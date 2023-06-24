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Юрий Кормушин окажется «Во тьме» 30 июня

24 июня
2023 год

Новости кино >>
24 июня 2023
На НТВ 30 июня в 22:10 состоится телевизионная премьера остросюжетного боевика «Во тьме». Ленту с Юрием Кормушиным в главной роли поставили Давид Зограбян и Михаил Погосов, уточняет пресс-служба телеканала.

Юрий Кормушин окажется «Во тьме» 30 июня
фото: пресс-служба телеканала НТВ

По сюжету Влад Артемьев (Кормушин) направляется в страну ближнего зарубежья, чтобы помочь другому агенту перехватить важную информацию о разрабатываемом в России программном обеспечении. В борьбу за флешку с кодами к программе искусственного интеллекта подключаются две шпионские группировки, представляющие интересы западных и восточных разведок. Но Влад теряет флешку. Вернувшись на родину, он попадает в разработку собственных спецслужб. Поняв, что потерял доверие у руководства, главный герой решает самостоятельно заняться поисками продавца технологий и флешки с тайными кодами. Неожиданное знакомство с Кристиной (Анна Котова) приводит к тому, что Влад, защищая девушку, временно теряет зрение. На помощь приходит мать Кристины Наталья (Мария Малиновская): она берет все расходы по срочной операции на себя, а после предлагает ему пожить в их частном доме до тех пор, пока зрение не восстановится. В поисках диска с информацией агенты зарубежных спецслужб врываются к ним в дом под видом грабителей и берут Наталью и Кристину в заложники. Владу предстоит применить все навыки первоклассного бойца, чтобы вступить в схватку с вооруженными агентами и спасти женщин.

В фильме также сыграли Виктор Пипа, Нериюс Манкус, Александр Штендлер, Алексей Агрызков, Артём Чилек, Карен Мартиросян и Роман Алоян. Оператором выступил Артур Гараян, художником-постановщиком — Константин Павлов, а композитором — Станислав Егиянц.

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№ 1
Я Серёга   24.06.2023 - 14:48
Колхоз какой-то читать далее>>
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Юрий Кормушин окажется «Во тьме» 30 июня фотографии
Юрий Кормушин окажется «Во тьме» 30 июня фотографии
Юрий Кормушин окажется «Во тьме» 30 июня фотографии
Юрий Кормушин окажется «Во тьме» 30 июня фотографии
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