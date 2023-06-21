Елена Кульчицкая, Евгений Токарев и Анастасия Рысева станцуют «Подмосковную кадриль»

По сюжету давние подруги и соседки Рита и Лена заключают пари: спорная сотка земли между их участками достанется той, кто соблазнит и выйдет замуж за актера театра и кино Дениса Максимова. Рита соглашается на авантюру только потому, что не воспринимает его всерьез. Лена же, наоборот, мечтает о красивой столичной жизни и давно грезит Максимовым. Ей удается поселиться у Дениса и даже заручиться доверием его мамы. Но, как только у актера возникают проблемы в карьере, Лена теряет к нему интерес. Тем временем Рита серьезно настроена помочь Максимову выпутаться из сложной ситуации.
«Денис в начале фильма и в конце - это не один и тот же человек. Если в первой серии мой герой инфантилен, излишне эмоционален, эгоистичен ко всем окружающим его людям, то к финалу, пройдя через сложные жизненные испытания, взрослеет, становится более зрелым, ответственным и его самолюбие уступает место уважению к себе», — рассказал Евгений Токарев.
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