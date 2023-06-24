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Марш справедливости в параллельном мире и новый Миядзаки в России: главные новости аниме за неделю

24 июня
2023 год

Новости кино >>
24 июня 2023
До конца года в отечественном прокате торжественно обещают показать последний фильм Хаяо Миядзаки «Как поживаете?», внешний вид которого держится в строжайшей тайне. Тем временем «Черный клевер: Меч короля магов» от студии PierrotКрутой учитель Онидзука», «Блич: Тысячелетняя кровавая война») вышел на Netflix и сразу же взобрался на вторую строчку самых популярных неанглоязычных фильмов уикенда с 6,4 миллионов просмотров. Лайв-экшн «Новый Камен Райдер» от создателя «Евангелиона» Хидэаки Анно пополнит библиотеку другого стриминг-сервиса — Amazon Prime: цифровой релиз назначен на 21 июля. Третий сезон «Добро пожаловать к в класс превосходства» перенесли на январь 2024 года: ранее сообщалось, что аниме выйдет в эфир в течение этого года, но пришлось подвинуть дату по «совокупности причин». Зато сериал «Ниер: Автомата», трансляцию которого приостановили в марте после девятого эпизода из-за вспышки Covid-19, вернется в эфир 23 июля. В честь 25-летия культового «Ковбоя Бибопа» в токийском торговом комплексе Seibu Shibuya проведут масштабную выставку: с 27 октября по 19 ноября посетители смогут полюбоваться на рисунки и концепт-арты, приобрести саундтреки, фотографии и книги и сделать еще много всего интересного. А «Девушка из оперы!» отправляется… Ну не в оперу, конечно, но в театр! На токийских подмостках в октябре покажут спектакль по манге Кумико Сайки.

Марш справедливости в параллельном мире и новый Миядзаки в России: главные новости аниме за неделю

В недавнем интервью Хадзимэ Исаяма подтвердил, что концовку «Атаки титанов» он придумал почти в самом начале творческого пути: «Поначалу казалось, что вся история не пойдет дальше двух выпусков, — сообщил именитый мангака, — Я очень переживал, получится ли добиться сериализации. После того, как «Атака титанов» стала наращивать популярность, я вернулся к размышлениям о концовке, которую сочинил в отчаянии. В целом, мне все нравилось, но я сомневался в правильности выбранного направления. Однако основа была уже заложена предыдущими выпусками, так что в итоге я закончил историю так, как изначально и задумал». Подробнее о замысле и его реализации читайте в нашем гиде по франшизе.

Марш справедливости в параллельном мире и новый Миядзаки в России: главные новости аниме за неделю

Аниме-индустрия не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о полнометражном продолжении «Я и Робоко» или о новых сезонах популярных сёнэн-сериалов «Истребитель демонов» и «Токийские мстители»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Читать «Дороро» — легендарная классика Осаму Тэдзуки
Долгожданный третий сезон сериала «Этот замечательный мир!» от студии Drive покажут в 2024 году. Ждем более подробную информацию и любуемся постером.

Марш справедливости в параллельном мире и новый Миядзаки в России: главные новости аниме за неделю

Первоисточник рассказывает о хикикомори Кадзуме Сато. Погибнув во цвете лет, он обнаруживает себя у ног прекрасной богини Аквы. Проводница умерших предлагает старшекласснику два варианта: попасть в рай или начать новую жизнь в фантастическом мире. Кадзума выбирает мечту всех геймеров — отправляется в царство, похожее на ролевую многопользовательскую игру, прихватив с собой Акву, и тут же получает задание победить Короля Демонов. Правда, перед походом приключенцы должны заработать денег на насущные потребности.

Марш справедливости в параллельном мире и новый Миядзаки в России: главные новости аниме за неделю

Продолжение комедийного исекая по мотивам ранобэ Нацумэ Акацуки снимают Юдзиро АбэГоспожа Кагуя: в любви как на войне», «Мегалобокс») и режиссер двух первых сезонов Такаоми Канасаки. Вместе с ним к работе над проектом вернутся сценарист Макото УэдзуКласс убийц», «Сыграйте круто ребята») и чардиз Коити КикутаВолейбол!!», «Айкацу!»).

Читать «Перерождение дяди» — необычный исекай, посмеивающийся над жанром
В преддверии финала второго сезона «Ведьмы с Меркурия» студия SunriseКовбой Бибоп», «Инуяся») поделилась эпичным трейлером. Заключительный 24-й эпизод меха-аниме о первой во франшизе протагонистке покажут второго июля.


