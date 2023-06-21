Фестиваль документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc объявляет программу

анонс

На интерактивной карте были отмечены съемочные локации сериала «Красный Яр»

Красноярский край добавлен на «Кинокарту России»

В доме Хабенского и Боярской поселились Малышарики

На закрытии покажут историческую картину «Жанна Дюбарри»

Драма «Скарлет» с Луи Гаррелем откроет Фестиваль молодого кино VOICES

20 июня

Объявлена программа делового форума в рамках фестиваля «Пилот»

На форуме пройдут презентации онлайн-платформ, телеканалов и проектов в производстве