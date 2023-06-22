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Александр Яценко и Юлия Снигирь взялись за «Дело Германа»

22 июня
2023 год

Новости кино >>
22 июня 2023

Cтартовали съемки новой восьмисерийной драмы онлайн-сервисов more.tv и Wink «Дело Германа» с Александром Яценко и Юлией Снигирь в главных ролях. Премьера экранизации романа «‎Ева»‎ Любови Бариновой, которая пополнит линейку more originals и Wink originals, состоится эксклюзивно на вышеназванных платформах в 2023 году. Производством сериала занимается «НМГ Студия» совместно с «Киностудией КИТ», уточняет пресс-служба more.tv.

По сюжету трехлетняя девочка похищена в московском цирке. Киднепперу не нужен выкуп, им движет жажда мести. Главный герой заставит родителей страдать так, как страдает сам, лишившись единственного близкого человека. Они так и не узнают, кто их наказал. Чтобы понять, за что он мстит, нужно отправиться в прошлое.

Александр Яценко и Юлия Снигирь взялись за «Дело Германа»
фото: пресс-служба онлайн-сервиса more.tv

«У нас получился какой-то невероятный каст, с которым безумно интересно работать над сериалом, с ними каждую сцену можно снимать почти как самостоятельный короткий метр. Мне кажется жанр "Дела Германа" синтетическим: здесь и драма, и драмеди, и детектив, и элемент триллера. И, думаю, после съемочного процесса он трансформируется во что-то свое», — говорит режиссер сериала Софья Райзман.

Компанию исполнителям главных ролей составят Евгения Симонова, Михаил Тройник, Ольга Озоллапиня, Александр Ильин-младший, Мария Смольникова, Елизавета Запорожец, Мария Карпова, Агния Кузнецова, Игорь Хрипунов и Георгий Уточкин. Продюсерами драмы выступают Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков, Андрей Терешок, Андрей Бегунов и Екатерина Уруру. За адаптацию романа отвечает сценарист Денис Уточкин, а за визуальную составляющую — оператор Евгений Цветков и художник-постановщик Ольга Соколова.
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Александр Яценко и Юлия Снигирь взялись за «Дело Германа» фотографии
Александр Яценко и Юлия Снигирь взялись за «Дело Германа» фотографии
Александр Яценко и Юлия Снигирь взялись за «Дело Германа» фотографии
Александр Яценко и Юлия Снигирь взялись за «Дело Германа» фотографии
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