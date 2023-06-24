Марш справедливости в параллельном мире и новый Миядзаки в России: главные новости аниме за неделю

До конца года в отечественном прокате торжественно обещают
показать последний фильм Хаяо Миядзаки
«Как поживаете?
», внешний вид которого держится в строжайшей тайне
. Тем временем «Черный клевер: Меч короля магов
» от студии Pierrot
(«Крутой учитель Онидзука
», «Блич: Тысячелетняя кровавая война
») вышел на Netflix
и сразу же взобрался на вторую строчку самых популярных неанглоязычных фильмов уикенда с 6,4 миллионов просмотров. Лайв-экшн «Новый Камен Райдер
» от создателя «Евангелиона
» Хидэаки Анно
пополнит библиотеку другого стриминг-сервиса — Amazon Prime: цифровой релиз назначен на 21 июля. Третий сезон «Добро пожаловать к в класс превосходства
» перенесли на январь 2024 года: ранее сообщалось, что аниме выйдет в эфир в течение этого года, но пришлось подвинуть дату по «совокупности причин». Зато сериал «Ниер: Автомата
», трансляцию которого приостановили в марте после девятого эпизода из-за вспышки Covid-19, вернется в эфир 23 июля. В честь 25-летия культового «Ковбоя Бибопа
» в токийском торговом комплексе Seibu Shibuya проведут масштабную выставку: с 27 октября по 19 ноября посетители смогут полюбоваться на рисунки и концепт-арты, приобрести саундтреки, фотографии и книги и сделать еще много всего интересного. А «Девушка из оперы!
» отправляется… Ну не в оперу, конечно, но в театр! На токийских подмостках в октябре покажут спектакль по манге Кумико Сайки
.
В недавнем интервью Хадзимэ Исаяма
подтвердил, что концовку «Атаки титанов
» он придумал почти в самом начале творческого пути: «Поначалу казалось, что вся история не пойдет дальше двух выпусков, — сообщил именитый мангака, — Я очень переживал, получится ли добиться сериализации. После того, как «Атака титанов» стала наращивать популярность, я вернулся к размышлениям о концовке, которую сочинил в отчаянии. В целом, мне все нравилось, но я сомневался в правильности выбранного направления. Однако основа была уже заложена предыдущими выпусками, так что в итоге я закончил историю так, как изначально и задумал
». Подробнее о замысле и его реализации читайте в нашем гиде по франшизе
.
Аниме-индустрия
не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о полнометражном продолжении
«Я и Робоко
» или о новых сезонах
популярных сёнэн-сериалов «Истребитель демонов
» и «Токийские мстители
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
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«Дороро» — легендарная классика Осаму Тэдзуки
Долгожданный третий сезон сериала «Этот замечательный мир!
» от студии Drive
покажут в 2024 году. Ждем более подробную информацию и любуемся постером
.
Первоисточник рассказывает о хикикомори
Кадзуме Сато. Погибнув во цвете лет, он обнаруживает себя у ног прекрасной богини Аквы. Проводница умерших предлагает старшекласснику два варианта: попасть в рай или начать новую жизнь в фантастическом мире. Кадзума выбирает мечту всех геймеров — отправляется в царство, похожее на ролевую многопользовательскую игру, прихватив с собой Акву, и тут же получает задание победить Короля Демонов. Правда, перед походом приключенцы должны заработать денег на насущные потребности.
Продолжение комедийного исекая
по мотивам ранобэ Нацумэ Акацуки
снимают Юдзиро Абэ
(«Госпожа Кагуя: в любви как на войне
», «Мегалобокс
») и режиссер двух первых сезонов Такаоми Канасаки
. Вместе с ним к работе над проектом вернутся сценарист Макото Уэдзу
(«Класс убийц
», «Сыграйте круто ребята
») и чардиз Коити Кикута
(«Волейбол!!
», «Айкацу!
»).
