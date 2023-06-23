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«Хозяйке Медной горы» посвятят новый фильм

23 июня
2023 год

Новости кино >>
23 июня 2023
Продюсерской компанией «Марс Медиа» приобретены права на экранизацию «Хозяйки Медной горы» Павла Бажова. Новое прочтение знаменитого произведения откроет серию экранизаций, создающую уникальную «Вселенную Урала» в жанре семейного фэнтези, уточняет пресс-служба компании.

«Хозяйке Медной горы» посвятят новый фильм
фото: пресс-служба кинокомпании «Марс Медиа»

Персонаж получил известность благодаря сборнику рассказов «Малахитовая шкатулка», написанных Бажовым в 1940-х годах. Яркий, мифический образ духа хозяйки Уральских гор, покровительницы творчества и хранительницы богатств, скрытых в земных недрах, появлялся в нескольких экранизациях советского и российского кинематографа.

В настоящий момент Екатерина Мавроматис пишет сценарий для первого фильма, производство которого начнется в 2024 году. «Когда мы только начали разрабатывать концепцию "Хозяйки Медной горы" с редактором и продюсером проекта Викой Локтевой-Добрыниной, то сразу поняли две вещи. Во-первых, для нас очень важно сохранить в этой истории дух Бажова, отдать дань его великому фольклорному дару. Во-вторых, мы хотим создать успешное зрительское кино, которое при этом затрагивает очень глубокие темы», — говорит сценаристка.

«Хозяйке Медной горы» посвятят новый фильм
фото: fantlab.ru

По сюжету юная барская дочь Катя влюблена в простого камнереза Данилу. Чтобы задобрить отца и получить его согласие на неравный брак, Катя уговаривает Данилу пойти на сделку с могущественной владычицей местных земель – Хозяйкой Медной горы. Данила соглашается и пропадает без вести. Теперь Кате предстоит не только отыскать возлюбленного, встретив на своем пути самых разных магических существ, но и узнать тайну своего рождения.

Продюсерами будущей картины также выступят Рубен Дишдишян, Юлия Иванова и Нарек Мартиросян, а дистрибьютором – компания «Атмосфера кино». По словам Дишдишяна, «"Хозяйка медной горы" — одно из моих любимых произведений Павла Бажова. Оно не только очень кинематографично с точки зрения визуализации, но и имеет в основе захватывающий многослойный сюжет. Надеюсь, наше приключение по миру сказок Бажова сможет порадовать зрителя».
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№ 1
Киноконь   23.06.2023 - 16:13
Вообще Уралу уверен есть, что показать, но почему-то не внушает доверия организация. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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