В рамках деловой программы форума «Новый вектор» состоится Конференция региональных кинокомиссий

На форуме регионального кино «Новый вектор», который пройдет в Калининграде и Светлогорске с 28 июня по 1 июля при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Правительства Калининградской области, состоится Конференция региональных кинокомиссий. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.
фото: пресс-служба форума
В трехдневной работе конференции, организованной при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, примут участие представители органов федеральной и региональной власти, ведущих киностудий страны, руководители продюсерских компаний, некоммерческих организаций и СМИ. Среди них заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Александр Журавский, директор департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации Дмитрий Давиденко, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, министр культуры Калининградской области Андрей Ермак, заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева, руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Василий Воробьёв, исполнительный директор Фонда кино Фёдор Соснов и врио генерального директора Роскино Екатерина Наумова. Всего форум посетят 200 делегатов из более чем 40 регионов России и стран Европы и Азии.
По словам заместителя исполнительного директора Фонда поддержки регионального кинематографа Дмитрия Якунина, выступившего организатором форума, «на площадках конференции ведущие эксперты обозначат ключевые точки роста регионального кино по главным направлениям: от образовательного измерения и информационной поддержки до механизмов привлечения государственных и частных инвестиций. Благодаря деятельной поддержке Минкультуры России и ПФКИ нам удалось собрать представительный состав спикеров и провести мероприятие, которое станет одним из важных культурных событий года. Практические рекомендации, прозвучавшие на нашем мероприятии, станут импульсом для системного роста регионального кинематографа».
Работа форума стартует в калининградском кинотеатре «Заря» с установочной сессии «Новые возможности регионального кинематографа». Участники обсудят современные тенденции развития регионального кинематографа в контексте процессов децентрализации киноиндустрии, создания окон новых возможностей для максимального использования потенциала креативной индустрии в субъектах РФ (кинопрокат регионального кино, развитие региональных киностудий, образование, инфраструктура, киносообщество, регулирование). К участию в экспертной сессии «Кинокомиссии: международный опыт» привлечены эксперты из Италии, Венгрии, других стран ближнего и дальнего зарубежья, специалисты Роскино и фонда «Росконгресс». Представители кинокомиссий поделятся лучшими практиками и обменяются опытом с зарубежными коллегами. Также участники обсудят условия, необходимые для того, чтобы кинокомиссии наиболее эффективно выполняли функции посредника между киноиндустрией и государством. Экспертная сессия «Законодательные инициативы по развитию регионального кино» посвящена ключевым аспектам правового регулирования процессов, происходящих в рамках развития региональной киноиндустрии.
Ключевым событием Конференции региональных кинокомиссий станет пленарное заседание «Возможности и ограничения регионального кинематографа». В его работе примут участие представители Администрации Президента России, ФПРК и руководители российских регионов. Стратегические доклады участников заседания обозначат основные задачи развития регионального кинематографа на среднесрочную и долгосрочную перспективы как с позиций федеральных и региональных органов государственной власти, так и непосредственных участников кинопроцесса. Финальной частью первого дня форума станет торжественное открытие мероприятия, на котором будет посмертно врученаКириллу Разлогову награда «За вклад в развитие регионального кинематографа». Статуэтку, выполненную калининградскими мастерами, получит дочь киноведа, продюсер Анастасия Разлогова. Фильмом открытия «Нового вектора» станет неигровая короткометражка Валентины Коровниковой «Чудомобиль», снятая при поддержке ФПРК.
Форум продолжится 29 июня в Светлогорске на площадке театра эстрады «Янтарь-Холл». Утреннюю программу откроет круглый стол «Сотрудничество России и СНГ в киноиндустрии: успехи, текущие проекты и перспективы». Среди участников дискуссии – представители Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, которые поделятся опытом, новыми возможностями и проблемами развития национальной кинематографии. В числе сквозных тем для обсуждения станут форматы сотрудничества между кинематографистами стран СНГ. Одной из таких перспективных форм является проведение региональных кинофестивалей – на круглом столе состоится презентация Международного Каспийского кинофорума.
Панельная дискуссия «Кино для бизнеса и бизнес для кино: условия инвестиционной привлекательности регионального кинематографа в России» посвящена актуальной проблеме привлечения инвестиций в киноиндустрию. Представители органов государственной власти, бизнеса, руководители продюсерских центров, режиссеры выразят свой взгляд на оптимальный формат отношений между региональным кинематографом и бизнес-структурами. В свою очередь представители органов государственной власти ответят на вопрос – как государство через правовые и финансовые механизмы может стимулировать инвестиции в кинопроизводство. Дискуссионная сессия «Перспективы развития кино на Дальнем Востоке и в Арктике» соберет на своей площадке специалистов-практиков: представителей министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, руководителей ведущих региональных киностудий и продюсерских центров.
В презентационный блок мероприятия включены «Образовательные программы для регионов» и проекты «Кинокарта России» и «Русский док: история и современность», которые, несмотря на отражение различных направлений развития современной киноиндустрии, объединены наличием регионального измерения как важного инновационного компонента. В презентациях участвуют российские отраслевые издания: «Кино-Театр.Ру», MovieStart, руководители крупнейших образовательных российских структур, проектов «Кинорезерв» и Art Masters.
Дискуссионная сессия «Социально-преобразующий контент. Новые смыслы. Новое время», посвящена обсуждению содержательной составляющей современного регионального процесса. Этот фактор определяет широту и многообразие профессиональных интересов приглашенных спикеров. Среди них – создатели онлайн-кинотеатров детского и семейного кино, руководство Гильдии кинодраматургов Союза кинематографистов, руководители телеканалов, представители Министерства культуры Российской Федерации. На круглом столе «Информационная поддержка региональных проектов» планируется обсуждение механизмов привлечения внимания к региональным проектам через инструменты современных медиа.
Завершится деловая часть форума рядом мероприятий, концептуально наполняющих его повестку новыми смыслами. Презентация региональных киностудий направлена на укрепление межрегиональных связей представителей отрасли. Этот вопрос обсудят также и участники круглого стола, посвященного развитию региональных отделений Союза кинематографистов России. В ходе питчинга региональных стартапов участникам будет представлено 12 новейших цифровых разработок, потенциально применимых в сфере киноиндустрии и медиапотребления. Участники презентации Фестиваля регионального кино о туризме обсудят перспективы взаимодействия сферы туризма и киноотрасли.
Итоги форума и Конференции региональных кинокомиссий будут подведены в рамках пресс-конференции 30 июня. В числе спикеров – Андрей Ермак, Дмитрий Якунин, председатель Совета ФПРК Лариса Солоницына, ответственный секретарь Союза кинематографистов России Михаил Калинин, заместитель губернатора Красноярского края Василий Нелюбин, секретарь Президиума Совета представителей регионов России при Президенте РФ и Правительстве РФ Николай Новиков и директор Международного кинофестиваля документальных фильмов «Флаэртиана» Павел Печенкин. Модератором выступит директор по киноканалам медиахолдинга «Цифровое телевидение» Иван Кудрявцев. В дни работы «Нового вектора» также пройдут образовательные программы и некоммерческие показы фильмов регионального производства, в том числе снятые при поддержке ФПРК.
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