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Юлия Снигирь и Аскар Ильясов на шаманском сеансе в эксклюзивном фрагменте сериала «Престиж»

24 июня
2023 год

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24 июня 2023

Онлайн-кинотеатр START представляет эксклюзивный фрагмент сериала «Престиж». Режиссером детективного проекта выступил автор «1703» Сергей Сенцов.



Поселок «Престиж» – место для избранных. Здесь живут чиновники, топ-менеджеры, оперные дивы со своими семьями и прислугой. Привычное существование поселка прерывает убийство няни семьи Филимоновых. Это заставляет соседей с подозрением смотреть друг на друга и задаться вопросом: так ли безупречны те, кому они доверяют самое дорогое – своих детей. В ходе расследования, которое начинает «королева местной полиции» Елизавета Егоровна (Ирина Розанова), становится ясно, что свои тайны и мотивы для убийства есть абсолютно у каждого обитателя «Престижа».

В представленном отрывке появляются персонажи Юлии Снигирь и Аскара Ильясова — Эльвира, адепт йоги, дзена и фен-шуя, пытающаяся не терять ощущение баланса даже в самых стрессовых ситуациях, и ее супруг Камиль, успешный айтишник, реализовавший два крутых стартапа и заработавший огромные деньги.

Юлия Снигирь и Аскар Ильясов на шаманском сеансе в эксклюзивном фрагменте сериала «Престиж»
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра START

Также в новом совместном проекте платформы START и телеканала СТС сыграли Любовь Толкалина, Анна Уколова, Илья Любимов, Вера Кинчева, Настасья Самбурская и певица Ирина Дубцова.

Премьера первого эпизода «Престижа» состоится на фестивале сериалов «Пилот», который продлится в Иванове до 25 июня.
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№ 1
Я Серёга   24.06.2023 - 15:05
Классные режиссер и актеры. Уверен, что буду смотреть. читать далее>>
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Юлия Снигирь и Аскар Ильясов на шаманском сеансе в эксклюзивном фрагменте сериала «Престиж» фотографии
Юлия Снигирь и Аскар Ильясов на шаманском сеансе в эксклюзивном фрагменте сериала «Престиж» фотографии
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