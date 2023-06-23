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«Слово пацана», «Все ок» и «Крутая перемена»: Презентация новых проектов Института развития интернета на фестивале «Пилот»

23 июня
2023 год

Новости кино >>
23 июня 2023

Институт развития интернета (ИРИ) представил рабочие материалы новых проектов в производстве. Презентация прошла на Первом Всероссийском деловом форуме «Пилот. Точки взлета» в рамках Пятого фестиваля сериалов «Пилот», который проходит в Иваново.

«Слово пацана», «Все ок» и «Крутая перемена»: Презентация новых проектов Института развития интернета на фестивале «Пилот»
фото: «ФК Родина»

Романтическая комедия «Лето в городе», по словам авторов, станет признанием в любви Москве. По сюжету главная героиня – молодая француженка с русскими корнями – впервые приезжающую в Россию. В касте – Вячеслав Чепурченко. Премьера состоится этой осенью.

Следующая новинка будет посвящена Санкт-Петербургу. Это ироничная комедия «Все ок» о том, как интеллигентный петербургский гид Илья (Федор Федотов) берет на себя ответственность за воспитание младших сестер (Анна Осипова и Алиса Руденко). В трудные минуты герой погружается в свои мысли, где встречает исторических персонажей – Ленина, Петра I и многих других, обращаясь к истории города. Премьера состоится в онлайн-кинотеатре more.tv.

В сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана» про казанские ОПГ инрают Иван Янковский, Никита Кологривый, Лев Зулькарнаев, Ольга Лапшина, Сергей Бурунов, Антон Васильев, Анна Пересильд, Елизавета Базыкина, Анастасия Красовская. Это история о тех, кто жил в «эпоху перемен» и сумел найти в себе силы выбраться из замкнутого круга. Съемки завершатся в конце июля, премьера состоится в этом году на платформах Wink и START.

«Слово пацана», «Все ок» и «Крутая перемена»: Презентация новых проектов Института развития интернета на фестивале «Пилот»
фото: «Челюскин. Первые»

Также ИРИ поддерживает ранее анонсированные проекты в производстве — сериал «Последний богатырь. Наследие», в котором любимые герои вернутся спустя 20 лет после событий в третьей части кинофраншизы, второй сезон «Струны» о жизни, мечтах и испытаниях талантливых виолончелистов, спортивная комедия «ФК Родина», где капитан футбольной команды идет на большой риск ради сохранения коллектива и победы в чемпионате, сериал «Точка ноль. Эпицентр» про вспышку неизвестного вируса в сибирской деревне, драмеди «Крутая перемена», где герой в исполнении Никиты Ефремова ради восстановления отношений с отцом устраивается работать учителем в колонию и находит в этом свое истинное призвание, экшн-сериал «Красный 5» про бывшего сотрудника спецслужб (Денис Шведов), который оставляет размеренную жизнь на пенсии ради поимки злодеев со сверхспособностями, и историческая драма «Челюскин. Первые» об уникальной спасательной операции в Арктике в 1930-х годах.
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