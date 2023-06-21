Елена Кульчицкая, Евгений Токарев и Анастасия Рысева станцуют «Подмосковную кадриль»

анонс

В российский прокат фильм выйдет 17 августа

Смертельное рукопожатие: финальный трейлер фильма ужасов «Два, три, демон, приди!»

На интерактивной карте были отмечены съемочные локации сериала «Красный Яр»

Красноярский край добавлен на «Кинокарту России»

21 июня

Фестиваль документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc объявляет программу

В нее вошли проекты «Алексей Балабанов. Послесловие...», «История российских компьютерных игр» и «Земля виноделов»