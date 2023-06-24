Юрий Кормушин окажется «Во тьме» 30 июня

На НТВ 30 июня в 22:10 состоится телевизионная премьера остросюжетного боевика «Во тьме». Ленту с Юрием Кормушиным в главной роли поставили Давид Зограбян и Михаил Погосов, уточняет пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
По сюжету Влад Артемьев (Кормушин) направляется в страну ближнего зарубежья, чтобы помочь другому агенту перехватить важную информацию о разрабатываемом в России программном обеспечении. В борьбу за флешку с кодами к программе искусственного интеллекта подключаются две шпионские группировки, представляющие интересы западных и восточных разведок. Но Влад теряет флешку. Вернувшись на родину, он попадает в разработку собственных спецслужб. Поняв, что потерял доверие у руководства, главный герой решает самостоятельно заняться поисками продавца технологий и флешки с тайными кодами. Неожиданное знакомство с Кристиной (Анна Котова) приводит к тому, что Влад, защищая девушку, временно теряет зрение. На помощь приходит мать Кристины Наталья (Мария Малиновская): она берет все расходы по срочной операции на себя, а после предлагает ему пожить в их частном доме до тех пор, пока зрение не восстановится. В поисках диска с информацией агенты зарубежных спецслужб врываются к ним в дом под видом грабителей и берут Наталью и Кристину в заложники. Владу предстоит применить все навыки первоклассного бойца, чтобы вступить в схватку с вооруженными агентами и спасти женщин.
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