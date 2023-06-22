Александр Яценко и Юлия Снигирь взялись за «Дело Германа»

что почитать?

Режиссер приступил в Москве к съемкам нового фильма

Павел Деревянко играет потерявшего все актера в комедии Марюса Вайсберга «Конец Славы»

В Подмосковье снимают новую военную драму о Великой Отечественной войне

Александр Дьяченко возглавит казаков в «Заговорённом»

Возвращение пандемии: Ирина Горбачёва, Елизавета Шакира и Анна Банщикова

Новости кино

Наташа Хенстридж поможет отомстить Золушке

По знаменитой сказке снимают хоррор «Месть Золушки» с Лорен Старк в главной роли