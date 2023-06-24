Марш справедливости в параллельном мире и новый Миядзаки в России: главные новости аниме за неделю

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Правда или действие: как в фильме «Последняя дуэль» Ридли Скотт рубится за истину

В доме Хабенского и Боярской поселились Малышарики

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«Мужчины там слабые и невротичные, а женщины - благородны и умны»: Александр Сокуров о народах Северного Кавказа

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Игорь Грабузов: «Стоило сняться в международном блокбастере, чтобы тебя, наконец, начали ценить на родине»

О «Райцентре» и Голливуде, любимых жанрах и маньяках — и почему Гертруда интереснее Гамлета