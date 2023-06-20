Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

В шорт-лист Второго Питчинга региональных киностартапов попали девять проектов

20 июня
2023 год

Новости кино >>
20 июня 2023
Объявлены проекты, которые будут представлены на Втором Питчинге региональных киностартапов Фонда поддержки регионального кинематографа. Согласно пресс-службе ФПРК, конкурс состоится в Светлогорске 30 июня в рамках Конференции региональных кинокомиссий, которая представит собой деловую программу форума регионального кинематографа «Новый вектор». Мероприятие пройдет с 28 июня по 1 июля при поддержке Министерства культуры России, ПФКИ и Правительства Калининградской области.

В шорт-лист Второго Питчинга региональных киностартапов попали девять проектов
фото: пресс-служба Фонда поддержки регионального кинематографа

В шорт-лист вошло девять проектов, потенциально применимых в сфере киноиндустрии и медиапотребления. Это риг из камер Red Komodo для съемки фонов 360 и Virtual Production «Родстер 360» из Московской области, электронная кинохлопушка, генератор и ридер таймкода IMSLATE из Санкт-Петербурга, столичное приложение с ИИ для поиска подходящих кинолокаций LocationFinder, петербургские планировщик для управления кинопроектами с помощью ИИ AI-R и онлайн кино-органайзер для синхронизации творческих документов «Кинолист», Томский сервис для подбора фильмов на основе ИИ-рекомендаций Talestorm, анимационный образовательный контент для детей с открытым миром «Метавселенная "Нейроны"» из Ростова-на-Дону и новосибирские менеджмент кинопроизводства в одной программе MovieMGT и приложение для исследования запросов, мнений, взглядов подростковой ЦА «Ответус». Среди проектов, рекомендованных для подачи на следующий год, оказались сайт-генератор вызывных листов из Санкт-Петербурга и самарские технология тестирования контента и сценариев на основе локомоторных движений «Лок-Эмоции» и интерактивный фильм в 360 «Игра смертника».

На питчинг были заявлены проекты из Новосибирской, Самарской, Саратовской, Ростовской, Красноярской, Московской, Тюменской, Псковской и Иркутской областей, Ставропольского края, Республики Татарстан, Москвы и Санкт-Петербурга. Отборочная комиссия рассмотрела 26 заявок, представленных командами из 15 городов России, выбрав перспективные разработки, подготовленные для презентации инвесторам и представителям киноиндустрии. По словам креативного продюсера питчинга Павла Перегудова, в этот раз было получено «довольно большое количество платформенных решений, и это свидетельствует о том, что полным ходом идет оцифровка процессов в области производства контента со стороны продакшн-блока, значит у рынка есть запрос на это. Ожидания от встречи с участниками этого года максимально трепетные, с нетерпением ждем знакомства поближе, чтобы подробнее изучить их проекты».

Работы оценят ведущие представители отечественной киноиндустрии, которые учтут актуальность идеи проекта, качество подготовленных материалов, опыт команды и возможность применения проекта на федеральном уровне. Авторы наиболее интересных проектов получат возможность заключить соглашения о продюсерском и юридическом сопровождении, помощи в подготовке заявок для участия в конкурсах грантовой поддержки и субсидий, а также поиске инвесторов.

В шорт-лист Второго Питчинга региональных киностартапов попали девять проектов
фото: moviestart.ru

Первый Питчинг региональных киностартапов прошел в декабре 2022 года в Москве. В нем участвовало 32 проекта из 14 российских регионов, девять из них вышло в финал и было представлено на очной защите. Многие из них были взяты в разработку игроками киноиндустрии. В их числе – платформа звуковых эффектов и production музыки «Звуки.Музыка», павильон-конструктор «Вольтаж» и федеральная карта кинолокаций. Некоторым разработчикам участие в питчинге помогло улучшить свои проекты и сделать их еще более привлекательными для инвесторов, а некоторые уже перешли в стадию получения финансирования и заключения договоров о сотрудничестве.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Иван Беляев (Москва)   20.06.2023 - 18:58
Инновационно читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
На платформе Простор стартовал конкурс сценариев веб-сериалов
Объявлен шорт-лист Всероссийского конкурса сценарного мастерства
В питчингах рынка Potential Project Market 2022 примут участие 22 проекта
Поиск по меткам
питчинг

анонс

Скорбим

Михаил Ложкин
20 июня ушёл из жизни актёр Михаил Ложкин.

День рождения >>

Мария Аниканова
Александр Баргман
Владимир Емельянов
Владимир Коренев
Маркус Кунце
Людмила Марченко
Ольга Прокофьева
Полина Сыркина
Иван Шабалтас
Дэнни Айелло
Николь Кидман
Мартин Ландау
Катажина Ланевская
Ульрих Мюэ
Эррол Флинн
Бретт Хэлси
все родившиеся 20 июня >>

Афиша кино >>

Микулай
этно-триллер
Россия, 2022
Свинка
драма, триллер, фильм ужасов
Испания, 2022
Моё преступление
детектив, драма, экранизация
Франция, 2023
Revival 69: Возвращение легенды
исторический фильм, музыкальный фильм
Канада, Франция, 2022
Зверогонщики
детский фильм, комедия
США, 2023
Копенгагена не существует
детектив, мелодрама, триллер
Дания, 2023
Шкатулка проклятия: Шёпот ведьмы
драма, мистика, фильм ужасов
США, 2023
Яростный волк
драма, триллер, фильм ужасов
Аргентина, Испания, Уругвай, 2022
Детки в порядке
комедия, приключения
Испания, 2022
Сокровища Тома Сойера
детский фильм, приключения, семейное кино
США, 2023
Дыхание
драма
Россия, 2023
Он — это пуля
криминальный фильм, триллер, экранизация
США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен