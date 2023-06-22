Боевик «Мститель. Страшный лес» с Арсеном Петросяном и Игорем Жижикиным покажут 25 июня

По сюжету Андрей, закончив службу, находит для себя новое применение – теперь он лесник в родном крае. Затворничество не тяготит его – наедине с природой он чувствует себя абсолютно самодостаточным и счастливым. Но в один момент все резко меняется: на вверенной ему лесной территории трое молодых людей жестоко избивают и насилуют девушку-студентку. Правоохранители открещиваются от расследования этого преступления, поскольку один из насильников – сын крупного криминального авторитета по прозвищу «Хозяин». Андрей решает наказать обидчиков самостоятельно. В результате он сталкивается с самыми влиятельными людьми края, и теперь на кону не только поруганная честь девушки, но и жизнь главного героя. Ему удается одержать верх, но это лишь малая часть айсберга – уже несколько лет те же люди за бесценок скупают лесные участки и продают иностранцам. Друг Андрея Владимир отказывается продать свой участок, за что его убивают. Андрей летит в Москву, чтобы выяснить обстоятельства его гибели. Он даже не подозревает, как крепко «спаяны» между собой события, в которые его погрузили. Андрей в очередной раз готовится бросить вызов судьбе и криминалу во имя справедливости.
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