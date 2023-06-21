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Смертельное рукопожатие: финальный трейлер фильма ужасов «Два, три, демон, приди!»

21 июня
2023 год

Новости кино >>
21 июня 2023
В сети появился финальный дублированный трейлер хоррор-триллера «Два, три, демон, приди!» режиссёров Дэнни и Майкла Филиппу и независимой студии А24 («Всё везде и сразу», «Все страхи Бо» и др).


Древний ритуал, призывающий в наш мир заблудшие души, превратился в экзотическое развлечение на вечеринке. Правила просты: произнести заклятие перед мумифицированной рукой и пустить призрака в свое тело. Главное — уложиться в 90 секунд. Стоит нарушить ритуал, и портал уже не закрыть. Сознание участников наводнят кошмары, и живые позавидуют мертвым.

Смертельное рукопожатие: финальный трейлер фильма ужасов «Два, три, демон, приди!»

Роли в фильме сыграли Софи Уайлд, Миранда Отто, Александра Дженсен, Касс Камерфорд, Маркус Джонсон, Зои Теракес, Отис Дханджи, Александрия Стеффенсен и другие.

Мировая премьера картины состоялась на фестивале независимого кино «Сандэнс» в этом году. А на российские экраны «Два, три, демон, приди» выйдет 17 августа.
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№ 1
babydylnova   21.06.2023 - 23:42
Фи какая жуть. Не переношу ужастики абсолютно и раз меня сюжет уже напугал, значит должен получиться хороший фильм. Смотреть я его конечно же не буду. читать далее>>
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Два, три, демон, приди!

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Смертельное рукопожатие: финальный трейлер фильма ужасов «Два, три, демон, приди!» фотографии
Смертельное рукопожатие: финальный трейлер фильма ужасов «Два, три, демон, приди!» фотографии
Смертельное рукопожатие: финальный трейлер фильма ужасов «Два, три, демон, приди!» фотографии
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