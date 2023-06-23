Виктор Хориняк, Юлия Пересильд и Татьяна Догилева снимаются в «Последнем богатыре. Наследии»

В Москве стартовали съемки сериала онлайн-кинотеатра Start, телеканала «Россия» и студии Yellow, Black and White при поддержке Института развития интернета «Последний богатырь. Наследие». Согласно пресс-службе ВГТРК, режиссером продолжения популярной сказочной трилогии выступит Антон Маслов, поставивший первый сезон «Вампиров средней полосы».
фото: пресс-служба видеосервиса Start
Сериал объединит уже знакомых персонажей с новыми героями и волшебными существами, а действие развернется спустя 20 лет после событий третьей части. По сюжету у Ивана (Виктор Хориняк), которому как раз исполнилось 50, две дочери: старшая, богатырка Марья (Арина Рожкова), и младшая, начинающая колдунья Софья (Эвелина Мазурина). Все в Белогорье идет своим чередом, но визит колдуна Северина, которому привиделось страшное бедствие, вносит смуту в размеренную жизнь волшебников. Чтобы спасти и Белогорье, и жизнь собственного отца, Софье придется отправиться в прошлое — Москву 2017 года, где все еще живет молодой и ни о чем не подозревающий Иван, а Марье — сразиться со злом в самом городе.
По словам креативного продюсера Василия Куценко, «решиться на формат сериала нам было непросто. Но мы видим, что это классная, большая история, которая очень нравится зрителю. В предыдущих фильмах у нас круто раскрыты мужские персонажи, сейчас мы хотим добавить глубины персонажам женским, этой части нашей вселенной. В итоге мы писали сценарий восьми серий один год и один месяц без пауз. Так долго мы еще никогда не писали».
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