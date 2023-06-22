Александр Яценко и Юлия Снигирь взялись за «Дело Германа»

Cтартовали съемки новой восьмисерийной драмы онлайн-сервисов more.tv и Wink «Дело Германа» с Александром Яценко и Юлией Снигирь в главных ролях. Премьера экранизации романа «Ева» Любови Бариновой, которая пополнит линейку more originals и Wink originals, состоится эксклюзивно на вышеназванных платформах в 2023 году. Производством сериала занимается «НМГ Студия» совместно с «Киностудией КИТ», уточняет пресс-служба more.tv.
По сюжету трехлетняя девочка похищена в московском цирке. Киднепперу не нужен выкуп, им движет жажда мести. Главный герой заставит родителей страдать так, как страдает сам, лишившись единственного близкого человека. Они так и не узнают, кто их наказал. Чтобы понять, за что он мстит, нужно отправиться в прошлое.
фото: пресс-служба онлайн-сервиса more.tv
«У нас получился какой-то невероятный каст, с которым безумно интересно работать над сериалом, с ними каждую сцену можно снимать почти как самостоятельный короткий метр. Мне кажется жанр "Дела Германа" синтетическим: здесь и драма, и драмеди, и детектив, и элемент триллера. И, думаю, после съемочного процесса он трансформируется во что-то свое», — говорит режиссер сериала Софья Райзман.
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