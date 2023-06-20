В шорт-лист Второго Питчинга региональных киностартапов попали девять проектов

Объявлены проекты, которые будут представлены на Втором Питчинге региональных киностартапов Фонда поддержки регионального кинематографа. Согласно пресс-службе ФПРК, конкурс состоится в Светлогорске 30 июня в рамках Конференции региональных кинокомиссий, которая представит собой деловую программу форума регионального кинематографа «Новый вектор». Мероприятие пройдет с 28 июня по 1 июля при поддержке Министерства культуры России, ПФКИ и Правительства Калининградской области.
фото: пресс-служба Фонда поддержки регионального кинематографа
В шорт-лист вошло девять проектов, потенциально применимых в сфере киноиндустрии и медиапотребления. Это риг из камер Red Komodo для съемки фонов 360 и Virtual Production «Родстер 360» из Московской области, электронная кинохлопушка, генератор и ридер таймкода IMSLATE из Санкт-Петербурга, столичное приложение с ИИ для поиска подходящих кинолокаций LocationFinder, петербургские планировщик для управления кинопроектами с помощью ИИ AI-R и онлайн кино-органайзер для синхронизации творческих документов «Кинолист», Томский сервис для подбора фильмов на основе ИИ-рекомендаций Talestorm, анимационный образовательный контент для детей с открытым миром «Метавселенная "Нейроны"» из Ростова-на-Дону и новосибирские менеджмент кинопроизводства в одной программе MovieMGT и приложение для исследования запросов, мнений, взглядов подростковой ЦА «Ответус». Среди проектов, рекомендованных для подачи на следующий год, оказались сайт-генератор вызывных листов из Санкт-Петербурга и самарские технология тестирования контента и сценариев на основе локомоторных движений «Лок-Эмоции» и интерактивный фильм в 360 «Игра смертника».
На питчинг были заявлены проекты из Новосибирской, Самарской, Саратовской, Ростовской, Красноярской, Московской, Тюменской, Псковской и Иркутской областей, Ставропольского края, Республики Татарстан, Москвы и Санкт-Петербурга. Отборочная комиссия рассмотрела 26 заявок, представленных командами из 15 городов России, выбрав перспективные разработки, подготовленные для презентации инвесторам и представителям киноиндустрии. По словам креативного продюсера питчинга Павла Перегудова, в этот раз было получено «довольно большое количество платформенных решений, и это свидетельствует о том, что полным ходом идет оцифровка процессов в области производства контента со стороны продакшн-блока, значит у рынка есть запрос на это. Ожидания от встречи с участниками этого года максимально трепетные, с нетерпением ждем знакомства поближе, чтобы подробнее изучить их проекты».
Работы оценят ведущие представители отечественной киноиндустрии, которые учтут актуальность идеи проекта, качество подготовленных материалов, опыт команды и возможность применения проекта на федеральном уровне. Авторы наиболее интересных проектов получат возможность заключить соглашения о продюсерском и юридическом сопровождении, помощи в подготовке заявок для участия в конкурсах грантовой поддержки и субсидий, а также поиске инвесторов.
Первый Питчинг региональных киностартапов прошел в декабре 2022 года в Москве. В нем участвовало 32 проекта из 14 российских регионов, девять из них вышло в финал и было представлено на очной защите. Многие из них были взяты в разработку игроками киноиндустрии. В их числе – платформа звуковых эффектов и production музыки «Звуки.Музыка», павильон-конструктор «Вольтаж» и федеральная карта кинолокаций. Некоторым разработчикам участие в питчинге помогло улучшить свои проекты и сделать их еще более привлекательными для инвесторов, а некоторые уже перешли в стадию получения финансирования и заключения договоров о сотрудничестве.
обсуждение >>