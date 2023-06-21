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В доме Хабенского и Боярской поселились Малышарики

21 июня
2023 год

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21 июня 2023

В Москве завершились съемки игровой части полнометражного фильма «Малышарики. День рождения» с Константином Хабенским и Елизаветой Боярской. Режиссерами проекта выступают Оксана БычковаПитер FM») и Катерина СавчукМалышарики», «Тима и Тома»). Об этом сообщает пресс-служба компании «НМГ Кинопрокат», которая выступает дистрибьютором ленты.

В доме Хабенского и Боярской поселились Малышарики
фото: Пресс-служба компании «НМГ Кинопрокат»

По сюжету Мама и Папа только переехали в новый дом и готовятся к первому Дню рождения их дочери Малышки. Балансируя между работой и семьей, Папа покупает в необычном детском магазине подарок, даже не заглядывая в коробку. А там оказываются маленькие ожившие игрушки – Малышарики. Пока родители готовятся к празднику, Малышарики выбираются из коробки и отправляются на поиски собственного домика.

«Малышарики. День рождения» — это семейный музыкальный анимационный фильм, приквел к сериалу о Малышариках. Ключевой идеей поделилась режиссер Оксана Бычкова: «Это история о том, что каждому из нас необходим дом. И маленьким, и большим, даже выдуманным мультипликационным персонажам. Хотя иногда мне кажется, что они гораздо реальней, чем наши взрослые актеры». Отснятый видеоматериал с участием артистов будет совмещен с компьютерной анимацией.

В доме Хабенского и Боярской поселились Малышарики
фото: Пресс-служба компании «НМГ Кинопрокат»

Сценарий создавала та же команда, что работает над сериалом «Малышарики», — Ольга Вербицкая, Светлана Мардаголимова, Светлана Малашина и Инга Киркиж . Продюсером фильма, как и всего проекта «Малышарики», выступает Анна Кораблева.

«Малышарикам в этом году исполняется восемь лет. От первой серии, когда зритель только знакомился с героями, до сегодняшнего дня мы создали целую вселенную Малышариков. У нас появлялись новые персонажи, мы выпускали новые сезоны, создавали инклюзивные серии, добавляли локации, росли и развивались. А сколько было написано прекрасных песен – более 250! Мы выпускали их на разных языках и площадках. Создавали подкасты для детей и родителей. И этот классный, сложный, творческий путь привел нас в большое кино с профессиональной съемочной командой и потрясающими актерами. Нам бы хотелось, чтобы эта картина стала первым полнометражным фильмом в жизни малыша, первым шагом на пути к огромному миру прекрасного кинематографа», — отметила продюсер проекта «Малышарики» Анна Кораблева.

В доме Хабенского и Боярской поселились Малышарики
фото: Пресс-служба компании «НМГ Кинопрокат»

Кота, проживающего в семье главных героев, сыграл Морфейка – один из звезд «Театра кошек Куклачева». Съемки игрового блока проходили в Москве на территории нового жилого квартала от группы «Самолет».

Премьера картины состоится осенью 2024 года. В настоящий момент ГК «Рики» приступила к процессу создания анимации для фильма.
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№ 1
Pumpkin   21.06.2023 - 15:10
боже мой Хабенский с волосами это угар ахаахх но конечно все равно идея очень милая и добрая - семейных фильмов тоже не хватает читать далее>>
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Елизавета БоярскаяОксана БычковаАнна Кораблёва (II)Катерина СавчукКонстантин Хабенский
фильмы
Малышарики. День рождения

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В доме Хабенского и Боярской поселились Малышарики фотографии
В доме Хабенского и Боярской поселились Малышарики фотографии
В доме Хабенского и Боярской поселились Малышарики фотографии
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