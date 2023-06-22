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Сергей Никоненко, Алексей Шевченков и Ольга Тумайкина снимаются в приключенческом сериале для подростков

22 июня
2023 год

Новости кино >>
22 июня 2023
Ольга ТумайкинаВ Крыму снимают сериал для подростков под рабочим названием «Три друга, клад и матрос Кошка», который создается при поддержке Института развития интернета. Об этом сообщает пресс-служба «ИРИ».

Сергей Никоненко, Алексей Шевченков и Ольга Тумайкина снимаются в приключенческом сериале для подростков
фото: пресс-служба Института развития интернета

Зрителей ожидает смешная и трогательная картина, действие которой происходит в наши дни. Совершенно разные по характеру герои, которые учатся в Севастопольском Нахимовском училище, объединены общей целью — они мечтают найти сокровища, которые были спрятаны по команде адмирала Нахимова во время Крымской войны. В охоте за сокровищами участвуют контрабандисты, черные археологи и даже привидения. Пройдя через череду захватывающих приключений, попадая порой в мистические истории, мальчишки узнают цену настоящей дружбе и взаимовыручке.

По словам продюсера сериала Сергея Жигунова, «если бы нужно было описать самую важную национальную программу, которая должна быть у любого государства, я бы сказал, что это "Дети". Ни для кого не секрет, что у нас нет детского кино. Вот этот пробел мы и хотим хотя бы частично восполнить. Рад, что государство поддерживает создание детских фильмов. Сериал снимается при поддержке Института развития интернета. У нас получилось собрать потрясающую команду, верю, что работа будет успешной».

Сергей Никоненко, Алексей Шевченков и Ольга Тумайкина снимаются в приключенческом сериале для подростков
фото: пресс-служба Института развития интернета

Среди исполнителей детских ролей – Феодор Кирсанов, Алексей Родионов, Всеволод Клименок, Екатерина Темнова и Сергей Сергеич. Во взрослом актерском составе – Сергей Никоненко, Алексей Шевченков, Дмитрий Ульянов, Ольга Тумайкина, Макар Запорожский, Роман Попов, Александр Лыков, Сергей Юшкевич, Артур Бесчастный и Виктор Супрун. Кастинг на детские роли успешно прошли, в том числе, и юные артисты из Крыма.

Режиссером сериала выступает Станислав Назиров, оператором – Алексей Морозов, художником-постановщиком – Денис Чернышёв, художником по костюмам – Мария Юреско, а композитором – Алексей Шелыгин. Съемки пройдут в Севастополе, Ялте, Гурзуфе, Херсонесе, в том числе в Международном детском центре «Артек» и Воронцовском дворце.
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фильмы
Три друга, клад и матрос Кошка

фотографии >>
Сергей Никоненко, Алексей Шевченков и Ольга Тумайкина снимаются в приключенческом сериале для подростков фотографии
Сергей Никоненко, Алексей Шевченков и Ольга Тумайкина снимаются в приключенческом сериале для подростков фотографии
Сергей Никоненко, Алексей Шевченков и Ольга Тумайкина снимаются в приключенческом сериале для подростков фотографии
Сергей Никоненко, Алексей Шевченков и Ольга Тумайкина снимаются в приключенческом сериале для подростков фотографии
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