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Елена Кульчицкая, Евгений Токарев и Анастасия Рысева станцуют «Подмосковную кадриль»

21 июня
2023 год

Новости кино >>
21 июня 2023
Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы «Подмосковная кадриль» с Еленой Кульчицкой, Евгением Токаревым и Анастасией Рысевой в главных ролях. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний», где состоится премьера проекта.

Елена Кульчицкая, Евгений Токарев и Анастасия Рысева станцуют «Подмосковную кадриль»
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету давние подруги и соседки Рита и Лена заключают пари: спорная сотка земли между их участками достанется той, кто соблазнит и выйдет замуж за актера театра и кино Дениса Максимова. Рита соглашается на авантюру только потому, что не воспринимает его всерьез. Лена же, наоборот, мечтает о красивой столичной жизни и давно грезит Максимовым. Ей удается поселиться у Дениса и даже заручиться доверием его мамы. Но, как только у актера возникают проблемы в карьере, Лена теряет к нему интерес. Тем временем Рита серьезно настроена помочь Максимову выпутаться из сложной ситуации.

«Денис в начале фильма и в конце - это не один и тот же человек. Если в первой серии мой герой инфантилен, излишне эмоционален, эгоистичен ко всем окружающим его людям, то к финалу, пройдя через сложные жизненные испытания, взрослеет, становится более зрелым, ответственным и его самолюбие уступает место уважению к себе», — рассказал Евгений Токарев.

Режиссером мелодрамы выступил Вячеслав Лавров. В проекте также сыграли Михаил Грищенко, Валентина Муравская, Алексей Рахманов, Дмитрий Кривошеев, Ольга Анохина, Нина Антюхова, Ольга Верещагина, Алена Левкович, Григорий Анашкин и другие.
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обсуждение >>
№ 1
babydylnova   21.06.2023 - 23:43
Такую неудачную фотографию поставили на обложку, что я даже подумала, что Домашний решил снять про Хоттабыча или какого-то волшебника. Но нет( читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Елена Кульчицкая, Евгений Токарев и Анастасия Рысева станцуют «Подмосковную кадриль» фотографии
Елена Кульчицкая, Евгений Токарев и Анастасия Рысева станцуют «Подмосковную кадриль» фотографии
Елена Кульчицкая, Евгений Токарев и Анастасия Рысева станцуют «Подмосковную кадриль» фотографии
Елена Кульчицкая, Евгений Токарев и Анастасия Рысева станцуют «Подмосковную кадриль» фотографии
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