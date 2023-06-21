Драма «Скарлет» с Луи Гаррелем откроет Фестиваль молодого кино VOICES

Фестиваль молодого кино VOICES, который пройдет с 6 по 9 июля в Вологде, объявил полную программу показов, фильмы церемоний открытия и закрытия и программу специальных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба смотра.
В программе короткого метра — «DVA» Саши Карелиной, «Стая» Артура Григорьева, «Женщина в Макуэни» Дарьи Беловой и Валерии Алюскиной, «Чужбина» Андрея Натоцинского, «Вести из Непала» Михаила Балабина, «В темноте» Ольги Добромысловой, альманах «9 девушек на краю реальности» и «Беглец» Саломе Кинцурашвили, удостоенный гран-при фестиваля в Анжере.
фото: К/ф «Блажь»
Ранее была объявлена основная конкурсная программа, куда включены роуд-муви Ильи Поволоцкого «Блажь», показанный на «Двухнедельнике режиссеров» Каннского кинофестиваля этого года, черная комедия норвежского постановщика Кристофера Боргли «Я болею» — участник Каннского кинофестиваля прошлого года, «Волнами» Сергея Кальварского, «Ада» Станислава Светлова и лента Малики Мусаевой «Клетка ищет птицу», снятая в копродукции России и Франции и ранее представленная в программе Encounters Берлинского кинофестиваля. Победители конкурсной программы и программы короткого метра будут определены путем зрительского голосования. Московские показы фильмов-победителей пройдут в киноцентре «Октябрь» в рамках проекта КАРО. Арт.
Традиционно, помимо кинопоказов, будет представлена программа специальных мероприятий — творческие встречи с Александром Сокуровым, Николаем Солодниковым, лекция киноведа Николая Изволова об одном из первых российских кинопредпринимателей Александре Ханжонкове, а также лекция композитора Анатолия Дзюбы и режиссера Александра Мирошниченко о музыке в кино. Кроме того, в рамках смотра состоятся концерты. В их числе «Декамерон. Продолжение» – дуэтный проект композитора Владимира Мартынова и саксофониста, исполнителя на live electronics Аркадия Пикунова, «Космос. Рождение. Стратегическое наследство» — живой сет Stolen Loops, сольное выступление композитора-неоклассика Анатолия Дзюбы «Возвращение домой».
С полной программой VOICES можно ознакомиться на сайте фестиваля, а самые оперативные анонсы будут появляться в телеграм-канале.
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