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«Перерождение дяди» — необычный исекай, посмеивающийся над жанром
В преддверии финала второго сезона «Ведьмы с Меркурия
» студия Sunrise
(«Ковбой Бибоп
», «Инуяся
») поделилась эпичным трейлером. Заключительный 24-й эпизод меха
-аниме о первой во франшизе протагонистке
покажут второго июля.
Сулетта Меркьюри
, пилотесса высокотехнологичного мобильного костюма «Ариэль», переводится с Меркурия в военную академию «Астикассия», управляемую гигантом космической промышленности «Бенерит Групп». Дружелюбная девушка с нетерпением ждет новой жизни в учебном заведении, однако, прибыв на место, тут же ввязывается в конфликт с одногруппниками.
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«Милый во Франксе» — другие ужасы и открытия технологичного будущего
На официальном сайте предстоящего аниме «Фермер-аристократ
», основанного на юмористической автобиографии Хирому Аракавы
(«Серебряная ложка
», «Сказание об Арслане
»), появился новый тизер. Премьера от студии Pie in the sky о сельскохозяйственных буднях
будущей создательницы «Стального алхимика
» состоится 7 июля.
Ролик озвучивает сэйю Аракавы — Муцуми Тамура
(Саяка Канамори из «Руки прочь от кинокружка!
», Эрмес Костелло из «Каменного океана
»), а эндинг Cyan Innocence
исполнит вокалистка FRAM
из рок-дуэта Unwave
. Также стало известно, что трек появится в цифровом формате 15-го июля.
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Погружаемся в целебную атмосферу фильма «Лагерь на свежем воздухе»
Создатели приключенческой
полнометражки «Страна песков
» по одноименной манге Акиры Ториямы
(«Драконий жемчуг
») выпустили свежий трейлер и раскрыли новых сэйю, примкнувших к основному
составу проекта. Производством занимаются студии Sunrise, Anima
(«Кошачий апокалипсис
») и Kamikaze Douga
(«Попсовый эпос
»). Японская премьера намечена на 18 августа.
В постапокалиптическом будущем люди и демоны живут бок о бок и страдают от недостатка воды. Шериф Рао
, заручившись поддержкой Сатаны, получив в помощники его сына Вельзевула
и хитрого демона Сифа
, отправляется на поиски затерянного озера — секретного источника драгоценной жидкости. Однако необычную троицу преследует армия короля, контролирующего водоснабжение.
Проморолик сопровождается треком Utopia
в исполнении начинающего японского певца imase
. К актерам озвучивания присоединились:
Сатана — Акио Оцука
(Райдер из «Судьбы/Начало
»).
Король — Тафурин
(Кураудо Оиси из «Когда плачут цикады
»).
Папа — Томокадзу Сугита
(Катакури Шарлотта из «Ван-Писа
»).
Пайк — Кодзи Юса
(Гин Итимару из «Блича
»).
Акула — Хироюки Ёсино
(Одзу
из «Сказа о четырёх с половиной татами
»).
Гуппи — Масафуми Кобатакэ
(Барнс из «Семьи шпиона
»).
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«Девушки в последнем путешествии» по дистопическому миру
Во франшизе «Рейтинг короля
» пополнение: история о неслышащем крохотном принце Бодзи
и его друге-ассасине Кагэ
получит продолжение в полнометражном аниме. Деталей о производстве пока нет, но ходят слухи, что у фильма будет оригинальный сюжет без привязки к первоисточнику.
Манга Сосукэ Токи
, публиковавшаяся с мая 2017 года, легла в основу сериала «Рейтинг короля» от Wit Studio
(«Атака титанов
», «Сага о Винланде
»), а в 2023-м вышло десять специальных эпизодов под заголовком «Рейтинг короля: Сундук с сокровищами мужества
» от той же студии.
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Обзор сериала «Рейтинг короля»
Бонус
: довольные персонажи «Ковбоя Бибопа», анонсирующие уже упомянутую юбилейную выставку. О том, как создавался дизайн персонажей, читайте тут
.
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