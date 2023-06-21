Фестиваль документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc объявляет программу

Первый фестиваль документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc, который пройдет с 3 по 9 июля, объявил программу. Как сообщает пресс-служба смотра, он станет составляющей фестиваля стриминговых сервисов ORIGINAL+ и состоится в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького в рамках «Российской креативной недели. Москва Фест» в павильоне «Кино».
фото: Пресс-служба ORIGINAL+Doc
В конкурсной программе представлены документальные фильмы «Как я стал ребенком» (Иви), «Громко и нежно» и «История российских компьютерных игр» от Okko, «Бей первой!» (START), «Большая битва» (Wink), «Алексей Балабанов. Послесловие...» (Kino1TV), «Земля виноделов» (RUTUBE), «Белые вороны» и «Челюскин. Задание императора» от PREMIER.
Также в программу включены специальные события — показ сербско-российского фильма «Музыка из концлагеря», public talk с создателями масштабной военной драмы «Воздух», где режиссер Алексей Герман-младший совместно с командой студии XOVP расскажет о прогрессивных технологиях, примененных в создании сцен воздушных боев.
Документальные проекты оценит профессиональное независимое жюри, в состав которого войдут эксперты в сфере кинематографа в документальном направлении и представители СМИ.
обсуждение >>