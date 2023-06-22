Возвращение железной леди: тизер полнометражного аниме «Я и Робоко»

Только-только закончился показ сериала «Я и Робоко
» от студии Gallop
(«Бродяга Кэнсин
», «Айшилд 21
»), а в его официальном твиттер-аккаунте уже появилась информация о создании полнометражки. «Я и Робоко. Фильм
», также основанный на веселой манге Сюхэя Миядзаки
о кибергорничной
, покажут в Японии на большом экране зимой 2024 года, а пока смотрим тизер.
Действие разворачивается в недалеком будущем, где в каждой приличной японской семье есть роботизированные помощницы по дому. Друзья Бондо Тайры
хвастаются своими ИИ-компаньонками: например, милашка Мэйко
, горничная Гориллы Гати
, прекрасно делает массаж и элегантно подает напитки. После долгих уговоров мама Бондо
соглашается купить фембота, однако прибывшая тяжелоатлетка Робоко
совершенно не соответствует заявленным характеристикам.
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«Хал» — еще одна история о будущем, где люди сосуществуют с роботами
Создатель оригинала Сюхэй Миядзаки не был заранее поставлен в известность о решении создания киноверсии. Тем не менее мангака выражает радость по этому поводу: «Меня переполняют предвкушение и тревога, но я чрезвычайно счастлив! Уверен, что это обязательно будет интересно!
»
В 28-м выпуске журнала Weekly Shonen Jump, где с 2020 года печатается манга «Я и Робоко», как раз опубликовали историю «Актриса и Робоко», где неуклюжая пауэрлифтерша пробует свои силы в независимом кинопроизводстве (вот
рисунок).
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