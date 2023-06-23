«Слово пацана», «Все ок» и «Крутая перемена»: Презентация новых проектов Института развития интернета на фестивале «Пилот»

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В доме Хабенского и Боярской поселились Малышарики

Ольга Ломоносова и Дмитрий Ульянов вернутся к своим героям в продолжении сериала «Все как у людей» 26 июня

Интервью

Игорь Грабузов: «Стоило сняться в международном блокбастере, чтобы тебя, наконец, начали ценить на родине»

О «Райцентре» и Голливуде, любимых жанрах и маньяках — и почему Гертруда интереснее Гамлета