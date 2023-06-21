Смертельное рукопожатие: финальный трейлер фильма ужасов «Два, три, демон, приди!»

анонс

Елена Кульчицкая, Евгений Токарев и Анастасия Рысева станцуют «Подмосковную кадриль»

На интерактивной карте были отмечены съемочные локации сериала «Красный Яр»

Красноярский край добавлен на «Кинокарту России»

21 июня

Фестиваль документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc объявляет программу

В нее вошли проекты «Алексей Балабанов. Послесловие...», «История российских компьютерных игр» и «Земля виноделов»