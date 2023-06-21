Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кинокарта
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Красноярский край добавлен на «Кинокарту России»

21 июня
2023 год

Новости кино >>
21 июня 2023

В рамках II Международного форума кинопроизводителей на «Кинокарту России» был добавлен Красноярский край – как локация съемок сериала «Красный Яр». Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), выступившей стратегическим партнером Кино-Театр.Ру и Института развития интернета при создании кинокарты.

Красноярский край добавлен на «Кинокарту России»
фото: Пресс-служба АПКиТ

Событие состоялось на круглом столе «Перспективы развития кинопроизводства в Красноярском крае». Предполагается, что позже на «Кинокарте России» будут отмечены места съемок других фильмов и сериалов в регионе, а сам край станет частью туристических киномаршрутов.

Сериал «Красный Яр» кинокомпании «Триикс Медиа» – знаковый проект для Красноярского края. Он посвящен 200-летию образования Енисейской губернии. В съемках были задействованы 30 региональных локаций, в частности, Минусинск, Дивногорск, Шушенское, парк «Красноярские столбы», экопарк «Гремячая грива» и другие. Каждая киноточка сопровождается описанием сцены и кадром из сериала. Напомним, что премьерный показ «Красного Яра» состоялся в конце января 2023 года на телеканале НТВ. Затем сериал вышел онлайн на платформе PREMIER.

Красноярский край добавлен на «Кинокарту России»
фото: Кадр из сериала «Красный Яр»

«Мы рады, что наш проект развивается и крепнет, что мы можем показать зрителям широту отечественной кинематографии и обратить внимание профессионального сообщества на красивейшие места нашей Родины. Присоединяйтесь к нашему проекту, и тогда он станет по-настоящему народным! Разместить свой любимый фильм на интерактивной карте может каждый», – рассказал главный редактор Кино-Театр.Ру Жан Просянов.

«Кинокарта России» – это онлайн-карта значимых для киноиндустрии географических мест. Благодаря ей можно узнать, где снимались известные российские кинопроекты.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Кинокарта: Какие фильмы снимались в Усть-Койве Пермского края
Кинокарта: Какие фильмы снимались в Хибинских горах
Кинокарта: В каких фильмах снимался московский Дом на набережной
Кинокарта: Какие фильмы снимались на Красной площади
Ведущие продюсеры добавят на «Кинокарту России» свои фильмы и создадут эксклюзивные маршруты
Фильмы и сериалы получили адреса: запустилась интерактивная «Кинокарта России»
Поиск по меткам
Жан Просяновкинокарта
персоны
Жан Просянов
фильмы
Красный яр

анонс

Кинокарта

Скорбим

Михаил Ложкин
20 июня ушёл из жизни актёр Михаил Ложкин.

День рождения >>

Татьяна Бабенкова
Мария Возба
Валерий Золотухин
Изольда Извицкая
Александр Никулин
Максим Радугин
Дарья Румянцева
Кирилл Сафонов
Константин Чернокрылюк
Маргит Бара
Майкл Бауэн
Жерар Ланвен
Джулиет Льюис
Марта Нерадкевич
Джейн Расселл
Федья ван Хейт
все родившиеся 21 июня >>

Афиша кино >>

Микулай
этно-триллер
Россия, 2022
Свинка
драма, триллер, фильм ужасов
Испания, 2022
Моё преступление
детектив, драма, экранизация
Франция, 2023
Revival 69: Возвращение легенды
исторический фильм, музыкальный фильм
Канада, Франция, 2022
Зверогонщики
детский фильм, комедия
США, 2023
Копенгагена не существует
детектив, мелодрама, триллер
Дания, 2023
Шкатулка проклятия: Шёпот ведьмы
драма, мистика, фильм ужасов
США, 2023
Яростный волк
драма, триллер, фильм ужасов
Аргентина, Испания, Уругвай, 2022
Детки в порядке
комедия, приключения
Испания, 2022
Сокровища Тома Сойера
детский фильм, приключения, семейное кино
США, 2023
Дыхание
драма
Россия, 2023
Он — это пуля
криминальный фильм, триллер, экранизация
США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?