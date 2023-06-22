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Евгения Лоза, Владимир Курцеба и Владимир Бутенко повернут к счастью

22 июня
2023 год

Новости кино >>
22 июня 2023
Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы Карена Захарова «Поворот к счастью». Согласно пресс-службе телеканала «Dомашний», главные роли в мини-сериале исполнили Евгения Лоза, Владимир Курцеба и Владимир Бутенко.

Евгения Лоза, Владимир Курцеба и Владимир Бутенко повернут к счастью
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

«Моя героиня – очень ранимая девушка, поэтому, работая над созданием ее образа, я "учила" ее быть более веселой и уверенной в себе. Встреча с таксисткой стала для Леры подарком судьбы. Обстоятельства, в которых она оказалась, ведут ее по нужному пути – к счастью, любви и крепкой семье. Я уверена, что она этого заслуживает», — говорит Евгения Лоза.

По сюжету последние десять лет жизнь Леры была безоблачной: удачный брак, шикарный дом с садом, подружки из светской тусовки и приятное увлечение ландшафтным дизайном. Однако случайная авария запустила лавину неприятностей и обернулась полным крахом: муж выставил из дома, семья отвернулась, а подруга оказалась двуличной стервой. Единственной, кто протянул руку помощи, оказалась простая таксистка. Поняв, что бывшая «хозяйка жизни» осталась ни с чем, женщина предлагает Лере нянчить ее годовалого внука в обмен на жилье и еду. Чтобы хоть как-то продержаться на плаву, утонченная столичная штучка соглашается. Теперь Лера вынуждена жить в ветхой «дыре» с хмурой теткой и нянчить чужого ребенка. Если бы ей раньше сказали, что такой вираж окажется поворотом к счастью, и поможет найти настоящую любовь, она ни за что бы не поверила.

Евгения Лоза, Владимир Курцеба и Владимир Бутенко повернут к счастью
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По словам Владимира Курцебы, «"Поворот к счастью" — идеальное название для этого проекта. Потому что история как раз про крутой поворот жизни, рушащий все старые опоры. Но дальше героине предстоит тернистый и извилистый путь, чтобы добраться до следующего пункта, который и называется "счастье"».

В сериале также сыграли Валерия Забегаева, Александр Песков и Александра Булычёва.
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Евгения Лоза, Владимир Курцеба и Владимир Бутенко повернут к счастью фотографии
Евгения Лоза, Владимир Курцеба и Владимир Бутенко повернут к счастью фотографии
Евгения Лоза, Владимир Курцеба и Владимир Бутенко повернут к счастью фотографии
Евгения Лоза, Владимир Курцеба и Владимир Бутенко повернут к счастью фотографии
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