Сулетта Меркьюри, пилотесса высокотехнологичного мобильного костюма «Ариэль», переводится с Меркурия в военную академию «Астикассия», управляемую гигантом космической промышленности «Бенерит Групп». Дружелюбная девушка с нетерпением ждет новой жизни в учебном заведении, однако, прибыв на место, тут же ввязывается в конфликт с одногруппниками.

Читать «Милый во Франксе» — другие ужасы и открытия технологичного будущего
На официальном сайте предстоящего аниме «Фермер-аристократ», основанного на юмористической автобиографии Хирому АракавыСеребряная ложка», «Сказание об Арслане»), появился новый тизер. Премьера от студии Pie in the sky о сельскохозяйственных буднях будущей создательницы «Стального алхимика» состоится 7 июля.


Ролик озвучивает сэйю Аракавы — Муцуми Тамура (Саяка Канамори из «Руки прочь от кинокружка!», Эрмес Костелло из «Каменного океана»), а эндинг Cyan Innocence исполнит вокалистка FRAM из рок-дуэта Unwave. Также стало известно, что трек появится в цифровом формате 15-го июля.

Читать Погружаемся в целебную атмосферу фильма «Лагерь на свежем воздухе»
Создатели приключенческой полнометражки «Страна песков» по одноименной манге Акиры ТориямыДраконий жемчуг») выпустили свежий трейлер и раскрыли новых сэйю, примкнувших к основному составу проекта. Производством занимаются студии Sunrise, AnimaКошачий апокалипсис») и Kamikaze DougaПопсовый эпос»). Японская премьера намечена на 18 августа.


В постапокалиптическом будущем люди и демоны живут бок о бок и страдают от недостатка воды. Шериф Рао, заручившись поддержкой Сатаны, получив в помощники его сына Вельзевула и хитрого демона Сифа, отправляется на поиски затерянного озера — секретного источника драгоценной жидкости. Однако необычную троицу преследует армия короля, контролирующего водоснабжение.

Марш справедливости в параллельном мире и новый Миядзаки в России: главные новости аниме за неделю

Проморолик сопровождается треком Utopia в исполнении начинающего японского певца imase. К актерам озвучивания присоединились:

Сатана — Акио Оцука (Райдер из «Судьбы/Начало»).
Король — Тафурин (Кураудо Оиси из «Когда плачут цикады»).
Папа — Томокадзу Сугита (Катакури Шарлотта из «Ван-Писа»).
Пайк — Кодзи Юса (Гин Итимару из «Блича»).
Акула — Хироюки Ёсино (Одзу из «Сказа о четырёх с половиной татами»).
Гуппи — Масафуми Кобатакэ (Барнс из «Семьи шпиона»).

Читать «Девушки в последнем путешествии» по дистопическому миру
Во франшизе «Рейтинг короля» пополнение: история о неслышащем крохотном принце Бодзи и его друге-ассасине Кагэ получит продолжение в полнометражном аниме. Деталей о производстве пока нет, но ходят слухи, что у фильма будет оригинальный сюжет без привязки к первоисточнику.

Марш справедливости в параллельном мире и новый Миядзаки в России: главные новости аниме за неделю

Манга Сосукэ Токи, публиковавшаяся с мая 2017 года, легла в основу сериала «Рейтинг короля» от Wit StudioАтака титанов», «Сага о Винланде»), а в 2023-м вышло десять специальных эпизодов под заголовком «Рейтинг короля: Сундук с сокровищами мужества» от той же студии.

Читать Обзор сериала «Рейтинг короля»
Бонус: довольные персонажи «Ковбоя Бибопа», анонсирующие уже упомянутую юбилейную выставку. О том, как создавался дизайн персонажей, читайте тут.

Марш справедливости в параллельном мире и новый Миядзаки в России: главные новости аниме за неделю

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Марш справедливости в параллельном мире и новый Миядзаки в России: главные новости аниме за неделю фотографии
Марш справедливости в параллельном мире и новый Миядзаки в России: главные новости аниме за неделю фотографии
Марш справедливости в параллельном мире и новый Миядзаки в России: главные новости аниме за неделю фотографии
Марш справедливости в параллельном мире и новый Миядзаки в России: главные новости аниме за неделю фотографии
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