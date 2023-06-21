Красноярский край добавлен на «Кинокарту России»

В рамках II Международного форума кинопроизводителей на «Кинокарту России» был добавлен Красноярский край – как локация съемок сериала «Красный Яр». Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), выступившей стратегическим партнером Кино-Театр.Ру и Института развития интернета при создании кинокарты.
фото: Пресс-служба АПКиТ
Событие состоялось на круглом столе «Перспективы развития кинопроизводства в Красноярском крае». Предполагается, что позже на «Кинокарте России» будут отмечены места съемок других фильмов и сериалов в регионе, а сам край станет частью туристических киномаршрутов.
Сериал «Красный Яр» кинокомпании «Триикс Медиа» – знаковый проект для Красноярского края. Он посвящен 200-летию образования Енисейской губернии. В съемках были задействованы 30 региональных локаций, в частности, Минусинск, Дивногорск, Шушенское, парк «Красноярские столбы», экопарк «Гремячая грива» и другие. Каждая киноточка сопровождается описанием сцены и кадром из сериала. Напомним, что премьерный показ «Красного Яра» состоялся в конце января 2023 года на телеканале НТВ. Затем сериал вышел онлайн на платформе PREMIER.
фото: Кадр из сериала «Красный Яр»
«Мы рады, что наш проект развивается и крепнет, что мы можем показать зрителям широту отечественной кинематографии и обратить внимание профессионального сообщества на красивейшие места нашей Родины. Присоединяйтесь к нашему проекту, и тогда он станет по-настоящему народным! Разместить свой любимый фильм на интерактивной карте может каждый», – рассказал главный редактор Кино-Театр.Ру Жан Просянов.
«Кинокарта России» – это онлайн-карта значимых для киноиндустрии географических мест. Благодаря ей можно узнать, где снимались известные российские кинопроекты.
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