Стартовали съемки «Волшебника Изумрудного города» с Колокольниковым, Ходченковой и Чеботарёвым

«Это история и для детей, и для взрослых. Для тех, кто любит аттракционы, и для тех, кто любит комедии. В фильме будет много доброго юмора, приключений и большое человеческое послание о дружбе», — говорит Игорь Волошин.
Фильм снимается по мотивам одноименной сказки Александра Волкова и рассказывает историю девочки Элли и ее пса Тотошки, которых ураган переносит в волшебную страну Жевунов. Чтобы вернуться домой, героям предстоит вместе с новыми друзьями — Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом — отправиться на поиски Волшебника в Изумрудный город.
«"Волшебник Изумрудного города" для меня очень важная книга детства, а дальше и фильм "Волшебник страны Оз" с Джуди Гарланд – большая любовь и огромное переживание. Поэтому принять роль Бастинды для меня было огромной честью. Сыграть персонажа, которого ты опасался в детстве – очень любопытный опыт. Костюм у меня потрясающий, в гриме сама себя не узнала, так что как зритель с нетерпением жду выхода картины», — рассказала Светлана Ходченкова.
Создатели обещают «передовые технологии в CG и пластическом гриме», «сотни единиц уникальных костюмов и реквизита», «масштабные декорации» и «самые поражающие воображение локации». По словам продюсера Вадима Верещагина, «это знакомая всем с детства добрая и мудрая сказка о настоящей дружбе, взаимовыручке и важности стремления к мечте. "Волшебник Изумрудно города" – главный фильм Нового года 2024-2025 для самой широкой аудитории: детей и их родителей, бабушек и дедушек. Мы с партнерами уверены – и приложим к этому все усилия! – что проект выведет российское кинопроизводство на новый уровень и подарит зрителям незабываемые впечатления. И речь не только об отечественных зрителях: у этой истории, хорошо известной во всем мире, безграничный международный потенциал. Качество картины будет говорить само за себя».
Съемки фильма продлятся до середины июля и будут проходить в Республике Дагестан, Москве и Московской области. «Централ Партнершип» выпустит «Волшебника Изумрудного города» в прокат 26 декабря 2024 года.
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