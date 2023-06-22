Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Боевик «Мститель. Страшный лес» с Арсеном Петросяном и Игорем Жижикиным покажут 25 июня

22 июня
2023 год

Новости кино >>
22 июня 2023
На НТВ 25 июня в 20.20 состоится премьера четырехсерийного остросюжетного боевика Павла Ерёмина «Мститель. Страшный лес» с Арсеном Петросяном в главной роли, сообщает пресс-служба телеканала.

Боевик «Мститель. Страшный лес» с Арсеном Петросяном и Игорем Жижикиным покажут 25 июня
фото: пресс-служба телеканала НТВ

По сюжету Андрей, закончив службу, находит для себя новое применение – теперь он лесник в родном крае. Затворничество не тяготит его – наедине с природой он чувствует себя абсолютно самодостаточным и счастливым. Но в один момент все резко меняется: на вверенной ему лесной территории трое молодых людей жестоко избивают и насилуют девушку-студентку. Правоохранители открещиваются от расследования этого преступления, поскольку один из насильников – сын крупного криминального авторитета по прозвищу «Хозяин». Андрей решает наказать обидчиков самостоятельно. В результате он сталкивается с самыми влиятельными людьми края, и теперь на кону не только поруганная честь девушки, но и жизнь главного героя. Ему удается одержать верх, но это лишь малая часть айсберга – уже несколько лет те же люди за бесценок скупают лесные участки и продают иностранцам. Друг Андрея Владимир отказывается продать свой участок, за что его убивают. Андрей летит в Москву, чтобы выяснить обстоятельства его гибели. Он даже не подозревает, как крепко «спаяны» между собой события, в которые его погрузили. Андрей в очередной раз готовится бросить вызов судьбе и криминалу во имя справедливости.

В мини-сериале также сыграли Игорь Жижикин, Василий Шемякинский, Александр Обласов, Виктория Высоцкая, Марианна Васильева, Сергей Холмогоров и Нериюс Манкус.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Pumpkin   22.06.2023 - 15:51
ахахахах блин ну название жесть)) прям дешево выглядит. но вообще когда в фильме уже присутствует насилие, это прям жестко. нтв обычно такое не делает читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Александр Дьяченко возглавит казаков в «Заговорённом»
Константин Адаев станет «Фениксом» 21 июня
Олег Гаас стал «Емелей»
Поиск по меткам
НТВ
персоны
Марианна ВасильеваВиктория ВысоцкаяИгорь ЖижикинНериюс МанкусАлександр ОбласовАрсен Петросян (II)Сергей ХолмогоровВасилий Шемякинский
фильмы
Мститель. Страшный лес

фотографии >>
Боевик «Мститель. Страшный лес» с Арсеном Петросяном и Игорем Жижикиным покажут 25 июня фотографии
Боевик «Мститель. Страшный лес» с Арсеном Петросяном и Игорем Жижикиным покажут 25 июня фотографии
Боевик «Мститель. Страшный лес» с Арсеном Петросяном и Игорем Жижикиным покажут 25 июня фотографии
Боевик «Мститель. Страшный лес» с Арсеном Петросяном и Игорем Жижикиным покажут 25 июня фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Фирдаус Гизатуллина
22 июня ушла из жизни актриса Фирдаус Гизатуллина.
Кирилл Шморгонер
21 июня ушёл из жизни артист балета, балетмейстер Кирилл Шморгонер.
Борис Халисов
21 июня ушёл из жизни актёр Борис Халисов.
Михаил Ложкин
20 июня ушёл из жизни актёр Михаил Ложкин.

День рождения >>

Наталья Варлей
Людмила Иванова
Юозас Киселюс
Сергей Крупеников
Светлана Крючкова
Александр Мохов
Григорий Некрасов
Елена Плаксина
Николай Токарев
Клаус Мария Брандауэр
Марцин Дороциньский
Рэнди Кутюр
Брюс Кэмпбелл
Джорджо Пазотти
Эмманюэль Сенье
Мерил Стрип
все родившиеся 22 июня >>

Афиша кино >>

Микулай
этно-триллер
Россия, 2022
Свинка
драма, триллер, фильм ужасов
Испания, 2022
Моё преступление
детектив, драма, экранизация
Франция, 2023
Revival 69: Возвращение легенды
исторический фильм, музыкальный фильм
Канада, Франция, 2022
Зверогонщики
детский фильм, комедия
США, 2023
Копенгагена не существует
детектив, мелодрама, триллер
Дания, 2023
Шкатулка проклятия: Шёпот ведьмы
драма, мистика, фильм ужасов
США, 2023
Яростный волк
драма, триллер, фильм ужасов
Аргентина, Испания, Уругвай, 2022
Детки в порядке
комедия, приключения
Испания, 2022
Дыхание
драма
Россия, 2023
Сокровища Тома Сойера
детский фильм, приключения, семейное кино
США, 2023
Он — это пуля
криминальный фильм, триллер, экранизация
США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram