часто притягивает людей. Именно это и случилось со мной во время прочтения сценария. Я буду стараться как можно точнее скопировать, или считать образ Дмитрия Попцова, а вот что привнести — пока не понимаю. Можно попытаться найти в нем какую-то человечность, но для меня это сложно укладывается в одном образе. Мы пока в начале пути — ищем и работаем».

Читать рецензию «Чикатило. Финальный сезон»: Маньяк пойман, да здравствует маньяк

Съемки «Тени Чикатило» пройдут в Москве и Подмосковье и продлятся до конца лета. Премьера сериала состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Okko в 2024 году.
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№ 1
Pumpkin   20.06.2023 - 15:08
оу, продолжение будет. ну вообще прикольно даже я бы сказала - герой конечно совсем не тот, о котором стоит рассказывать, но получается весьма интересно читать далее>>
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Фёдор Лавров получил роль ангарского маньяка в детективе «Тень Чикатило» фотографии
Фёдор Лавров получил роль ангарского маньяка в детективе «Тень Чикатило» фотографии
Фёдор Лавров получил роль ангарского маньяка в детективе «Тень Чикатило» фотографии
Фёдор Лавров получил роль ангарского маньяка в детективе «Тень Чикатило» фотографии
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