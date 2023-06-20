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Объявлена программа делового форума в рамках фестиваля «Пилот»

20 июня
2023 год

Новости кино >>
20 июня 2023
Первый Всероссийский деловой форум «Пилот. Точки взлета» пройдет с 23 по 25 июня в Иванове в рамках Пятого фестиваля сериалов «Пилот», сообщает пресс-служба смотра.

Объявлена программа делового форума в рамках фестиваля «Пилот»
фото: Пресс-служба фестиваля «Пилот»

Своими текущими достижениями и планами на сезон поделятся холдинг ВГТРК, телеканалы РЕН ТВ и ТНТ, онлайн-кинотеатры KION, Okko и START. Также на форуме Институт развития интернета проведет презентацию проектов в производстве. Компания Яндекс представит новые данные своего Индекса КиноПоиск Pro, аккумулирующего самые популярные по интернет-запросам сериалы в России. Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily расскажет о первом исследовании, сделанном совместно с ведущими отечественными онлайн-кинотеатрами. О трендах международной сериальной индустрии пойдет речь на специальном мероприятии «Соковыжималка», организованном партнером форума – компанией «Экспоконтент».

Отдельным событием деловой программы – в воскресенье, 25 июня – станет секция новых российских проектов, уже готовящихся к выпуску на ведущих телеканалах и онлайн-платформах. Участники этой секции будут претендовать на приз «Самый ожидаемый сериал», который будет вручен в рамках церемонии закрытия V фестиваля «Пилот».

«Мы задумали деловую программу как некую точку фиксации состояния отечественной сериальной индустрии. Именно поэтому на первом форуме «Пилот. Точки взлета» мы хотим поговорить не только о настоящем отечественных и мировых трендов, но и немного затронуть прошлое российских сериалов – все-таки неслучайно и фестиваль «Пилот», и первые проекты онлайн-платформ появились в 2018 году. А главное – понять те самые точки взлета, будущее, которое, надеемся, сложится из проектов, презентованных в нашей деловой программе», – говорит продюсер форума Екатерина Ванаг.

С полной программой форума можно ознакомиться на сайте фестиваля.
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