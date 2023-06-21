Смертельное рукопожатие: финальный трейлер фильма ужасов «Два, три, демон, приди!»

В сети появился финальный дублированный трейлер хоррор-триллера «Два, три, демон, приди!
» режиссёров Дэнни
и Майкла Филиппу
и независимой студии А24 («Всё везде и сразу
», «Все страхи Бо
» и др).
Древний ритуал, призывающий в наш мир заблудшие души, превратился в экзотическое развлечение на вечеринке. Правила просты: произнести заклятие перед мумифицированной рукой и пустить призрака в свое тело. Главное — уложиться в 90 секунд. Стоит нарушить ритуал, и портал уже не закрыть. Сознание участников наводнят кошмары, и живые позавидуют мертвым.
Роли в фильме сыграли Софи Уайлд
, Миранда Отто
, Александра Дженсен
, Касс Камерфорд
, Маркус Джонсон
, Зои Теракес
, Отис Дханджи
, Александрия Стеффенсен
и другие.
Мировая премьера картины состоялась на фестивале независимого кино «Сандэнс» в этом году. А на российские экраны «Два, три, демон, приди
» выйдет 17 августа.
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