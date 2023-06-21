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Фестиваль документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc объявляет программу

21 июня
2023 год

Новости кино >>
21 июня 2023
Первый фестиваль документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc, который пройдет с 3 по 9 июля, объявил программу. Как сообщает пресс-служба смотра, он станет составляющей фестиваля стриминговых сервисов ORIGINAL+ и состоится в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького в рамках «Российской креативной недели. Москва Фест» в павильоне «Кино».

Фестиваль документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc объявляет программу
фото: Пресс-служба ORIGINAL+Doc

В конкурсной программе представлены документальные фильмы «Как я стал ребенком» (Иви), «Громко и нежно» и «История российских компьютерных игр» от Okko, «Бей первой!» (START), «Большая битва» (Wink), «Алексей Балабанов. Послесловие...» (Kino1TV), «Земля виноделов» (RUTUBE), «Белые вороны» и «Челюскин. Задание императора» от PREMIER.

На смотре пройдут специальные показы неигровых работ «Кино 3.0» (PREMIER), «Медведева против Медведевой» (Kino1TV), «Король и Шут» (Кинопоиск) и вторая часть проекта «Михаил Горшенёв. Легенда о Короле и Шуте» (Okko). Все проекты представят создатели, и после сеансов у зрителей будет возможность задать им вопросы.

Также в программу включены специальные события — показ сербско-российского фильма «Музыка из концлагеря», public talk с создателями масштабной военной драмы «Воздух», где режиссер Алексей Герман-младший совместно с командой студии XOVP расскажет о прогрессивных технологиях, примененных в создании сцен воздушных боев.

Документальные проекты оценит профессиональное независимое жюри, в состав которого войдут эксперты в сфере кинематографа в документальном направлении и представители СМИ.
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обсуждение >>
№ 1
Виталий Пекарев   21.06.2023 - 19:26
Кинопоиск молодцы. Сериал "Король и шут" получился просто невероятным. Благодаря нему теперь на улицах играются знакомые песни читать далее>>
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персоны
Алексей Герман (младший)
фильмы
Белые вороныБольшая битваВоздухКино 3.0Медведева против МедведевойМихаил Горшенёв. Легенда о Короле и Шуте

фотографии >>
Фестиваль документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc объявляет программу фотографии
Фестиваль документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc объявляет программу фотографии
Фестиваль документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc объявляет программу фотографии
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