Козловский открывает мистический бар, а Варнава участвует в предвыборной гонке: KION рассказал о грядущих премьерах

Генеральный продюсер онлайн-кинотеатра KION Игорь Мишин рассказал о новинках платформы в 2023 году. Он отметил, что премьеры всех оригинальных проектов намечены на первое числа каждого месяца. Презентация состоялась на Первом Всероссийском деловом форуме «Пилот. Точки взлета» в рамках Пятого фестиваля сериалов «Пилот», который проходит в Иваново.
фото: "Там, где цветет полынь"
В июле на KION выходит мистический детектив «Там, где цветет полынь» по мотивам одноименного произведения Олли Вингет. В центре истории — Ульяна (Виктория Агалакова), ученица 10-го класса. Однажды она сталкивается с ведьмой по имени Рута, которая вынуждает заключить с ней сделку: девушка должна принести ей вещи трех погибших людей. Взамен ее мать останется жива, а сама Ульяна перестанет видеть смерти близких людей. Вскоре героиня знакомится с другими «слугами» Руты, встречая тех, кто сумел сбежать от нее. И понимает, что можно выжить в этой игре, только победив ведьму.
В августе состоится премьера детективного триллера «Замаячный» (прошлое название — «Ничья земля») с Алексеем Бардуковым и Татьяной Чердынцевой. Это история о поисках серийного душителя. Преступления происходят в поселке Замаячный – опасном месте, населенном маргинальными элементами.
фото: "Безбашенная"
В сентябре зрителям представят второй сезон эротической драмы «Жизнь по вызову», снятый Сариком Андреасяном. Павел Прилучный вернется к роли Мэджика, владельца элитного эскорт-агентства, который возвращается в Москву ради мести своим врагам. Он заново начинает бизнес с помощью Антона и его сестры Насти, которые благодаря Мэджику избегают ответственности за убийство жестокого сутенера Вадика. Но главная цель героя – спасти свою дочь Алину, которая после событий первого сезона назло отцу стала эскортницей.
Октябрьской премьерой станет комедия Ланы Влади «Безбашенная» с Екатериной Варнавой. Ее героиня — жена крупного чиновника, сорящаяся с мужем, когда тот баллотируется на пост мэра маленького сибирского города Таштагол. В результате череды нелепых происшествий она теряет память, становится женой егеря и участвует в предвыборной гонке с собственным мужем, который не спешит возвращать ее назад.
В декабре выходит криминальная мелодрама «Кеша должен умереть» Константина Богомолова с ним же в главной роли. Зрителей ожидает история харизматика и успешного архитектора Иннокентия Мельникова, или просто Кеши, за плечами которого три брака. Он остается, невзирая на разводы, главным человеком в жизни своих женщин — Лены (Александра Ребенок), Юли (Юлия Александрова) и Вари (Юлия Снигирь). Кеша не просто продолжает их активно поддерживать и плотно с ними общаться, но и тайно время от времени поддерживает сексуальную связь. Но этот, казалось бы, такой удобный для всех симбиоз начинает рушиться после того, как Кеша заводит еще одну любовницу — Аллу (Василиса Перелыгина). И женщин Кеши потрясает даже не столько то, что ни одна из них не является и никогда не будет для него единственной, сколько то, что его новая избранница совсем из другого «круга». Оскорбленные таким демаршем Кеши, они в шутку предлагают избавиться от него. Но в каждой шутке есть только доля шутки.
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