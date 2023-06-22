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Возвращение железной леди: тизер полнометражного аниме «Я и Робоко»

22 июня
2023 год

Новости кино >>
22 июня 2023
Только-только закончился показ сериала «Я и Робоко» от студии GallopБродяга Кэнсин», «Айшилд 21»), а в его официальном твиттер-аккаунте уже появилась информация о создании полнометражки. «Я и Робоко. Фильм», также основанный на веселой манге Сюхэя Миядзаки о кибергорничной, покажут в Японии на большом экране зимой 2024 года, а пока смотрим тизер.


Действие разворачивается в недалеком будущем, где в каждой приличной японской семье есть роботизированные помощницы по дому. Друзья Бондо Тайры хвастаются своими ИИ-компаньонками: например, милашка Мэйко, горничная Гориллы Гати, прекрасно делает массаж и элегантно подает напитки. После долгих уговоров мама Бондо соглашается купить фембота, однако прибывшая тяжелоатлетка Робоко совершенно не соответствует заявленным характеристикам.

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Создатель оригинала Сюхэй Миядзаки не был заранее поставлен в известность о решении создания киноверсии. Тем не менее мангака выражает радость по этому поводу: «Меня переполняют предвкушение и тревога, но я чрезвычайно счастлив! Уверен, что это обязательно будет интересно!»

Возвращение железной леди: тизер полнометражного аниме «Я и Робоко»

В 28-м выпуске журнала Weekly Shonen Jump, где с 2020 года печатается манга «Я и Робоко», как раз опубликовали историю «Актриса и Робоко», где неуклюжая пауэрлифтерша пробует свои силы в независимом кинопроизводстве (вот рисунок).

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Айшилд 21Бродяга КэнсинЯ и Робоко

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Возвращение железной леди: тизер полнометражного аниме «Я и Робоко» фотографии
Возвращение железной леди: тизер полнометражного аниме «Я и Робоко» фотографии
Возвращение железной леди: тизер полнометражного аниме «Я и Робоко» фотографии
Возвращение железной леди: тизер полнометражного аниме «Я и Робоко» фотографии
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