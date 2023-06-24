Юлия Снигирь и Аскар Ильясов на шаманском сеансе в эксклюзивном фрагменте сериала «Престиж»

Онлайн-кинотеатр START представляет эксклюзивный фрагмент сериала «Престиж». Режиссером детективного проекта выступил автор «1703» Сергей Сенцов.
Поселок «Престиж» – место для избранных. Здесь живут чиновники, топ-менеджеры, оперные дивы со своими семьями и прислугой. Привычное существование поселка прерывает убийство няни семьи Филимоновых. Это заставляет соседей с подозрением смотреть друг на друга и задаться вопросом: так ли безупречны те, кому они доверяют самое дорогое – своих детей. В ходе расследования, которое начинает «королева местной полиции» Елизавета Егоровна (Ирина Розанова), становится ясно, что свои тайны и мотивы для убийства есть абсолютно у каждого обитателя «Престижа».
В представленном отрывке появляются персонажи Юлии Снигирь и Аскара Ильясова — Эльвира, адепт йоги, дзена и фен-шуя, пытающаяся не терять ощущение баланса даже в самых стрессовых ситуациях, и ее супруг Камиль, успешный айтишник, реализовавший два крутых стартапа и заработавший огромные деньги.
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