В доме Хабенского и Боярской поселились Малышарики

По сюжету Мама и Папа только переехали в новый дом и готовятся к первому Дню рождения их дочери Малышки. Балансируя между работой и семьей, Папа покупает в необычном детском магазине подарок, даже не заглядывая в коробку. А там оказываются маленькие ожившие игрушки – Малышарики. Пока родители готовятся к празднику, Малышарики выбираются из коробки и отправляются на поиски собственного домика.
«Малышарики. День рождения» — это семейный музыкальный анимационный фильм, приквел к сериалу о Малышариках. Ключевой идеей поделилась режиссер Оксана Бычкова: «Это история о том, что каждому из нас необходим дом. И маленьким, и большим, даже выдуманным мультипликационным персонажам. Хотя иногда мне кажется, что они гораздо реальней, чем наши взрослые актеры». Отснятый видеоматериал с участием артистов будет совмещен с компьютерной анимацией.
«Малышарикам в этом году исполняется восемь лет. От первой серии, когда зритель только знакомился с героями, до сегодняшнего дня мы создали целую вселенную Малышариков. У нас появлялись новые персонажи, мы выпускали новые сезоны, создавали инклюзивные серии, добавляли локации, росли и развивались. А сколько было написано прекрасных песен – более 250! Мы выпускали их на разных языках и площадках. Создавали подкасты для детей и родителей. И этот классный, сложный, творческий путь привел нас в большое кино с профессиональной съемочной командой и потрясающими актерами. Нам бы хотелось, чтобы эта картина стала первым полнометражным фильмом в жизни малыша, первым шагом на пути к огромному миру прекрасного кинематографа», — отметила продюсер проекта «Малышарики» Анна Кораблева.
фото: Пресс-служба компании «НМГ Кинопрокат»
Кота, проживающего в семье главных героев, сыграл Морфейка – один из звезд «Театра кошек Куклачева». Съемки игрового блока проходили в Москве на территории нового жилого квартала от группы «Самолет».
Премьера картины состоится осенью 2024 года. В настоящий момент ГК «Рики» приступила к процессу создания анимации для фильма.
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